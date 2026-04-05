Servicio Selectivo obligatorio en EE.UU.: qué inmigrantes deben registrarse en 30 días y qué pasa si no lo hacen

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente la obligación para hombres inmigrantes de entre 18 y 25 años de registrarse en el Sistema del Servicio Selectivo (SSS, por sus siglas en inglés). La normativa federal exige completar este paso en un plazo de 30 días tras cumplir 18 años o ingresar al país. Esta medida permite al Estado contar con una base de datos para un eventual reclutamiento militar en situaciones de emergencia nacional.

Inmigrantes que deben registrarse en el Servicio Selectivo

Según la información oficial del organismo, el requisito abarca a ciudadanos nacidos en el país o naturalizados, residentes permanentes legales, refugiados y asilados.

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigente la obligación para hombres inmigrantes de entre 18 y 25 años de inscribirse en el Sistema del Servicio Selectivo WOJTEK RADWANSKI - AFP

La ley también incluye obligatoriamente a inmigrantes indocumentados y beneficiarios de permisos humanitarios.

Asimismo, todos los varones con visas expiradas hace más de 30 días deben completar el trámite antes de alcanzar los 26 años de edad.

Exenciones al registro del Servicio Selectivo

El sistema contempla excepciones específicas basadas en el estatus migratorio y la situación de salud del individuo. Los grupos que no poseen la obligación de inscripción incluyen:

No inmigrantes con visa vigente: personas con permisos de turista, de estudiante o de trabajo que mantengan su estatus legal de forma continua hasta los 26 años.

personas con permisos de turista, de estudiante o de trabajo que mantengan su estatus legal de forma continua hasta los 26 años. Trabajadores agrícolas estacionales: aquellos que poseen una visa H-2A en términos vigentes.

aquellos que poseen una visa H-2A en términos vigentes. Personas hospitalizadas o encarceladas: varones recluidos continuamente en instituciones médicas o penales desde los 18 hasta los 26 años. Si recuperan la libertad antes de cumplir el límite de edad, disponen de 30 días para tramitar su registro.

varones recluidos continuamente en instituciones médicas o penales desde los 18 hasta los 26 años. Si recuperan la libertad antes de cumplir el límite de edad, disponen de 30 días para tramitar su registro. Discapacidad severa: únicamente quienes permanecen confinados de forma permanente en residencias o centros médicos.

¿Qué significa el registro al Servicio Selectivo?

La agencia aclara que la inscripción no implica una incorporación automática a las Fuerzas Armadas ni deriva en una movilización urgente hacia las tropas de defensa.

El proceso de selección funcionaría bajo un sistema de turnos específicos y evaluaciones estrictas.

La normativa estadounidense aclara que la inscripción preventiva no deriva en una movilización urgente hacia las tropas de defensa (Photo by Wojtek RADWANSKI / AFP) WOJTEK RADWANSKI - AFP

“Aunque un hombre esté registrado, no será automáticamente reclutado para el ejército. En caso de crisis que requiera el reclutamiento, los hombres serían llamados en un orden determinado por un número de lotería aleatorio y su año de nacimiento. Posteriormente, serían evaluados por el ejército para determinar su aptitud mental, física y moral antes de ser aplazados, eximidos del servicio militar o incorporados a las Fuerzas Armadas”, remarcaron desde el SSS.

Consecuencias de no cumplir con el registro

Según el portal de la entidad, el incumplimiento de esta disposición legal conlleva sanciones que afectan la vida civil y el futuro migratorio en territorio estadounidense.

Los hombres que omiten el registro antes de los 26 años pierden la elegibilidad para diversos beneficios federales.

Entre las penalizaciones destaca la imposibilidad de acceder a préstamos estudiantiles, la exclusión de programas de capacitación laboral y la inhabilitación para empleos en el gobierno federal.

El incumplimiento de esta disposición legal conlleva sanciones que afectan la vida civil y el futuro migratorio Página oficial: US Army

Para los extranjeros que buscan obtener la ciudadanía estadounidense, la falta de registro puede ser interpretada por las autoridades migratorias como una ausencia de buen carácter moral.

Esta omisión suele provocar retrasos o la denegación de la solicitud de naturalización.

Una vez superada la edad límite, el sistema no permite inscripciones retroactivas, lo cual deja la vía administrativa como el único recurso para intentar justificar que la falta no resultó intencional.