El polémico video del DHS que los aeropuertos de Nueva York y California se niegan a pasar

Varios aeropuertos en Estados Unidos, incluidas terminales en Nueva York y California, decidieron no reproducir un video del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) que culpa a los demócratas por el cierre parcial del gobierno. La medida se debe a que el contenido es considerado partidista y va en contra de regulaciones estatales y federales.

Aeropuertos de EE.UU. rechazan reproducir el video del DHS

El cierre parcial del gobierno comenzó el 1° de octubre, cuando demócratas y republicanos quedaron en un estancamiento sobre cómo reabrirlo. Los demócratas solicitaron una extensión de los créditos fiscales de seguro de salud que están por expirar, mientras que los líderes republicanos se negaron a negociar y argumentaron que primero debe reanudarse la operación del gobierno.

Los oficiales de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) y los controladores de tráfico aéreo, considerados trabajadores federales esenciales, continúan con su trabajo durante el cierre. Sin embargo, el aumento en los reportes de empleados enfermos generó escasez de personal y provocó retrasos y cancelaciones de vuelos en algunos aeropuertos, según indicó CBS News.

El polémico video que varios aeropuertos se niegan a transmitir en sus terminales (X: @RapidResponse47)

En el video del DHS, la secretaria de Seguridad, Kristi Noem, dice a los viajeros: “Los demócratas en el Congreso se niegan a financiar al gobierno federal y, debido a esto, muchas de nuestras operaciones se ven afectadas y la mayoría de nuestros empleados de la TSA están trabajando sin recibir pago. Continuaremos haciendo todo lo posible para evitar retrasos que afecten su viaje, y nuestra esperanza es que los demócratas pronto reconozcan la importancia de reabrir el gobierno”.

De acuerdo con un portavoz del DHS, el video comenzó a transmitirse en aeropuertos el jueves pasado, pero varias terminales decidieron no reproducirlo y alegaron que su mensaje contradice sus políticas internas.

Qué dijeron las autoridades aeroportuarias sobre el video del DHS

La vocera de Nueva York y Nueva Jersey señaló que el contenido audiovisual no se transmite en sus terminales aéreas, entre las que se incluyen el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, LaGuardia y Newark Liberty. “Las políticas de larga data de la Autoridad Portuaria impiden la difusión de mensajes políticamente partidistas en nuestras instalaciones, por lo que los aeropuertos no están transmitiendo el video en las pantallas”, dijo la portavoz Cheryl Albiez.

En un comunicado, el representante del Aeropuerto Internacional de San Francisco (SFO, por sus siglas en inglés) señaló: “Este video no debería reproducirse en SFO, de acuerdo con nuestra normativa que prohíbe cualquier mensaje de naturaleza política”.

Por su parte, el Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (CLT, por sus siglas en inglés) indicó: “La ley municipal de Carolina del Norte, así como la política de contenido digital del Aeropuerto CLT, no permiten el video mencionado”.

Ken Jenkins, ejecutivo del Condado de Westchester, describió el video como “inapropiado, inaceptable e inconsistente con los valores que esperamos de los principales funcionarios públicos de nuestra nación”.

En qué otros aeropuertos no se reproduce el video del DHS

Diversos aeropuertos también rechazaron reproducir el video del DHS, entre ellos:

Entre los aeropuertos que tampoco reproducen el video se encuentra el de la Bahía de San Francisco-Oakland, en California Fly USA