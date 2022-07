El horóscopo de Walter Mercado para hoy, viernes 8 de julio

Las predicciones en materia de astrología de Walter Mercado son ampliamente conocidas y muchas de ellas recordadas. Años después de su muerte, Dannette Benet Mercado, sobrina y colaboradora de la celebridad puertorriqueña, comparte en El Nuevo Herald cuáles son las predicciones en materia de amor, dinero, trabajo y salud que cada signo puede esperar este viernes 8 de julio.

ARIES

(20 de marzo - 18 de abril)

Este viernes harás todo lo posible por ubicarte donde siempre has querido y no te importará nada de lo que tengas que hacer para ello. Vas a tener más determinación para lograr tus objetivos y la pasión que pondrás en eso dará resultados.

Números de suerte: 50, 1, 7.

Horóscopo de Aries

TAURO

(19 de abril - 19 de mayo)

Una persona de tu alrededor siempre se encargó de causarte malestares y tener una actitud desafiante. Es momento que la saques de tu vida. Préstale atención a aquel problema que has tenido en varias ocasiones y que no has solucionado.

Números de suerte: 6, 47, 20.

Horóscopo de Tauro

GÉMINIS

(20 de mayo - 19 de junio)

Te llegará la invitación para eventos inesperados, acude para que te recargues de energía. Recibirás buenas noticias en lo laboral. Pasa tiempo con tu familia y tus amigos, te hace falta y te dará momentos de felicidad.

Números de suerte: 8, 15, 13.

Horóscopo de Géminis

CÁNCER

(20 de junio - 21 de julio)

Toma la iniciativa de ciertos planes con tus seres queridos, no siempre es bueno quedarse a esperar que te inviten. Habrá noches románticas, muy bien por ti. Rodéate de personas alegres y que te llenen de vibra positiva.

Números de suerte: 7, 42, 11.

Horóscopo de Cáncer

LEO

(22 de julio - 21 de agosto)

Hoy será un mal día para intentar reconquistar a tu ser amado, mejor descansa y enfócate en eso después. Sí llegarán los frutos de tu trabajo, pero tienes que ser más paciente porque tardará un poco. No te preocupes.

Números de suerte: 18, 1, 4.

Horóscopo de Leo

VIRGO

(22 de agosto - 21 de septiembre)

No dejes nada a medias o terminarás gastando el dinero que no tienes, un proyecto sin terminar podría traer perjuicios. Revisa meticulosamente todos los documentos que estén involucrados en tus trámites de hoy.

Números de suerte: 36, 44, 26.

Horóscopo de Virgo

LIBRA

(22 de septiembre - 22 de octubre)

Los asuntos legales son un buen tema para este viernes, así que ponle firme atención porque hoy te podría llegar la respuesta que tanto esperaste. Ten al día todos tus documentos, ordénalos y no lo dejes para después.

Números de suerte: 39, 18, 45.

Horóscopo de Libra

ESCORPIÓN

(23 de octubre - 20 de noviembre)

Es un periodo de reparar ciertas situaciones en tu vida que te habían causado malestares, no solo en cuestiones materiales, sino también emocionales. No te ahogues en un vaso de agua, busca la solución de las situaciones.

Números de suerte: 49, 3, 26.

Horóscopo de Escorpio

SAGITARIO

(21 de noviembre - 20 de diciembre)

Si alguien ya no aporta nada a tu vida no está mal alejarte de él o ella. Vive en el presente y deja de preocuparte tanto por el futuro. Habrá muchas complicaciones en tu trabajo el día de hoy, pero será mejor que te relajes.

Números de suerte: 14, 33, 9.

Horóscopo de Sagitario

CAPRICORNIO

(21 de diciembre - 18 de enero)

Ten bien claros tus objetivos y haz ajustes si debes hacerlo, todo con la única finalidad de lograrlos. Invertir el dinero es bueno, pero siempre hay riesgos de los que hay que cuidarse. Hoy es ese día en el que tus finanzas podrían tambalearse.

Números de suerte: 17, 25, 2.

Horóscopo de Capricornio

ACUARIO

(19 de enero - 17 de febrero)

La vida está llena de sorpresas y los planes que cada persona tiene pueden cambiar en cuestión de minutos, así que hoy sucederán cosas que no te gustarán tanto, pero que son por tu bien. Escucha a tu corazón.

Números de suerte: 13, 3, 32.

Horóscopo de Acuario

PISCIS

(18 de febrero - 19 de marzo)

Los astros te dicen que ordenes ciertos aspectos de tu vida para que estés más tranquilo. Aclara tus ideas tanto en el trabajo como eN tu vida personal porque no saber lo que quieres te podría generar muchos dolores de cabeza.

Números de suerte: 31, 50, 27.