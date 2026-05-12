China quiso acceder al modelo de IA más avanzado de Anthropic y la empresa se negó

NUEVA YORK.– Una representante de un think tank chino se acercó a funcionarios de Anthropic durante una reunión en Singapur el mes pasado para insistir en que la compañía cambiara su postura y le diera a Pekín acceso a su poderoso nuevo modelo de inteligencia artificial, según personas informadas sobre las conversaciones.

Anthropic se negó.

Páginas del sitio web de Anthropic y el logotipo de la empresa en la pantalla de una computadora en Nueva York Patrick Sison - AP

El pedido no fue una demanda oficial del gobierno chino. Pero las conversaciones en Singapur fueron una forma de intercambio que a menudo busca allanar el camino para una diplomacia formal y directa.

Cuando funcionarios del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca se enteraron del intercambio ocurrido en la reunión, organizada por el Carnegie Endowment for International Peace con sede en Washington, reaccionaron con alarma.

Algunos funcionarios del gobierno de Trump interpretaron el episodio como otra señal de que Pekín intentaría utilizar todas las vías posibles para adquirir rápidamente el modelo de inteligencia artificial más poderoso producido hasta ahora por una empresa estadounidense, según personas informadas sobre las conversaciones.

Por más sutil que haya sido, el acercamiento constituye una señal de la creciente competencia entre China y Estados Unidos en torno a la inteligencia artificial, una rivalidad que un número cada vez mayor de funcionarios de seguridad nacional y analistas comenzó a comparar con la carrera armamentista nuclear de la Guerra Fría.

La escalada de la rivalidad constituye un importante telón de fondo para la cumbre de esta semana entre Estados Unidos y China. El presidente Trump tiene previsto llegar a Pekín el miércoles para reunirse con el líder chino Xi Jinping. Aunque es poco probable que la carrera por desarrollar el modelo más eficaz sea discutida directamente, ambas partes podrían hablar sobre el acceso a los chips que impulsan la inteligencia artificial o sobre límites para su uso.

Esta fotografía muestra un teléfono inteligente con el logotipo de Anthropic SEBASTIEN BOZON - AFP

Durante una llamada con periodistas el domingo, un alto funcionario estadounidense afirmó que la inteligencia artificial y la ciberseguridad ocupaban un lugar destacado en la agenda con Pekín y mencionó preocupaciones vinculadas con “los últimos modelos de IA”.

En abril, Anthropic anunció un nuevo modelo de IA llamado Mythos. La empresa explicó que decidió no lanzarlo públicamente porque poseía una gran capacidad para detectar vulnerabilidades de software y podría provocar una crisis de ciberseguridad. El modelo fue puesto a disposición del gobierno estadounidense y de más de 40 organizaciones y empresas para que pudieran identificar y prevenir futuros ataques.

La tecnología encendió alarmas en todo el mundo. Para rivales como China y Rusia, evidenció los riesgos de quedarse atrás en la carrera por desarrollar inteligencia artificial avanzada. Los sistemas tienen el potencial de darle a un Estado ventaja tanto para defenderse como para lanzar ciberataques a gran escala.

Esta fotografía muestra pantallas con el logotipo de DeepSeek LIONEL BONAVENTURE - AFP

Durante años, funcionarios estadounidenses estimaron que los modelos de inteligencia artificial desarrollados por las empresas más avanzadas de Estados Unidos llevaban unos seis meses de ventaja sobre los mejores modelos chinos.

Pero, según algunos funcionarios del gobierno y de la industria tecnológica estadounidense, los últimos modelos —ChatGPT 5.5 de OpenAI y Mythos de Anthropic— ampliaron drásticamente esa ventaja, posiblemente hasta entre nueve meses y un año. Otros funcionarios estadounidenses se mostraron más cautelosos y recordaron que China tiene antecedentes de alcanzar rápidamente a sus competidores.

El año pasado, las innovaciones de la empresa china DeepSeek demostraron la capacidad del país para cerrar la brecha en inteligencia artificial. DeepSeek también afirmó que su nuevo modelo fue adaptado para funcionar con chips fabricados por el gigante tecnológico chino Huawei, lo que subraya aún más el esfuerzo de Pekín por mantenerse al día.

Ya está disponible GPT-5.3 Codex, el motor de AI de OpenAI especializado en la creación de software Shutterstock - Shutterstock

Aun así, analistas chinos expresaron preocupación por el potencial del nuevo modelo de Anthropic.

Los analistas chinos estaban particularmente preocupados porque consideran que Anthropic es hostil hacia China. La start-up actualmente se encuentra involucrada en disputas con el Pentágono, que anunció que sería retirada de las redes gubernamentales estadounidenses tras una disputa sobre cómo sería utilizada la tecnología.

