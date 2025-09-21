Adiós a sacar líquidos y laptops en el aeropuerto: la nueva tecnología de la TSA que agiliza los controles en EE.UU.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) anunció la instalación de sus sistemas de tecnología avanzada en la nueva terminal del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming. Con estos métodos que agilizan los controles en EE.UU., los pasajeros pueden decirle adiós a sacar líquidos y laptops de sus valijas.

Wyoming: nuevo aeropuerto implementa sistemas que agilizan seguridad aérea

La agencia informó en que el puesto de control de la TSA en la nueva terminal del Aeropuerto Regional del Suroeste de Wyoming está listo para operar con Tecnología de Imagen Avanzada (AIT, por sus siglas en inglés) y la tomografía computarizada (CT, por sus siglas en inglés).

La tecnología CT aplica algoritmos sofisticados para la detección de explosivos y otras amenazas mediante la creación de una imagen 3D TSA - TSA

Estos sistemas en los puestos de control de los aeropuertos ofrecen a los viajeros una forma más cómoda de pasar la seguridad antes de abordar su vuelo. Jamie K. Hicks, director de Seguridad Federal de la TSA para Wyoming, dijo que el uso de estos sistemas mejorará la experiencia de los pasajeros y las operaciones de seguridad.

¿Cómo funcionan las tecnologías AIT y TC de la TSA?

La agencia explica que las unidades de AIT examinan a las personas sin contacto físico para detectar amenazas metálicas y no metálicas, como armas, explosivos y otros objetos que puedan estar ocultos bajo la ropa. Precisa que esta tecnología utiliza ondas milimétricas, que son seguras y cumplen con las normas nacionales de salud.

El sistema utiliza un software de reconocimiento automático de objetivos que elimina las imágenes específicas de los viajeros y, en su lugar, detecta automáticamente posibles amenazas al indicar su ubicación en un contorno genérico de una persona, idéntico para todos los pasajeros.

La tecnología de imágenes avanzada examina de forma segura a los pasajeros sin contacto físico TSA - TSA

“La unidad agiliza el proceso de revisión en los puntos de control y reduce significativamente la frecuencia de los cacheos corporales completos”, indicó la TSA.

Al viajero se le pedirá que saque todos los objetos de sus bolsillos (incluidos los no metálicos) y entre al portal de imágenes. Una vez dentro, deberá permanecer de pie y quieto durante unos segundos mientras la tecnología crea una imagen en tiempo real. Luego, saldrá y recogerá sus pertenencias. Todo el proceso toma solo unos segundos.

Mientras tanto, el escáner de TC proporciona a los agentes de la agencia federal imágenes tridimensionales del contenido del equipaje de mano. Con este sistema, las personas no necesitan sacar dispositivos electrónicos ni líquidos de tamaño viajero de sus valijas.

Sin embargo, la agencia señala que si es necesario realizar una revisión adicional de un bolso, los agentes lo inspeccionarán para asegurarse de que no contenga artículos prohibidos en su interior.

Asimismo, explica que la abertura del túnel de rayos X de una unidad de TC es ligeramente más pequeña que la de una tradicional, por lo que recomienda a las personas no forzar la entrada de objetos grandes en el espacio, sino solicitar ayuda a un agente.

La tecnología CT proporciona una detección mejorada de objetos peligrosos TSA - TSA

Consejos de la TSA para pasar rápido los controles en aeropuertos de EE.UU.

Además de las mejoras tecnológicas, la agencia señala que los pasajeros también desempeñan un papel importante en la misión de seguridad. En ese sentido, recuerda a los viajeros los pasos que pueden seguir para pasar el control de forma rápida y eficiente: