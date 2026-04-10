Oficial en California: el estado tiene su primera reserva natural en 15 años

La Salton Sea Conservancy ya es oficial. Se trata de la primera área de conservación estatal de California “en más de 15 años”, según el gobierno de Gavin Newsom, y busca recuperar el lago Salton, el cuerpo de agua interior más grande de la región.

Lago Salton, la nueva reserva de California

La reserva del Lago Salton (o Salton Sea, en inglés) surge tras la firma de la ley SB 583 impulsada por el senador Steve Padilla. El objetivo central reside en acelerar los trabajos de restauración ambiental, un área que enfrenta una crisis ecológica y de salud pública debido a su constante reducción.

Newsom celebró así la medida: “Durante demasiado tiempo, las comunidades que rodean el Lago Salton han soportado el peso de los desafíos ambientales y el abandono. Hoy, California está cambiando eso con el lanzamiento de la Salton Sea Conservancy para promover un aire más limpio, proteger la salud pública, restaurar ecosistemas vitales y garantizar que el trabajo que hemos comenzado cree oportunidades duraderas para las comunidades del Mar de Salton".

Dónde está el Mar de Salton en California

El lago Salton está ubicado en los condados Imperial y Riverside, cerca de la frontera de California con México. Se formó en 1905, debido a una crecida del río Colorado que rompió canales de riego y llenó una depresión que está bajo el nivel del mar.

El área sufre las consecuencias de menores flujos de agua y una salinidad extrema. Este proceso dejó al descubierto un lecho lacustre que libera partículas de polvo nocivas para los residentes del valle Imperial.

Según Cal Matters, el agua posee el doble de salinidad que el océano y sufre episodios de algas que emanan gas de sulfuro de hidrógeno. Además, el lugar sirve como parada vital para más de 400 especies de aves migratorias que recorren la ruta del Pacífico.

Planes de gestión en la reserva natural

La nueva estructura administrativa busca coordinar la inversión pública y fortalecer la supervisión de proyectos a largo plazo. Wade Crowfoot, secretario de Recursos Naturales de California, afirmó: “Las agencias estatales y nuestros socios logran un progreso real sobre el terreno; el Salton Sea Conservancy mantendrá este trabajo en movimiento”.

El estado invirtió desde 2019 más de 500 millones de dólares para implementar planes de gestión en el área. Entre las obras destaca el proyecto de conservación de especies, que abarca una superficie de 9400 acres y utiliza estanques para preservar la fauna y suprimir el polvo del lecho expuesto.

Pelícanos en el lago Saltón Marcio Jose Sanchez / AP Photo

El senador Padilla, autor de la norma, calificó al mar de Salton como uno de los desastres ecológicos y de salud pública más urgentes del estado. “La reserva dará permanencia a nuestras inversiones para la limpieza y restauración”, sostuvo el legislador, según Cal Matters.

La financiación proviene de una combinación de fondos: 170 millones de dólares de un bono climático, 60 millones del fondo de reducción de gases de efecto invernadero y un aporte federal de 250 millones de dólares a través de la Oficina de Reclamación.

Silvia Paz, directora ejecutiva de Alianza Coachella Valley, celebró tiempo atrás la medida, pero advirtió sobre desafíos pendientes. “La creación de la reserva es un triunfo, aunque la entidad carece de facultades para abordar riesgos de salud humana de manera integral; todavía resta camino por recorrer para atender impactos económicos y sanitarios completos”, declaró Paz.