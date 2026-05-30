Cardiólogos, cirujanos y radiólogos: los trabajos mejor pagados en cada estado de EE.UU., según datos oficiales
Un informe sobre empleo y remuneraciones mostró que las especialidades médicas concentran los ingresos anuales más elevados en la mayoría de las jurisdicciones
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Los profesionales de la salud ocupan los primeros lugares entre los empleos con mayores ingresos en Estados Unidos, según las estimaciones salariales. El reporte fue elaborado por la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por sus siglas en inglés), que analizó salarios y niveles de empleo en distintas actividades económicas de ese país.
Cardiólogos y cirujanos encabezan los salarios estatales
El informe publicado recientemente por la BLS, que recolectó datos de mayo de 2025, mostró que los cardiólogos y los cirujanos ortopédicos aparecen como las ocupaciones mejor remuneradas en gran parte de los estados. Esta información formó parte de un relevamiento nacional que examinó salarios promedio, volumen de empleo y clasificación de industrias.
Los cardiólogos registraron los ingresos más altos en 14 estados. Entre los tres mejores se ubicaron:
- Nebraska presentó el promedio anual más elevado para esta especialidad con US$627.390.
- Georgia con US$616.040.
- Washington con US$562.160.
También lideraron las escalas salariales en Alabama, Illinois, Indiana, Kentucky, Nueva York, Ohio, Pensilvania, Tennessee, Texas, Virginia y Wisconsin.
Los cirujanos ortopédicos ocuparon el primer puesto en ocho estados; entre los tres mejores se ubicaron:
- Missouri informó ingresos promedio de US$624.070 para esta categoría.
- Minnesota se ubicó cerca de los US$592.220 anuales.
- Arizona con US$542.140.
Esta especialidad también encabezó los registros salariales en Florida, Michigan, Mississippi, Montana y Virginia Occidental.
Radiólogos y otras especialidades médicas con mayores ingresos
Los radiólogos fueron la ocupación con mejor remuneración en:
- Dakota del Norte con US$556.170.
- Dakota del Sur con US$534.640.
- Maine con US$448.540.
Otras ramas médicas lideraron en determinados estados. Los anestesiólogos encabezaron las remuneraciones en Connecticut, Idaho y Kansas, mientras que dermatólogos ocuparon el primer lugar en Arkansas, Delaware y Nevada.
En Alaska, Louisiana y Utah, los obstetras y ginecólogos registraron los ingresos más altos. Los médicos especializados en emergencias lideraron en Nuevo México, Rhode Island y Vermont.
El informe también mostró que los cirujanos generales encabezaron los salarios en Iowa, Nueva Jersey, Carolina del Norte, Oklahoma y Wyoming.
Cuáles son los empleos con menores salarios en Estados Unidos
Las ocupaciones con ingresos más bajos se concentran principalmente en servicios personales, gastronomía y actividades recreativas. Los trabajadores dedicados al lavado de cabello registraron el sueldo promedio anual más bajo, con US$31.980.
También aparecen entre los ingresos menores los empleados de comida rápida (US$32.150), cocineros de establecimientos de servicio rápido (US$32.390) y asistentes de recreación (US$32.640). Los cajeros (US$33.180) y acomodadores de espectáculos (US$33.080) también se ubicaron entre las ocupaciones con menores remuneraciones del país norteamericano.
En el sector de salud, los asistentes de cuidado domiciliario y personal registraron remuneraciones cercanas a los US$36.120 anuales. En educación, los asistentes docentes (US$38.290) y maestros de preescolar (US$43.030) quedaron por debajo del promedio nacional para todas las ocupaciones de US$69.770.
Estado por estado: los salarios más altos
Según los datos retomados por News Nation, las profesiones mejor pagadas en cada uno de los estados son:
|Estado
|Trabajo mejor pagado
|Salario anual promedio
Nebraska
Cardiólogos
US$627.390
Misuri
Cirujanos ortopédicos
US$624.070
Georgia
Cardiólogos
US$616.040
Minnesota
Cirujanos ortopédicos
US$592.220
Washington
Cardiólogos
US$562.160
Dakota del Norte
Radiólogos
US$556.170
Tennessee
Cardiólogos
US$551.190
Wisconsin
Cardiólogos
US$549.880
Arizona
Cirujanos ortopédicos
US$542.140
Dakota del Sur
Radiólogos
US$534.640
Misisipí
Cirujanos ortopédicos
US$523.450
Kentucky
Cardiólogos
US$522.350
Virginia Occidental
Cirujanos ortopédicos
US$522.050
Montana
Cirujanos ortopédicos
US$509.240
Nueva Jersey
Cirujanos
US$503.070
Ohio
Cardiólogos
US$493.580
Pensilvania
Cardiólogos
US$492.490
Iowa
Cirujanos
US$488.900
Illinois
Cardiólogos
US$484.120
Indiana
Cardiólogos
US$474.380
Alabama
Cardiólogos
US$471.790
Florida
Cirujanos ortopédicos
US$462.360
Maine
Radiólogos
US$448.540
Oklahoma
Cirujanos
US$447.720
Nuevo Hampshire
Radiólogos
US$447.500
Virginia
Cardiólogos
US$446.630
Nueva York
Cardiólogos
US$437.490
Maryland
Radiólogos
US$428.880
Michigan
Cirujanos ortopédicos
US$420.390
Connecticut
Anestesiólogos
US$416.580
Rhode Island
Médicos de medicina de urgencias
US$411.330
Colorado
Ortodoncistas
US$404.120
Oregon
Directores ejecutivos
US$403.380
Luisiana
Obstetras y ginecólogos
US$397.990
Wyoming
Cirujanos
US$395.300
Massachusetts
Radiólogos
US$391.790
Texas
Cardiólogos
US$386.680
Utah
Obstetras y ginecólogos
US$385.660
Idaho
Anestesiólogos
US$385.470
Vermont
Médicos de medicina de urgencias
US$379.960
Arkansas
Dermatólogos
US$378.500
Carolina del Norte
Cirujanos
US$377.270
Kansas
Anestesiólogos
US$375.020
Delaware
Dermatólogos
US$370.170
Alaska
Obstetras y ginecólogos
US$365.560
Nuevo México
Médicos de medicina de urgencias
US$360.410
Carolina del Sur
Neurólogos
US$354.250
California
Oftalmólogos
US$347.690
Nevada
Dermatólogos
US$337.610
Hawái
Médicos
US$326.890
Por otro lado, en el promedio nacional, los cirujanos pediátricos registraron el salario anual más elevado de EE.UU. con US$502.050. Después de estos profesionales aparecen los cardiólogos, con un promedio de US$454.940 por año.
El reporte identificó una excepción fuera del sector salud. En Oregon, los directores ejecutivos fueron la ocupación con mayor salario promedio anual tras alcanzar los US$403.380. Según la BLS, varias especialidades médicas no contaban con datos publicados en ese estado.
El organismo indicó además que gran parte de los empleos más numerosos mantienen salarios inferiores al promedio nacional:
- El sector de la construcción emplea a 6.4 millones de personas y tiene un salario medio anual de US$65.360.
- El sector de la educación, con 9.1 millones de trabajadores, registra una remuneración media anual de US$67.540.
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