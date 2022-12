El periodista que destroza a Leo Messi, pero se enamoró de otro jugador de la selección argentina: “Es el mejor”

escuchar

A pesar de que para una gran parte de los fanáticos del fútbol es clara la importancia de Lionel Messi en el pase de la selección argentina a la final del Mundial de Qatar 2022, el polémico periodista mexicano-guatemalteco Álvaro Morales no cambia de opinión. A través de sus redes sociales, aprovechó el encuentro deportivo del martes para arremeter contra el emblemático 10, al tiempo que halagó a otro jugador.

Desde mucho tiempo antes de la Copa del Mundo, Morales, quien es conductor de la cadena ESPN, se ha dado a conocer como uno de los más férreos detractores del astro. Uno de los últimos comentarios que publicó sorprendió por el entusiasmo que demostró por Julián Álvarez, quien marcó dos goles en la victoria de 3-0 frente a Croacia.

Tras el pase de Argentina a la final, el periodista ha comentado de manera intensa en sus redes sociales @AlvaritoMorales / Twitter

“Tenía que ser (Julián) Álvarez, el mejor a la ofensiva de la albiceleste. Porque Messi, solo a penaltis”, publicó en su cuenta de Twitter @AlvaritoMorales. En un segundo mensaje, complementó: “Julián Álvarez tiene casi los mismos goles que Messi en este Mundial y sin necesidad de polémicos penales”.

“Llegaron a la final, pero no son tan buenos”

Además de las publicaciones en sus redes sociales, Álvaro Morales no oculta su aversión contra Argentina en sus apariciones en pantalla durante las transmisiones de ESPN en Qatar 2022. “¡Quieren que Messi salga campeón del mundo! 45 millones de argentinos están al pendiente de lo que yo diga”, expresó recientemente.

El periodista mexicano que arremete contra la Argentina

En redes sociales, los aficionados hicieron viral el video donde el periodista, apodado “El Brujo”, repasó de manera crítica y con tono burlón el camino que ha tenido la selección argentina durante el máximo encuentro deportivo: “Ojo, llegaron a la final pero no son tan buenos, ni han tenido rivales de calidad como ustedes creen. Lo cual no es necesariamente su culpa”, remató el comentarista deportivo en el clip.

Cuando Argentina y México se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial, las declaraciones del boxeador Saúl “Canelo” Álvarez, que incluían una amenaza a Leo Messi por un supuesto maltrato de la camiseta de la selección azteca, encendieron los ánimos en la esfera pública. A pesar de que el pugilista ofreció una disculpa por sus palabras, el periodista Álvaro Morales fue uno de los que se subió a la polémica y no se retractó: “Al menos el Canelo, a diferencia de Messisito, sí es campeón del mundo”, escribió en aquellos días.

¿Quién es Álvaro Morales?

Su descontento con Lionel Messi no es nuevo, sino que se remota a años atrás @alvaritomorales / Instagram

Álvaro Morales fue criado por su abuela en México en una familia que combina raíces canadienses, mexicanas, guatemaltecas e incluso tiene una hermana nicaragüense. Nació en la ciudad de Guatemala en 1980, pero sus padres escaparon de la guerra en su país de origen cuando él era pequeño. Su papá vive en Canadá desde hace 20 años, mientras que su madre era una literata y académica de tiempo completo.

“A diferencia de muchos colegas, yo no soy un deportista frustrado. Yo siempre quise ser lo que soy: comentarista deportivo”, relató él mismo en una entrevista en el blog Apuntes de Rabona y complementó: “Desde niño me llamaba la atención quienes hablaban, narraban, relataban y comentaban y analizaban los partidos en televisión. Me gustan mucho los periódicos y entonces yo dije ‘quiero ser esto’”.

