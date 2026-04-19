El bar más barato de Times Square lleva 54 años sirviendo cervezas a US$5 y hoy lucha por no cerrar

En pleno Times Square, el bar Jimmy’s Corner, con más de 50 años de historia y cervezas a US$5, enfrenta un posible cierre por un proceso de desalojo. El icónico local, que logró sobrevivir en una de las zonas más caras de Nueva York, ahora lucha por mantenerse abierto.

La historia de Jimmy’s Corner en Times Square

Jimmy’s Corner abrió en 1971 en Midtown Manhattan y desde entonces se mantiene en el mismo local, según detalla BoxingInsider. Su fundador, Jimmy Glenn, fue boxeador amateur y luego desarrolló una carrera como entrenador, mánager y figura vinculada al mundo del boxeo.

Jimmy’s Corner abrió en 1971 y permanece en el mismo lugar desde entonces Google Maps

El bar, ubicado en la calle 44 Oeste, se consolidó como una extensión de ese recorrido. Cada pared está cubierta con fotografías de peleas, carteles históricos y objetos vinculados al deporte que Glenn reunió durante décadas.

¿Por qué Jimmy’s Corner enfrenta un desalojo?

El conflicto surgió por la interpretación del contrato de alquiler. El propietario del edificio es la empresa Durst Organization, que, según documentos judiciales a los que accedió Gothamist, sostiene que puede dar por terminado el acuerdo tras la muerte de Glenn, quien falleció por Covid en 2020.

El bar refleja la trayectoria de su fundador, Jimmy Glenn, ligado al mundo del boxeo Google Maps

Tras el deceso, su hijo Adam Glenn asumió la gestión del local, por lo que en diciembre de 2025 presentó una demanda para frenar el desalojo.

CBS News indicó que el proceso continúa en manos de la justicia y se fijó una audiencia judicial para el miércoles 15 de abril en Midtown Manhattan.

¿Qué reclaman los legisladores que apoyan al bar?

Un grupo de legisladores estatales realizó una manifestación para frenar el desalojo. La senadora Julia Salazar vinculó el caso con una problemática más amplia y afirmó que “los pequeños negocios están siendo expulsados de la ciudad”.

En ese contexto, impulsa junto a la asambleísta Emily Gallagher la Small Business Rent Stabilization Act. La propuesta busca limitar los aumentos de alquiler y garantizar renovaciones contractuales para comercios sin deudas.

Adam Glenn afirmó que la legislación propuesta no resolvería su caso, pero consideró que podría beneficiar a otros comercios.

La postura del propietario del edificio

La empresa Durst Organization indicó que permitió durante años que el bar operara con un alquiler base de US$5000 debido a la relación personal con el fundador.

De acuerdo con CBS News, la compañía señaló que no incrementó el alquiler en casi 20 años y que incluso ofreció US$250 mil para que el local dejara el espacio.

A través de su vocera Jovana Rizzo, sostuvo que hicieron lo posible “por ser buenos vecinos” y expresó que lamentaba la situación. La intención actual es vender el terreno a un desarrollador inmobiliario.

El valor del bar para la comunidad neoyorquina

Los clientes habituales destacan la diversidad del público del local. Melvin Jones, visitante desde hace casi 30 años, explicó a CBS News que el lugar reúne perfiles distintos y que “una noche había personas vestidas como para ir a los premios Tony junto a trabajadores de la construcción”.

El propietario del edificio afirma que mantuvo condiciones favorables durante años y ofreció una compensación para que el bar se retire Google Maps

Dan Holton-Roth, amigo de uno de los bartenders de larga trayectoria del bar y de profesión abogado, sostuvo que el bar es “una parte importante de Nueva York” y que “no hacen falta más condominios de lujo”

En caso de perder el litigio, Adam buscará trasladar el negocio a otra ubicación. Aun así, aseguró que continuará con la disputa y prometió: “Siempre habrá un Jimmy’s Corner en Nueva York”.