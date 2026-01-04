El plan de Trump para el petróleo venezolano abre múltiples interrogantes

WASHINGTON.– El plan del presidente Donald Trump de tomar el control de la industria petrolera de Venezuela y pedir a las empresas estadounidenses que la revitalicen después de capturar al presidente Nicolás Maduro probablemente no tenga un impacto inmediato significativo en los precios del petróleo.

La industria petrolera venezolana se encuentra en mal estado tras años de abandono y sanciones internacionales, por lo que podrían necesitarse años e importantes inversiones para que la producción pueda aumentar drásticamente. Sin embargo, algunos analistas son optimistas y creen que Venezuela podría duplicar o triplicar su producción actual de aproximadamente 1,1 millones de barriles de petróleo diarios para volver a niveles históricos con relativa rapidez.

“Si bien muchos informan que la infraestructura petrolera de Venezuela no fue dañada por las acciones militares de Estados Unidos, se ha estado deteriorando durante muchos años y tomará tiempo reconstruirla”, dijo Patrick De Haan, quien es el principal analista de petróleo en el rastreador de precios de gasolina GasBuddy.

En esta imagen de archivo, un pescador pasa junto a una sonda de petróleo inactiva en el lago Maracaibo, en Venezuela, el 12 de octubre de 2022

Las compañías petroleras estadounidenses querrán un régimen estable en el país antes de estar dispuestas a realizar grandes inversiones, y el panorama político seguía siendo incierto el sábado con Trump diciendo que Estados Unidos está a cargo, mientras que la actual vicepresidenta venezolana argumentó, antes de que el alto tribunal de Venezuela le ordenara asumir el papel de presidenta interina, que Maduro debería ser restaurado en el poder.

“Pero si parece que Estados Unidos tiene éxito en gobernar el país durante las próximas 24 horas, diría que habrá mucho optimismo de que las compañías energéticas estadounidenses podrían llegar y revitalizar la industria petrolera venezolana con bastante rapidez”, dijo Phil Flynn, analista senior de mercado en Price Futures Group.

Y si Venezuela logra convertirse en una potencia productora de petróleo, dijo Flynn, “eso podría consolidar precios más bajos en el largo plazo” y poner más presión sobre Rusia.

El petróleo no se negocia durante el fin de semana, por lo que no hubo un impacto inmediato en los precios. Sin embargo, no se espera un cambio significativo en los precios cuando el mercado reabra. Venezuela es miembro de la OPEP, por lo que su producción ya está contabilizada allí. Actualmente, existe un excedente de petróleo en el mercado mundial.

Reservas pero con inestabilidad política

Se sabe que Venezuela posee las mayores reservas probadas de petróleo crudo del mundo, con aproximadamente 303 mil millones de barriles, según la Administración de Información Energética de Estados Unidos. Esto representa aproximadamente el 17% de todas las reservas mundiales de petróleo.

Así que las compañías petroleras internacionales tienen motivos para estar interesadas en Venezuela. Exxon Mobil no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el sábado. El vocero de ConocoPhillips, Dennis Nuss, declaró por correo electrónico que la compañía está monitoreando los acontecimientos en Venezuela y sus posibles implicaciones para el suministro y la estabilidad energética mundial. Sería prematuro especular sobre futuras actividades comerciales o inversiones.

Chevron es la única empresa con operaciones significativas en Venezuela, donde produce alrededor de 250.000 barriles diarios. Chevron, que invirtió por primera vez en Venezuela en la década de 1920, opera en el país a través de empresas conjuntas con la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., conocida comúnmente como PDVSA.

“Chevron sigue priorizando la seguridad y el bienestar de sus empleados, así como la integridad de sus activos. Seguimos operando en total cumplimiento con todas las leyes y regulaciones pertinentes”, declaró Bill Turenne, vocero de Chevron.

Chevron opera en Venezuela de manera conjunta con PDVSA Hernan Zenteno - La Nacion/Hernan Zenteno

Pero incluso con esas enormes reservas, Venezuela estuvo produciendo menos del 1% del suministro mundial de crudo. La corrupción, la mala gestión y las sanciones económicas de Estados Unidos provocaron una disminución constante de la producción, desde los 3,5 millones de barriles diarios extraídos en 1999 hasta los niveles actuales.

El problema no es encontrar el petróleo. Es una cuestión del entorno político y de si las empresas pueden confiar en que el gobierno cumplirá con sus contratos. En 2007, el entonces presidente Hugo Chávez nacionalizó gran parte de la producción petrolera y obligó a grandes empresas como ExxonMobil y ConocoPhillips a retirarse.

“El problema no es sólo que la infraestructura esté en mal estado, sino sobre todo cómo lograr que las empresas extranjeras empiecen a invertir dinero antes de que tengan una perspectiva clara sobre la estabilidad política, la situación de los contratos y similares”, dijo Francisco Monaldi, director del programa de energía latinoamericana en la Universidad Rice.

Todos los activos de Exxon Mobile en Venezuela fueron expropiados en 2007 Archivo

Pero la infraestructura necesita una inversión significativa.

“La estimación es que para que Venezuela pase de un millón de barriles diarios —eso es lo que produce hoy— a cuatro millones de barriles, se necesitará alrededor de una década y unos cien mil millones de dólares de inversión”, dijo Monaldi.

Fuerte demanda

Venezuela produce el tipo de crudo pesado necesario para el diésel, el asfalto y otros combustibles para maquinaria pesada. El diésel escasea en todo el mundo debido a las sanciones petroleras de Venezuela y Rusia, y porque el crudo estadounidense, más ligero, no puede sustituirlo fácilmente.

Hace años, las refinerías estadounidenses en la Costa del Golfo estaban optimizadas para manejar ese tipo de crudo pesado en un momento en que la producción petrolera estadounidense estaba en declive y el crudo venezolano y mexicano abundaba. Por lo tanto, a las refinerías les encantaría tener más acceso al crudo venezolano, ya que les ayudaría a operar con mayor eficiencia y suele ser un poco más económico.

Aumentar la producción venezolana también podría facilitar la presión sobre Rusia porque Europa y el resto del mundo podrían obtener más diésel y petróleo pesado que necesitan de Venezuela y dejar de comprar a Rusia.

“El colapso de la industria petrolera venezolana ha sido muy beneficioso para Rusia. Y la razón es que eran un competidor a nivel mundial en ese mercado petrolero”, dijo Flynn.

Panorama jurídico complicado

Pero Matthew Waxman, profesor de derecho de la Universidad de Columbia que fue funcionario de seguridad nacional en la administración de George W. Bush, dijo que tomar el control de los recursos de Venezuela abre problemas legales adicionales.

“Por ejemplo, un gran problema será quién es realmente el dueño del petróleo de Venezuela”, escribió Waxman en un correo electrónico. “Una potencia militar ocupante no puede enriquecerse apropiándose de los recursos de otro estado, pero la administración Trump probablemente alegará que el gobierno venezolano nunca los poseyó legítimamente”.

Pero Waxman, quien sirvió en los departamentos de Estado y de Defensa y en el Consejo de Seguridad Nacional bajo el gobierno de Bush, señaló que “hemos visto a la administración hablar muy despectivamente sobre el derecho internacional cuando se trata de Venezuela”.