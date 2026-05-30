Cardiólogos, cirujanos y radiólogos: los trabajos mejor pagados en cada estado de EE.UU., según datos oficiales

Los profesionales de la salud ocupan los primeros lugares entre los empleos con mayores ingresos en Estados Unidos, según las estimaciones salariales. El reporte fue elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que analizó salarios y niveles de empleo en distintas actividades económicas de ese país.

Cardiólogos y cirujanos encabezan los salarios estatales

El informe publicado recientemente por la BLS, que recolectó datos de mayo de 2025, mostró que los cardiólogos y los cirujanos ortopédicos aparecen como las ocupaciones mejor remuneradas en gran parte de los estados. Esta información formó parte de un relevamiento nacional que examinó salarios promedio, volumen de empleo y clasificación de industrias.

Nebraska es el estado con el mayor salario para los profesionales de la salud de esta especialidad Google Maps

Los cardiólogos registraron los ingresos más altos en 14 estados. Entre los tres mejores se ubicaron:

Nebraska presentó el promedio anual más elevado para esta especialidad con US$627.390 .

presentó el promedio anual más elevado para esta especialidad con . Georgia con US$616.040 .

. Washington con US$562.160.

También lideraron las escalas salariales en Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.

Los cirujanos ortopédicos ocuparon el primer puesto en ocho estados; entre los tres mejores se ubicaron:

Missouri informó ingresos promedio de US$624.070 para esta categoría.

informó ingresos promedio de para esta categoría. Minnesota se ubicó cerca de los US$592.220 anuales .

. Arizona con US$542.140.

Esta especialidad también encabezó los registros salariales en Florida, Michigan, Mississippi, Montana y Virginia Occidental.

Los cardiólogos pueden llegar a ganar en Nebraska un promedio anual de US$627.390 Angel Getan - Freepik

Radiólogos y otras especialidades médicas con mayores ingresos

Los radiólogos fueron la ocupación con mejor remuneración en:

Dakota del Norte con US$556.170 .

con . Dakota del Sur con US$534.640 .

. Maine con US$448.540.

Otras ramas médicas lideraron en determinados estados. Los anestesiólogos encabezaron las remuneraciones en Connecticut, Idaho y Kansas, mientras que dermatólogos ocuparon el primer lugar en Arkansas, Delaware y Nevada.

En Alaska, Louisiana y Utah, los obstetras y ginecólogos registraron los ingresos más altos. Los médicos especializados en emergencias lideraron en Nuevo México, Rhode Island y Vermont.

El informe también mostró que los cirujanos generales encabezaron los salarios en Iowa, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma y Wyoming.

Cuáles son los empleos con menores salarios en Estados Unidos

Las ocupaciones con ingresos más bajos se concentran principalmente en servicios personales, gastronomía y actividades recreativas. Los trabajadores dedicados al lavado de cabello registraron el sueldo promedio anual más bajo, con US$31.980.

También aparecen entre los ingresos menores los empleados de comida rápida (US$32.150), cocineros de establecimientos de servicio rápido (US$32.390) y asistentes de recreación (US$32.640). Los cajeros (US$33.180) y acomodadores de espectáculos (US$33.080) también se ubicaron entre las ocupaciones con menores remuneraciones del país norteamericano.

En el sector de salud, los asistentes de cuidado domiciliario y personal registraron remuneraciones cercanas a los US$36.120 anuales. En educación, los asistentes docentes (US$38.290) y maestros de preescolar (US$43.030) quedaron por debajo del promedio nacional para todas las ocupaciones de US$69.770.

Los trabajadores dedicados al lavado de cabello registraron el sueldo promedio anual más bajo, con US$31.980 Magnific

Estado por estado: los salarios más altos

Según los datos retomados por News Nation, las profesiones mejor pagadas en cada uno de los estados son:

Estado Trabajo mejor pagado Salario anual promedio Nebraska Cardiólogos US$627.390 Misuri Cirujanos ortopédicos US$624.070 Georgia Cardiólogos US$616.040 Minnesota Cirujanos ortopédicos US$592.220 Washington Cardiólogos US$562.160 Dakota del Norte Radiólogos US$556.170 Tennessee Cardiólogos US$551.190 Wisconsin Cardiólogos US$549.880 Arizona Cirujanos ortopédicos US$542.140 Dakota del Sur Radiólogos US$534.640 Misisipí Cirujanos ortopédicos US$523.450 Kentucky Cardiólogos US$522.350 Virginia Occidental Cirujanos ortopédicos US$522.050 Montana Cirujanos ortopédicos US$509.240 Nueva Jersey Cirujanos US$503.070 Ohio Cardiólogos US$493.580 Pensilvania Cardiólogos US$492.490 Iowa Cirujanos US$488.900 Illinois Cardiólogos US$484.120 Indiana Cardiólogos US$474.380 Alabama Cardiólogos US$471.790 Florida Cirujanos ortopédicos US$462.360 Maine Radiólogos US$448.540 Oklahoma Cirujanos US$447.720 Nuevo Hampshire Radiólogos US$447.500 Virginia Cardiólogos US$446.630 Nueva York Cardiólogos US$437.490 Maryland Radiólogos US$428.880 Michigan Cirujanos ortopédicos US$420.390 Connecticut Anestesiólogos US$416.580 Rhode Island Médicos de medicina de urgencias US$411.330 Colorado Ortodoncistas US$404.120 Oregon Directores ejecutivos US$403.380 Luisiana Obstetras y ginecólogos US$397.990 Wyoming Cirujanos US$395.300 Massachusetts Radiólogos US$391.790 Texas Cardiólogos US$386.680 Utah Obstetras y ginecólogos US$385.660 Idaho Anestesiólogos US$385.470 Vermont Médicos de medicina de urgencias US$379.960 Arkansas Dermatólogos US$378.500 Carolina del Norte Cirujanos US$377.270 Kansas Anestesiólogos US$375.020 Delaware Dermatólogos US$370.170 Alaska Obstetras y ginecólogos US$365.560 Nuevo México Médicos de medicina de urgencias US$360.410 Carolina del Sur Neurólogos US$354.250 California Oftalmólogos US$347.690 Nevada Dermatólogos US$337.610 Hawái Médicos US$326.890

Por otro lado, en el promedio nacional, los cirujanos pediátricos registraron el salario anual más elevado de EE.UU. con US$502.050. Después de estos profesionales aparecen los cardiólogos, con un promedio de US$454.940 por año.

El reporte identificó una excepción fuera del sector salud. En Oregon, los directores ejecutivos fueron la ocupación con mayor salario promedio anual tras alcanzar los US$403.380. Según la BLS, varias especialidades médicas no contaban con datos publicados en ese estado.

El organismo indicó además que gran parte de los empleos más numerosos mantienen salarios inferiores al promedio nacional: