Para trabajadores migrantes: cómo deducir las propinas en los taxes 2026 del IRS

En la temporada de declaración de impuestos de 2026, los empleados y autónomos pueden deducir las propinas calificadas recibidas en determinadas ocupaciones elegibles frente al Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés). Si bien muchas personas podrán aplicar para quedarse con más dinero, es importante revisar la lista de trabajos para conocer los detalles.

Cómo deducir correctamente las propinas en los taxes 2026 del IRS

Bajo la administración del presidente Donald Trump, el IRS lanzó la nueva deducción conocida como “No tax on tips”, que permite a quienes reciben propinas reservar una mayor cantidad de sus ingresos. A partir de esta política, tanto empleados como autónomos pueden aplicar si forman parte de una de las categorías seleccionadas.

La política "No tax on tips" permite a los empleados que reciben propinas deducir este monto de su declaración de impuestos en 2026 Canva

La exención de impuestos fue incluida en la ley llamada “One Big, Beautiful Bill”. A pesar de las políticas impulsadas por Trump contra la inmigración por vías tanto ilegales como legales, esta medida favorece a muchos migrantes que tienen empleos en los que reciben dinero adicional por su servicio.

Para realizar la deducción de manera correcta, es importante tener en cuenta los siguientes factores:

Las propinas que califican son las que la gente otorga voluntariamente . No aplican las tarifas por servicio que imponen restaurantes y otros comercios.

. No aplican las tarifas por servicio que imponen restaurantes y otros comercios. Las personas deben incluir los montos en los formularios W2 o 1099 para que cuenten.

para que cuenten. Los trabajadores por cuenta propia son responsables de reportar por sí mismos los ingresos por esta vía.

En diálogo con Telemundo, Stephen Olsen, del Programa de Posgrado de Impuestos en la Universidad Villanova, explicó que, además de que el empleador proporcione los ingresos adicionales, los trabajadores deben llevar su propio registro.

Qué dice el IRS sobre la deducción de las propinas en los taxes 2026

En su sitio web oficial, la agencia encargada de recaudar los impuestos indica que algunos aspectos clave que el contribuyente debe saber sobre esta deducción son:

La deducción anual máxima es US$25.000.

El monto de la exención de las personas que trabajan por cuenta propia no puede exceder su ingreso neto.

El beneficio se elimina gradualmente si el ingreso bruto ajustado es superior a US$150 mil. El monto es de US$300 mil para contribuyentes conjuntos.

Las personas que están casadas deben presentar la declaración de forma conjunta.

Los contribuyentes deben tener un número de seguro social válido.

La deducción está disponible, ya sea que la persona detalle sus impuestos o tome la deducción estándar.

La política "No Tax On Tips" aplica para empleados que reciben propinas

En cuanto a los trabajos, el gobierno posee una lista con las ocupaciones exactas, que abarcan los sectores de:

Servicio de bebidas y alimentos .

. Entretenimiento y eventos .

. Hotelería y servicios al huésped.

Servicios para el hogar.

Servicios personales.

Apariencia personal y bienestar.

Recreación e instrucción.

Transporte y entrega.

Cómo funciona la deducción para las horas extra en los taxes 2026 del IRS

Por otro lado, la legislación promulgada por Trump también incorporó, entre 2025 y 2028, un beneficio fiscal para quienes trabajan horas extra. La medida permite deducir de los impuestos la parte del pago por ese tiempo adicional que supera la tarifa regular establecida por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA, por sus siglas en inglés).

Estos ingresos deben estar registrados en formularios fiscales como el W-2, el 1099 u otros documentos de declaración.

A partir de la temporada de impuestos de este año, las personas que trabajan horas extras pueden realizar la deducción de sus impuestos frente al IRS Freepik - Freepik

En este caso, la exención anual máxima es de US$12.500 (US$25.000 para contribuyentes conjuntos). El IRS remarca que se elimina gradualmente para las personas cuyo ingreso bruto ajustado supera los US$150 mil (US$300 mil para quienes declaran de forma conjunta).