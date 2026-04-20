El plazo vence el 30 de julio: Texas ofrece US$1000 millones en subsidios para infraestructura de agua
Las solicitudes ante la TWDB para el programa WSIG exigen requisitos específicos y apuntan a proyectos de mejora en sistemas hídricos locales
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Texas dispone de más de 1000 millones de dólares en subvenciones para mejorar el suministro y la infraestructura de agua. Sin embargo, las entidades interesadas deben presentar sus solicitudes antes del 30 de julio de 2026.
Greg Abbott impulsa el programa WSIG de la TWDB para financiar proyectos de agua en Texas
El gobernador Greg Abbott impulsó la participación de entidades públicas, como municipios, distritos de agua y organizaciones locales, en el programa de subvenciones WSIG. Los fondos provienen de la Junta de Desarrollo del Agua de Texas (TWDB, por sus siglas en inglés) para modernizar la infraestructura hídrica del estado.
El programa permite acceder a financiamiento de hasta el 100% para proyectos específicos de infraestructura. Según un comunicado, el estado busca asegurar fuentes hídricas confiables para las futuras generaciones de texanos.
La inversión actual forma parte de un plan de US$20.000 millones, que surge de la Ley del Senado 7 y la Resolución Conjunta de la Cámara de Representantes 7.
Fecha límite y requisitos para aplicar a subsidios de infraestructura hídrica en Texas
La ley HB 500 (House Bill 500) autoriza subvenciones del 100% para proyectos elegibles, como el reemplazo de sistemas, iniciativas de reutilización y soluciones ante la pérdida de agua.
La TWDB también cubrirá las reparaciones necesarias para resolver infracciones de la Comisión de Calidad Ambiental de Texas. Las solicitudes deben incluir todos los documentos requeridos en la página web de WSIG.
Habrá además seminarios web informativos programados para el 23 de abril y el 13 de mayo. Ambos encuentros virtuales serán de 10 a 11.30 hs (CT) para orientar a los solicitantes.
El proceso de inscripción para estas charlas está disponible de forma digital. Sin embargo, el plazo final para la entrega de toda la documentación vence el 30 de julio.
Requisitos y documentos exigidos por la TWDB para acceder a subsidios de agua en Texas
La TWDB aclaró en su enlace de solicitud que los formularios y plantillas tradicionales de la entidad no son aplicables a esta oportunidad. En ese marco, para solicitar los fondos, se requerirá la siguiente información:
- Solicitud (TWDB-0174).
- Hoja de cálculo del ingreso medio familiar promedio (AMHI, por sus siglas en inglés).
- Declaración jurada ambiental (TWDB-0802).
- Declaración jurada sobre derechos de agua (TWDB-0208).
- Autoridad y delegación de firma de la entidad solicitante (TWDB-0201D).
- Otros documentos adjuntos requeridos, los cuales dependerán de cada tipo de solicitud.
“Esta es una oportunidad única para que un número limitado de comunidades de Texas reciban fondos de subvención para implementar proyectos de suministro e infraestructura hídrica. Una vez que esta asignación inicial se haya entregado a las comunidades antes del 31 de agosto de 2027, la Junta de Desarrollo de Agua de Texas (TWDB) ya no dispondrá de estos fondos para brindar asistencia financiera”, explicó la entidad.
Por último, recomendó: “Manténgase al tanto de las próximas actualizaciones, incluyendo preguntas frecuentes, otros recursos y el aviso para presentar solicitudes para esta oportunidad de subvención única. Si aún no está suscrito a la lista de correo de TWDB, le invitamos a hacerlo para recibir la información más reciente”.
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