Adiós ola de frío: cuándo vuelven las temperaturas cálidas esta semana en Illinois y EE.UU.

La semana inicia con un cambio progresivo en las condiciones meteorológicas en Estados Unidos. Luego de un período marcado por temperaturas bajas, se espera una recuperación térmica que comenzará a consolidarse a partir del martes 21 de abril. Este patrón alcanzará tanto a Illinois como a otras zonas del país norteamericano.

Cuándo suben las temperaturas en Illinois: pronóstico del NWS para Chicago

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional ( NWS , por sus siglas en inglés), el martes 21 de abril marcará el inicio de un cambio más notorio.

, por sus siglas en inglés), el martes 21 de abril marcará el inicio de un cambio más notorio. En Chicago se prevé una máxima de 74°F (23°C), acompañada por vientos del suroeste con ráfagas que podrían alcanzar las 30 millas por hora (48 kilómetros por hora).

Esta semana se esperan temperaturas más cálidas en Chicago NWS

Para el miércoles, el aire cálido continuará con su avance en zonas alejadas del lago Michigan, donde los valores se ubicarán en el rango de los 70°F (21°C).

Sin embargo, sectores cercanos a la costa experimentarán temperaturas más moderadas, con máximas cercanas a los 60°F (15,5°C) debido a la influencia de vientos del noreste.

El jueves aparece como el día con mayor temperatura de la semana en la región. Los registros podrían acercarse a los 79°F (26°C), lo que consolidará la salida del período frío que afectó al área durante los días previos.

Pronóstico del clima en EE.UU.: regiones con temperaturas por encima del promedio

A nivel nacional, una zona de alta presión impulsará el ascenso térmico desde el interior del oeste hacia las llanuras del norte y centro.

desde el interior del oeste hacia las llanuras del norte y centro. Este sistema favorecerá temperaturas superiores a los valores habituales para esta época del año.

Según el pronóstico del NWS, entre martes y miércoles, gran parte del territorio estadounidense experimentará temperaturas dentro o por encima del promedio.

En el centro de EE.UU. se anticipan máximas entre los 70°F y los 80°F (21°C y 26,6°C), con algunos puntos que alcanzarán o superarán los 85°F (29°C).

Las regiones del sur mantendrán valores sostenidos en los 80°F (26,6°C) durante estos días. En contraste, el inicio de la semana todavía muestra aire frío persistente en el noreste y sectores del Medio Oeste, con máximas entre los 40°F y 50°F (4°C y 10°C).

Una fuerte cresta de alta presión traerá temperaturas muy por encima del promedio desde el oeste interior hacia las llanuras del norte y centro NWS

Clima en EE.UU. hoy: lluvias, nevadas en Sierra Nevada y tormentas en Texas y Florida

Durante este lunes, el oeste del país norteamericano presentará temperaturas elevadas en comparación con la media, especialmente en áreas del interior y zonas desérticas del suroeste, donde se alcanzarán valores cercanos a los 90°F (32°C).

En paralelo, un sistema proveniente del Pacífico generará precipitaciones en la costa oeste. Se registrarán lluvias en zonas bajas y nevadas intensas en áreas montañosas, con acumulaciones totales que podrían alcanzar entre uno y dos pies (30 y 60 centímetros) en la Sierra Nevada.

En el sur, estados como Texas y Florida presentarán actividad eléctrica asociada a un frente estacionario.

presentarán asociada a un frente estacionario. Estas condiciones pueden derivar en lluvias intensas y eventos aislados de inundaciones repentinas.

Se prevén tormentas eléctricas debido a un frente estacionario, con riesgo de inundaciones repentinas aisladas en el centro de Texas NWS

En Chicago, durante la mañana permanecerán vigentes alertas por heladas y escarcha, que finalizará a las 9 hs. El resto del día presentará cielo mayormente despejado y una temperatura máxima cercana a los 50°F (10°C).

Las condiciones nocturnas se mantendrán con nubosidad parcial y una mínima en torno a los 45°F (7°C). Los vientos, inicialmente leves del este-sureste, rotarán hacia el sur-suroeste durante la madrugada, con incremento en su intensidad.

Hacia el cierre de la semana, se proyecta el avance de un nuevo frente frío. Este sistema podría provocar lluvias y tormentas más extendidas en el centro de EE.UU. entre jueves y viernes, lo que marcará otra modificación en el patrón climático.