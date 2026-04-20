¿Dónde está mi reembolso? La regla del IRS para verificar las devoluciones de taxes en abril 2026

El Servicio de Impuestos Internos (IRS, por sus siglas en inglés) habilitó a inicios de abril las herramientas oficiales para que los contribuyentes consulten el estado de su reembolso de impuestos de 2026. A través de la aplicación móvil y el sitio web oficial, los usuarios pueden verificar el avance de su trámite 24 horas después de haber realizado el e-file. La agencia busca agilizar las consultas ante el aumento de flujo de devoluciones tras el cierre del periodo fiscal.

Cómo verificar el estado del reembolso del IRS paso a paso en 2026

La disponibilidad de la información depende exclusivamente de la vía utilizada para declarar los impuestos.

Según la entidad, los plazos para que los datos aparezcan en el sistema son:

Presentación electrónica (año en curso): 24 horas después del envío.

24 horas después del envío. Presentación electrónica (años anteriores): tres días después de la presentación.

tres días después de la presentación. Declaración en papel: tres semanas después de enviarla por correo.

Los contribuyentes pueden consultar el estado de su reembolso de impuestos de 2026 Stock en canva

Para realizar la consulta sin iniciar sesión en una cuenta personal, el contribuyente debe tener a mano la cantidad exacta del reembolso solicitado, el número de Seguro Social o ITIN y su estado civil para efectos de la declaración. El organismo también cuenta con una línea directa para reembolsos: 800-829-1954.

Cuánto tarda el IRS en pagar devoluciones y qué puede retrasarlas

El tiempo habitual para recibir el depósito directo es de tres semanas para quienes usaron el sistema electrónico. Sin embargo, para quienes optaron por el envío físico de documentos, el plazo se extiende a seis semanas o más. El organismo advierte que ciertos factores pueden retrasar el envío del dinero:

Errores frecuentes: olvidar la firma o cometer fallos matemáticos en el formulario.

olvidar la firma o cometer fallos matemáticos en el formulario. Créditos específicos: las declaraciones que incluyen el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos requieren una revisión más exhaustiva.

las declaraciones que incluyen el Crédito por Ingreso del Trabajo o el Crédito Tributario Adicional por Hijos requieren una revisión más exhaustiva. Declaraciones enmendadas: estas pueden demorar hasta 16 semanas en procesarse.

El tiempo habitual para recibir el depósito directo es de tres semanas para quienes usaron el sistema electrónico Imagen ilustrativa generada con IA

Por qué el IRS puede reducir tu reembolso: deudas y ajustes del TOP

En algunos casos, el monto depositado puede ser menor al esperado. Esto ocurre generalmente a través del Treasury Offset Program (TOP), donde el gobierno aplica parte del reembolso para cubrir deudas pendientes.

Estos pasivos incluyen pagos atrasados de manutención de menores, deudas federales o estatales no tributarias, y obligaciones por compensación de desempleo.

Si el cheque se pierde o lo roban, el contribuyente debe iniciar un rastreo oficial. “Si pierde su cheque de reembolso, tiene que iniciar un rastreo de reembolso”, indica la entidad.

“Escriba la palabra “Void” (Inválido) en la sección de la firma de endoso, al dorso del cheque. Envíe el cheque inmediatamente, pero no más tarde de 21 días, a la oficina del IRS correspondiente. El lugar de envío depende de su estado de residencia. Utilice la dirección postal que aparece en la página de Información sobre el Formulario 3911 (en inglés) del estado en el que vive", explica el IRS.

“No engrape, doble ni le ponga presillas al cheque. Incluya una nota que diga Devolución de un cheque de reembolso erróneo y explique brevemente el motivo por el cual devuelve el cheque de reembolso”, aclaran desde el IRS.

En algunos casos, el monto depositado puede ser menor al esperado (Foto AP/Patrick Semansky, Archivo) Patrick Semansky - AP

Por último, si comete errores en la declaración de impuestos, puede enmendar su declaración con un Formulario 1040-X. “Puede verificar el estado de su declaración enmendada después de tres semanas con ¿Dónde está mi declaración enmendada? Las declaraciones enmendadas pueden demorar hasta 16 semanas en procesarse”, concluyen.