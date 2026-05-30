La NASA capta una galaxia espiral que alberga un agujero negro supermasivo en su viaje hacia el Cúmulo de Virgo

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) difundió una nueva imagen obtenida por el telescopio espacial Hubble que muestra a la galaxia espiral Messier 88 (M88). La observación permitió registrar detalles mientras avanza en un recorrido que, dentro de cientos de millones de años, la llevará hacia la región central del Cúmulo de Virgo.

La imagen de Messier 88 capturada por el telescopio Hubble

La fotografía revela un objeto cósmico observado desde una inclinación que hace que su silueta parezca más extensa de lo que realmente es. Desde su núcleo emergen varios brazos espirales compactos y simétricos que se despliegan hacia el exterior, explicó la NASA en un comunicado del 29 de mayo.

Los científicos estiman que el agujero negro central posee una masa equivalente a unas 100 millones de veces la del Sol NASA

Estos conjuntos aparecen delineados por agrupaciones estelares de tonos azules y rosados, además de nubes de polvo distribuidas a lo largo del disco. Todo el conjunto está rodeado por un tenue resplandor que resalta sobre el fondo oscuro del espacio.

M88, una estructura activa ubicada a unos 63 millones de años luz de la Tierra, cuyo núcleo alberga un agujero negro supermasivo, también recibe la denominación NGC 4501 y se encuentra en la constelación de Coma Berenices, conocida como Cabellera de Berenice.

Un agujero negro supermasivo domina el núcleo de M88

Este sistema está catalogado como una galaxia activa. Esa clasificación indica que alberga un agujero negro supermasivo que absorbe gas y polvo de las regiones cercanas.

Los especialistas calculan que este objeto posee una masa equivalente a unas 100 millones de veces la del Sol. Los datos también sugieren que impulsa corrientes de material gaseoso que se extienden desde la zona central.

La nueva imagen obtenida por el telescopio Hubble permitió observar con gran detalle a Messier 88 NASA

Alrededor de esa región existe una población de estrellas antiguas de tonalidad rojiza. Esos astros generan el brillo cálido que caracteriza el corazón de M88 y contrastan con los sectores donde nacen nuevas estrellas.

Por qué Messier 88 se desplaza hacia la región interna del Cúmulo de Virgo

Messier 88 integra el Cúmulo de Virgo, una agrupación compuesta por más de 1000 galaxias unidas por la gravedad. Dentro de esta gigantesca estructura, cada miembro mantiene un movimiento constante alrededor del punto gravitacional dominante.

Como integrante del Cúmulo de Virgo, una agrupación compuesta por más de 1000 galaxias unidas por la gravedad, M88 mantiene un desplazamiento constante dentro de esta enorme estructura cósmica NASA

En ese contexto, M88 desarrolla una extensa travesía que la conducirá hacia las zonas más profundas del conjunto. Actualmente, se encuentra a unos dos millones de años luz del área hacia la que se dirige.

Los investigadores sostienen que este desplazamiento modificará de forma significativa sus características físicas. Las estimaciones astronómicas indican que dentro de entre 200 y 300 millones de años alcanzará su máxima aproximación a Messier 87 (M87), la enorme galaxia elíptica que actúa como referencia gravitacional del Cúmulo de Virgo.

La influencia de ese coloso desencadenará un fenómeno denominado por la NASA como “despojo por presión dinámica” o ram pressure stripping. Este mecanismo ocurre cuando una formación galáctica atraviesa el gas presente entre los distintos miembros de un cúmulo y pierde parte de su propio material.

Este proceso ya muestra evidencias visibles. El disco gaseoso de M88 aparece recortado y comprimido en la zona que encabeza su movimiento. Además, los análisis revelan que posee menos gas frío del esperado para un cuerpo de sus dimensiones. Esta diferencia es más notoria en las regiones periféricas.

El gas frío constituye el combustible necesario para el nacimiento de nuevas estrellas. Por ese motivo, su pérdida podría reducir la capacidad de formar sistemas estelares y alterar el desarrollo futuro de este objeto cósmico.

El programa científico de la NASA detrás de la imagen

Los astrónomos estudiaron M88 mediante el programa de observación número 18103, dirigido por el investigador D. Thilker. La iniciativa busca comprender cómo evolucionan las galaxias espirales cuando habitan entornos densamente poblados.

El telescopio espacial Hubble captó imágenes de un cometa desintegrándose en tiempo real

Para alcanzar ese objetivo, el equipo emplea la Cámara de Campo Amplio 3 del telescopio Hubble. Este instrumento permite distinguir con gran precisión cúmulos estelares individuales y nebulosas en sistemas ubicados a decenas de millones de años luz.