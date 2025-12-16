El presunto parricida del matrimonio Reiner queda en prisión preventiva

Nick Reiner, de 32 años, quedó en prisión preventiva acusado de los asesinatos de su padre, el director Rob Reiner, y su madre, Michele Singer, según la policía de Los Ángeles.

Conocido por sus adicciones, Nick Reiner tiene previsto asistir el martes a una audiencia para conocer los cargos que le imputa el juez.

Rob Reiner, autor de la exitosa comedia romántica "Cuando Harry conoció a Sally" y de "La princesa prometida", fue encontrado muerto a los 78 años, el domingo, junto a su esposa, la fotógrafa Michele Singer, de 68, en su casa de Brentwood, un barrio de lujo de Los Ángeles.

"Se ha determinado que el matrimonio Reiner fue víctima de homicidio", informó la policía de la metrópoli de California, en la costa oeste de Estados Unidos. La investigación apunta a que el autor de las muertes es Nick Reiner, añadió.

Una hija de la pareja encontró el domingo por la tarde los dos cuerpos apuñalados.

El sospechoso no estaba en la casa de sus padres cuando los agentes llegaron al lugar del crimen, según fuentes policiales citadas por la cadena ABC, que añadió que la policía lo detuvo poco después cerca de la Universidad del Sur de California.

Según informó el martes la cadena NBC News en base a dos fuentes cercanas al caso, Nick asistió el sábado a una fiesta en la que se comportó de una manera que avergonzó e incomodó a sus padres y al resto de invitados.

"Los padres de Reiner estaban consternados y avergonzados por el comportamiento de su hijo y preocupados por su salud", informó otro testigo, citado por NBC News.

Según The New York Times, padre e hijo "tuvieron una violenta discusión".

"Tragedia familiar"

Nick, uno de los tres hijos de la pareja (Rob Reiner tenía otro hijo de un primer matrimonio), vivía de forma intermitente con sus padres.

El sospechoso hablaba abiertamente de su intento por dejar las drogas, que comenzó a consumir a los 15 años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, no dejó escapar la oportunidad para atizar a Rob Reiner, abiertamente crítico con el republicano.

El lunes, llegó a decir que la pareja murió por la "furibunda obsesión" del cineasta en su contra.

Las palabras del presidente causaron estupefacción incluso entre los miembros de su partido.

"Esperaba escuchar algo así de un borracho en un bar, no del presidente de Estados Unidos", declaró a CNN el republicano de la Cámara de Representantes por Nebraska Don Bacon.

"Esta es una tragedia familiar, no se trata de política ni de enemigos políticos", expresó en X la congresista republicana Marjorie Taylor Greene, exaliada de Trump convertida en crítica.