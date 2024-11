El Salvador vs. Montserrat: hora y cómo ver en vivo desde Estados Unidos la Liga de Naciones de la Concacaf

El Salvador y Montserrat se enfrentarán este domingo por la fecha 6 de la Liga B de la Liga de Naciones de la CONCACAF en el Estadio Cuscatlán. La selecta viene de vencer por 1 a 0 a Bonaire de visitante, mientras que los Emerald Boys perdieron por 2 a 1 ante San Vicente y Granadinas de local.

El equipo dirigido por David Dóniga Lara atraviesa un gran momento y si gana este encuentro se quedaría con el ascenso a la Liga A y además se clasificaría a la Copa de Oro del año siguiente. Para este partido el entrenador no cuenta con bajas significativas.

Por su parte, los dirigidos por Matthew Lockwood, se encuentran últimos en el Grupo A y corren serio riesgo de descender a la Liga C si no ganan este encuentro. El defensor central Townsend-West no estará disponible debido a que fue expulsado en el partido anterior ante San Vicente y Granadinas.

El Salvador venció a Bonaire la fecha anterior con un gol sobre el final del encuentro Instagram: @Laselecta_slv

Cómo ver El Salvador vs. Montserrat en vivo:

El partido está programado para este domingo 17 de noviembre y se jugará en el Estadio Cuscatlán de la ciudad de El Salvador.

Horario en EE.UU.: 16.00 hora del Pacífico (PST); 19.00 hora Central (CT); 20.00 hora del Este (EST); y 19.00 hora de CDMX.

Para quienes deseen seguirlo en televisión, en Estados Unidos estará disponible a través de alguna de estas señales CBS, Paramount+, TNT, Televisa Univision o Telemundo y a través de CONCACAF GO.

En México se transmitirá únicamente a través de CONCACAF GO y su canal de YouTube.

Posibles formaciones de El Salvador - Montserrat

El Salvador: González; Romero, Domínguez, Cruz Cortez, Larin; Tamacas, Martinez, Cerén; Castillo, Bonilla y Ordaz.

Montserrat: Carter-Rogers; Kimon, Gordon, Daniels, Roache , Meade; Comley, Dyer, Benjamin; Boatswain y Barzey.

Montserrat tiene que ganar el encuentro y esperar a ver que sucede con el encuentro entre Bonaire y San Vicente y Granadinas para no descender a la Liga C Instagram: @Montserratfootballassociation

Cómo está la tabla de la Liga de Naciones de CONCACAF

El Grupo A de la Liga B es liderado por El Salvador con 12 unidades y es seguido de cerca por San Vicente y Granadinas con 10. Por su parte, Bonaire y Montserrat cierran el grupo con 4 y 3 puntos respectivamente.

El desarrollo de la Liga de Naciones de la CONCACAF se muestra muy competitivo y emocionante, ya que el ascenso y descenso se definirán en la última fecha. El enfrentamiento de hoy será clave para ver si La Selecta puede ascender a la Liga A o si los Emerald Boys pueden salvarse del descenso a la Liga C.

El Salvador: 12 puntos

12 puntos San Vicente y Granadinas: 10 puntos

10 puntos Bonaire: 4 puntos

4 puntos Montserrat: 3 puntos

Historial entre El Salvador y Montserrat

Desde el primer enfrentamiento en 2018, ambos equipos se vieron las caras en tan solo 5 ocasiones. El Salvador demostró su superioridad al llevarse la victoria en 4 de esos encuentros, mientras que Montserrat aún no logró imponerse. El partido restante terminó en empate.

Este historial pone en perspectiva el desafío que tendrán que afrontar los dirigidos por Matthew Lockwood. Sin embargo, La Selecta se encuentra en un gran momento y buscará ganar para ratificar la primera posición y así conseguir el tan ansiado ascenso a la Liga A y la clasificación a la Copa de Oro del año que viene.