El IRS lanza una nueva app antes de la fecha límite del 15 de octubre para millones de contribuyentes en EE.UU.

El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS, por sus siglas en inglés) lanzó una nueva aplicación que reemplaza a IRS2Go para ampliar los servicios digitales. La nueva plataforma, disponible antes de la fecha límite del 15 de octubre para quienes solicitaron una prórroga, integra por primera vez funciones de la Cuenta en Línea Individual y permite a millones de contribuyentes consultar saldos, verificar el estado de sus reembolsos y realizar pagos.

La nueva app del IRS para millones de contribuyentes en EE.UU.

La agencia tributaria federal de EE.UU. emitió un comunicado a finales de septiembre para anunciar la nueva herramienta, que forma parte de la estrategia institucional para modernizar la atención al público. La aplicación sustituye IRS2Go, que estuvo operativa durante más de una década con funciones básicas.

La nueva app de la agencia sustituye IRS2Go e incorpora un conjunto más completo de opciones personalizadas de autoservicio

La versión ampliada de la aplicación del IRS incorpora un conjunto de opciones personalizadas de autoservicio. Frank J. Bisignano, director ejecutivo del IRS, destacó en el comunicado la importancia de hacer que las gestiones sean más fáciles para los contribuyentes.

“Impulsa nuestra estrategia digital para que los contribuyentes interactúen con el IRS como y donde prefieran, ya sea desde casa o en cualquier otro lugar. Nuestro objetivo es que los servicios del IRS sean de fácil acceso y más consistentes en todas nuestras plataformas”, sostuvo.

Cuáles son las nuevas funciones que tiene la app del IRS

Con la nueva aplicación de la agencia tributaria, los contribuyentes pueden iniciar sesión de forma segura y acceder a información seleccionada de su cuenta y a opciones de autoservicio, entre las que se incluyen:

Consultar el estado del reembolso y de las declaraciones enmendadas.

Ver información de saldo disponible.

Realizar pagos y revisar la actividad de pago.

Ver avisos y cartas seleccionados.

Acceder a los registros y transcripciones fiscales disponibles.

Gestionar ciertas preferencias de perfil y comunicación.

Obtener un PIN de protección de identidad (PIN IP).

Con la nueva app del IRS, los contribuyentes pueden consultar el estado del reembolso y de la devolución modificada, entre otras gestiones Imagen ilustrativa generada con IA

Respecto de la estrategia de actualización a largo plazo, la agencia sostuvo que seguirá “ampliando la aplicación con nuevas funciones y servicios con el tiempo”. No obstante, remarcó que la app no reemplaza al sitio web oficial, que ofrece información tributaria completa, orientación, formularios, herramientas y servicios.

En ese sentido, los servicios para empresas y profesionales tributarios, así como la atención presencial y telefónica, continuarán disponibles a través de los canales habituales del IRS.

Cómo descargar la nueva app del IRS y evitar estafas

La aplicación es gratuita y se encuentra disponible en la Apple App Store y Google Play, según informaron desde la agencia. Los usuarios que ya tenían instalada IRS2Go no necesitan realizar una descarga separada, ya que la plataforma se actualizará automáticamente si tienen activada esta función en sus teléfonos.

En primer lugar, los contribuyentes deben descargar la aplicación e iniciar sesión. Luego, se les redirigirá a una pestaña segura del navegador y, tras verificar la identidad con ID.me, volverán a la herramienta.

La nueva aplicación del IRS en Estados Unidos

Ante este lanzamiento, el organismo emitió una advertencia de seguridad para instar a la población a utilizar únicamente enlaces verificados en IRS.gov o en las tiendas oficiales de aplicaciones.

El IRS enfatizó que nunca solicitará información personal o financiera sensible a través de mensajes de texto, correos electrónicos o ventanas emergentes no solicitadas, y recomendó desconfiar de anuncios o aplicaciones engañosas que intenten suplantar la identidad de la institución.

“Los contribuyentes que duden de la legitimidad de un mensaje o aplicación deben evitar hacer clic en enlaces no solicitados y usar recursos verificados para encontrar la aplicación oficial”, concluyó el anuncio de la agencia federal.