Avanzan las encuestas en Illinois: actualizaciones recientes de J.B. Pritzker a días de las elecciones primarias

Mientras solo quedan días para las elecciones primarias de Illinois del martes 17 de marzo, las encuestas más recientes parecen marcar un panorama claro en el camino a la aspiración por la gobernación. Por un lado, J.B. Pritzker no tendrá rivales demócratas, por lo que sabe que estará presente en las generales de noviembre. En cuanto a la oposición, los números presentan una marcada ventaja para Darren Bailey en la interna republicana.

J.B. Pritzker no tendrá rival en las primarias

De acuerdo con la recopilación de candidatos de Ballotpedia, en las primarias demócratas el actual gobernador del Estado de la Pradera será el único candidato. Dado que nadie se postuló para enfrentarlo dentro del partido, no tendrá oposición interna.

J.B. Pritzker será el único candidato demócrata en las elecciones primarias de Illinois Facebook Governor JB Pritzker

Esto quiere decir que Pritzker ya sabe que será el candidato demócrata para las elecciones generales y que se verá cara a cara con un republicano para intentar obtener otro mandato al frente del estado.

Los comicios generales se llevarán a cabo el 3 de noviembre y las primarias definirán quiénes son los candidatos para los distintos cargos en juego.

Claro dominio en las primarias republicanas de Illinois: Darren Bailey sería el candidato

Mientras que no hay competencia contra Pritzker en las internas demócratas, el panorama en el partido opositor también parece estar bastante claro. De acuerdo con la recopilación de encuestas que realizó The New York Times, las investigaciones más recientes marcan una sólida ventaja para Bailey.

El sondeo más reciente lo llevó a cabo Osage Research con la participación de 412 posibles votantes entre el 20 y 23 de enero. Allí, los porcentajes de intención de voto para las primarias a gobernador fueron:

Darren Bailey : 57%

: 57% Rick Heidner : 9%

: 9% Ted Dabrowski : 8%

: 8% James Mendrick: 4%

Darren Bailey se perfila como el máximo candidato republicano para enfrentar a J.B. Pritzker en las elecciones a gobernador de Illinois Imagen compuesta

Más allá de la amplia diferencia, se trata de una encuesta ordenada por el equipo de campaña de Bailey, por lo que algunos aspectos del diseño de la investigación podrían favorecer al candidato.

Sin embargo, cuando se observan los datos de la encuesta independiente más reciente, también hay una ventaja considerable. Esos datos corresponden a Emerson College, que realizó un sondeo de 1000 posibles electores entre el 3 y 5 de enero.

Estos fueron los resultados:

Darren Bailey : 34,4%

: 34,4% Ted Dabrowski : 8,2%

: 8,2% James Mendrick : 5,4%

: 5,4% Rick Heidner: 1,1%

Aunque en este caso el porcentaje de Bailey y la distancia con sus competidores es menor, se trata de una diferencia importante que lo postula como el máximo aspirante a competir con Pritzker por la gobernación de Illinois.

El republicano Darren Bailey desafía de nuevo a J.B. Pritzker por la gobernación

La aprobación de Pritzker lo ilusiona: superior al 50%

Aunque no hay encuestas recientes que midan su desempeño electoral, la mencionada investigación de Emerson College preguntó por la aprobación de la gestión de Pritzker en Illinois.

En ese aspecto, los números fueron positivos para el gobernador demócrata:

50,6 % aprueba

41,5% desaprueba

7,9% no tiene una opinión

Cuándo son las primarias de Illinois y por qué J.B. Pritzker puede volver a presentarse

Las primarias del Estado de la Pradera se celebrarán el 17 de marzo. En esa fecha, los votantes no solo elegirán a los candidatos a gobernador, sino que también definirán nombres para diversos cargos.

Pritzker puede presentarse porque Illinois no tiene límite de reelección ni de cantidad de mandatos, según NBC Chicago. Por lo tanto, el demócrata puede participar en todas las elecciones que desee.