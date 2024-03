Escuchar

Lionel Messi apareció con un look poco usual en un video promocional que se viralizó en las redes sociales. En las imágenes, el astro argentino no lleva la camiseta de Inter Miami ni la de la Selección Argentina, sino una túnica y un turbante árabes. Es que el rosarino se convirtió en la cara visible de una reconocida marca de ropa tradicional y de lujo de Arabia Saudita, país del que es embajador turístico desde hace casi dos años.

La campaña de la marca Sayyar lleva el lema “Lujo, elegancia, todo el tiempo” y su figura promocional es el campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022. En el video se lo ve al futbolista vistiendo la tradicional túnica blanca saudí y el característico shemagh, un pañuelo de pequeños cuadros blancos y rojos con el que millones de personas cubren su cabeza en distintos países del golfo de Pérsico.

"Lujo, elegancia, todo el tiempo", el eslogan de la campaña de una marca saudí que lidera Lionel Messi Sayyar.com

“Use el shemagh ‘Signature R’, igual que GOAT”, propuso la compañía en una publicación en la red social X (ex Twitter), en referencia a la sigla que significa Greatest of All Times (El mejor de todos los tiempos, en español), un apodo que predomina en las redes sociales para mencionar a Messi.

Con la mirada puesta en la cámara y con la indumentaria a la vista, el jugador argentino mostró otra faceta suya y promocionó los atuendos de la marca. Fiel a su estilo, no pronunció siquiera una sola palabra por fuera del español. Ya hubo varias veces que desistió de hablar en otro idioma en eventos y publicidades, como ocurrió cuando los futbolistas de Barcelona hicieron un comercial por el Año Nuevo Chino.

Cuánto cuestan los turbantes de lujo que promociona Lionel Messi

Los precios del shemagh van desde los 300 riales saudíes (cerca de 80 dólares al tipo de cambio actual). Sin embargo, ese no es el único producto de Sayyar. La marca publicita en su web oficial otras prendas y complementos con distintos tipos de tela. Incluso comercializa

Lionel Messi es embajador turístico de Arabia Saudita desde mediados de 2022 Captura de video Sayyar

A mediados de 2022, Messi se convirtió en “embajador turístico” de Arabia Saudita, una noticia que provocó una oleada de críticas en su contra por parte de distintas organizaciones, por la vulneración de los derechos humanos en esa nación. Esta asociación con Sayyar representa un lazo más que une al futbolista con la tierra saudí.

Concachampions: cuándo juega Lionel Messi con Inter Miami

Tras el empate 2 a 2 en el partido de ida entre Inter Miami y Nashville, el astro rosarino juega este miércoles a las 21.15 hs la revancha en condición de local, en busca de clasificar a los cuartos de final de la Concachampions. El partido se emite por la plataforma de streaming Star+.

En la ida, Las Garzas comenzaron perdiendo por dos goles, pero gracias a la calidad de Messi y Luis Suárez, lograron igualar de manera agónica en el final del encuentro. En caso imponerse este miércoles, se enfrentarán en la siguiente fase al ganador del enfrentamiento entre Monterrey y Cincinnati, en donde los mexicanos se imponen 1-0 en el global.