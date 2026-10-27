El “pez fósil” que fue traído a la vida en Guatemala: “Un ejemplo de transferencia tecnológica”

Un pez de aspecto prehistórico logró reproducirse bajo cuidado humano en Guatemala después de siete años de intentos. Se trata del pejelagarto (Atractosteus tropicus), conocido como machorra en ese país, cuyos primeros 1000 ejemplares nacidos en el Centro de Conservación Marina fueron trasladados a la laguna Güiscoyol, en el departamento de Santa Rosa, como parte de un proyecto de conservación con apoyo técnico de especialistas mexicanos.

El pejelagarto, el pez de aspecto prehistórico que se reprodujo en Guatemala

El resultado fue anunciado por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), que destacó el aporte de los conocimientos desarrollados durante años por su Laboratorio de Acuicultura Tropical (LAT).

El pejelagarto (Atractosteus tropicus), conocido como machorra en Guatemala, logró reproducirse bajo cuidado humano en el Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina, con apoyo de investigadores mexicanos UJAT

La institución presentó el logro como “un ejemplo concreto de transferencia tecnológica”, en referencia a la capacitación brindada por sus investigadores al equipo guatemalteco.

Según informó la UJAT en su comunicado del 4 de septiembre de 2026, el conocimiento y las técnicas desarrollados en Tabasco contribuyeron a la reproducción del pejelagarto bajo cuidado humano en el Zoológico La Aurora y el Centro de Conservación Marina de Guatemala.

El pejelagarto tiene un cuerpo alargado, un hocico estrecho y mandíbulas con dientes afilados. Su apariencia recuerda a la de peces antiguos, por lo que suele ser descrito como un “fósil viviente”. Sin embargo, se trata de una especie actual, nativa de Mesoamérica, que habita ecosistemas acuáticos de la región.

El Centro de Conservación Marina (CCM) consiguió reproducir la especie bajo cuidado humano tras siete años de intentos. Según informó Prensa Libre, el proyecto culminó con el traslado de los primeros 1000 alevines a la laguna Güiscoyol, en Monterrico, Santa Rosa.

Los pequeños peces fueron introducidos en ese entorno natural para iniciar una nueva etapa fuera de las instalaciones donde nacieron. Los ejemplares serán monitoreados para evaluar su crecimiento y supervivencia, información que podría orientar futuras acciones de repoblamiento.

La machorra también tiene importancia ecológica y económica en Guatemala, donde forma parte de los ecosistemas acuáticos y de la actividad pesquera, particularmente en el sistema del canal de Chiquimulilla.

Cómo contribuyeron los científicos mexicanos a la reproducción del pejelagarto

La UJAT destacó la contribución de su Laboratorio de Acuicultura Tropical, perteneciente a la División Académica de Ciencias Biológicas.

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) aportó conocimientos y capacitación técnica a los especialistas guatemaltecos para avanzar en la reproducción y conservación de esta especie de aspecto prehistórico UJAT

Entre los especialistas que participaron en la colaboración sobresale el doctor Wilfrido Miguel Contreras Sánchez, investigador reconocido por su trabajo sobre la biología reproductiva y el manejo del pejelagarto.

De acuerdo con el anuncio difundido por la universidad y recogido por Quadratín Tabasco, los conocimientos y las técnicas desarrollados en Tabasco fueron transferidos al equipo profesional guatemalteco mediante capacitación especializada.

La colaboración permitió fortalecer las capacidades técnicas del personal local para trabajar en la reproducción y conservación de la especie.

Por qué es importante la reproducción de la machorra para la conservación

De acuerdo con expertos de la UJAT, la reproducción bajo cuidado humano permite obtener ejemplares y estudiar aspectos de su desarrollo antes de trasladarlos a ambientes naturales. “La introducción de los 1000 alevines en la laguna Güiscoyol representa un paso concreto dentro de los esfuerzos por contribuir a la conservación de la especie”, remarcaron.

Además, el seguimiento de los peces permitirá reunir información sobre su adaptación, crecimiento y supervivencia. Estos datos serán relevantes para evaluar los resultados de la iniciativa y determinar si pueden orientar futuras acciones de repoblamiento.