Pero desde su fundación, Anthropic orientó su negocio hacia clientes vinculados con la seguridad nacional estadounidense. Fue la primera en instalar sus modelos de IA en redes clasificadas estadounidenses, por ejemplo, y desde hace tiempo procura mantener su tecnología fuera del alcance de los chinos.

Cada vez más, tanto el gobierno chino como el estadounidense consideran a sus compañías de inteligencia artificial —incluidas aquellas que producen los modelos y las empresas de nube que alojan las redes informáticas sobre las que funcionan— como activos nacionales. China bloqueó una adquisición de 2000 millones de dólares por parte de Meta de la empresa china de IA Manus. China también les indicó a algunas de sus start-ups de inteligencia artificial que no pueden aceptar inversiones estadounidenses sin aprobación gubernamental.

DeepSeek es el competidor chino de ChatGPT y Claude Shuttersto - Shutterstock

Anthropic y OpenAI restringieron el acceso a sus últimos modelos a unas pocas compañías y agencias del gobierno estadounidense. Ambos modelos tienen la capacidad de descubrir vulnerabilidades previamente desconocidas en redes informáticas.

Funcionarios chinos sostuvieron que Anthropic y OpenAI se equivocan al mantener un control tan estricto sobre los modelos, argumentando que China necesita acceso a ellos para detectar vulnerabilidades en software, especialmente para defender su propia infraestructura crítica.

La reunión en Singapur fue organizada por Carnegie bajo reglas según las cuales los participantes no debían atribuir la información discutida durante los encuentros. Muchas de las sesiones trataron sobre regulación doméstica de la inteligencia artificial.

El pedido directo de la representante del think tank chino fue realizado al margen de la reunión, no durante una de las sesiones formales, según personas informadas sobre los hechos.

Matt Sheehan, investigador senior de Carnegie y organizador de la reunión de Singapur, se negó a comentar sobre las conversaciones mantenidas en el evento el mes pasado, pero describió el encuentro en términos más amplios como esencial para ambos países.

“Es fundamental que expertos de Estados Unidos y China mantengan líneas de comunicación sobre los posibles riesgos de la IA”, afirmó. “Por eso organizamos estos diálogos”.

Un estudio analiza el consumo energético de los diferentes motores de inteligencia artificial Shutterstock - Shutterstock

Funcionarios de Anthropic se negaron a hablar sobre el pedido chino.

Liu Pengyu, vocero de la embajada china en Washington, afirmó no estar familiarizado con el intercambio ocurrido en la reunión de Carnegie. Pero sostuvo que China está comprometida con equilibrar el desarrollo de la IA y la seguridad.

“China está dispuesta a fortalecer los intercambios y la cooperación sobre IA con todas las partes, fomentar beneficios compartidos mediante consultas conjuntas y trabajar en conjunto para crear un entorno de desarrollo abierto, inclusivo y mutuamente beneficioso”, afirmó en un comunicado.

Funcionarios estadounidenses señalaron que, aunque la propuesta fue realizada por un miembro de un think tank chino, era prácticamente seguro que el gobierno chino había aprobado y dirigido el mensaje.

ChatGPT ya tiene 700 millones de usuarios, según OpenAI Shutterstock - Shutterstock

Aunque la posición oficial del gobierno chino sostiene que su sector tecnológico podrá innovar de manera independiente y superar las restricciones impuestas por Estados Unidos, las compañías chinas están más preocupadas por su acceso a chips avanzados, según funcionarios de la industria estadounidense e investigadores independientes.

Funcionarios estadounidenses esperan que las empresas norteamericanas continúen retrasando el acceso de China a los chips más avanzados para que las agencias de inteligencia estadounidenses puedan utilizar el nuevo programa para acceder a redes sensibles chinas, según exfuncionarios estadounidenses.

La app china DeepSeek dice que su modelo de inteligencia artificial es igual o superior a ChatGPT Shutterstock - Shutterstock

Funcionarios de la industria están intentando persuadir a China para que cambie su estrategia sobre inteligencia artificial y no convierta sus modelos más poderosos en código abierto, que cualquiera puede utilizar. Expertos en seguridad afirmaron que poner en manos de hackers un modelo capaz de infiltrarse rápidamente en redes podría desatar caos en todo el mundo.

Pero funcionarios chinos siguen mostrándose escépticos, mientras Estados Unidos continúa buscando formas de ampliar su ventaja frente a la competencia de Pekín. Empresas estadounidenses como Anthropic, OpenAI y Google acusaron a firmas chinas de intentar robar su tecnología mediante la copia de las capacidades centrales de los modelos. Reuters informó el mes pasado que el Departamento de Estado había enviado una queja diplomática a China advirtiéndole sobre esa práctica.

El Congreso y el gobierno de Trump también están aumentando el financiamiento para un área del Departamento de Comercio encargada de diseñar controles de exportación sobre chips y otras tecnologías.