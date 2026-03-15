El Spring Break de Los Simpson en Florida: cuando coparon Daytona Beach y arrollaron un cocodrilo en los Everglades

El episodio “Mata al cocodrilo y huye” (Kill the Alligator and Run), de la serie animada Los Simpson, se emitió el 30 de abril de 2000. La historia muestra a Homero y su familia de vacaciones en una localidad ficticia que emula el característico Spring Break en ciudades de Florida como Daytona Beach. El viaje se complica cuando el protagonista aparentemente mata a un famoso cocodrilo y termina perseguido por las autoridades.

Por qué Homero viaja a Florida en el episodio “Kill the Alligator and Run”

La trama del capítulo comienza con una preocupación personal. Homero responde un cuestionario de una revista sobre su esperanza de vida.

El resultado indica que podría vivir hasta los 42 años. Como el personaje cree que tiene tres años restantes, entra en pánico.

Ese miedo le provoca insomnio. Por esa razón decide consultar a un médico. El especialista revisa su estado y afirma que el problema es psicológico. Luego le recomienda descansar y tomar vacaciones en Florida.

El capítulo fue escrito por John Swartzwelder y dirigido por Jen Kamerman y Jim Reardon. Tiene una duración aproximada de 30 minutos.

Palm Corners, el destino ficticio del Spring Break que evoca a Daytona Beach

El viaje lleva a la familia Simpson a Palm Corners. Según la información publicada por Simpsons Wiki, se trata de un pueblo costero ficticio ubicado en el estado de Florida. La localidad supuestamente pertenece al condado de Six Toes.

Palm Corners se presenta como un destino popular durante el Spring Break. En el capítulo aparecen numerosos estudiantes que visitan el balneario para participar en fiestas y actividades frente al mar.

Ese retrato coincide con el estereotipo asociado históricamente a las celebraciones universitarias en la costa de ese estado. En un análisis de fans recopilado por Simpsons Archive se explica que el célebre evento tuvo durante décadas su epicentro en ciudades como Daytona Beach, por lo que el ambiente que muestra el episodio podría remitir a ese tipo de destinos.

Durante su estadía, el clan se hospeda en un hotel repleto de jóvenes que celebran sus vacaciones de primavera Captura de Simpsons League

Cómo muestran Los Simpson el ambiente del Spring Break en Florida

Durante su estadía, los Simpson se alojan en el Royal Fart Inn. El hotel está lleno de estudiantes que celebran sus vacaciones de primavera.

Algunos de ellos modifican el cartel del lugar. Cambian el nombre por Royal Frat Inn, en alusión a las fraternidades universitarias.

Homero se integra rápidamente al ambiente festivo. Participa en fiestas y conciertos que se realizan en la playa. En una de esas celebraciones aparece el músico Kid Rock.

La escena termina con el protagonista completamente ebrio y escoltado por el sheriff de regreso a su alojamiento.

La escapada se complica cuando el padre del clan cree haber atropellado a un reptil famoso y termina perseguido por la policía Captura de Simpsons League

El accidente con el cocodrilo que llevó a prohibir a Los Simpson volver a Florida

Cuando el receso termina y los estudiantes abandonan el lugar, Homero decide llevar a su familia a recorrer los pantanos en una embarcación.

Durante ese paseo ocurre el incidente central de la historia: por accidente, Homero golpea con una botella al cocodrilo Captain Jack, una figura conocida de la localidad. Por ello, el padre de familia cree que asesinó al animal.

Los Simpson intentan huir, pero el sheriff logra capturarlos cuando remolca el vehículo en el que se escondían Captura de Simpsons League

Ese hecho provoca la intervención del sheriff, quien detiene a los Simpson. Tras el incidente, la familia intenta escapar, pero el agente logra capturarlos. Finalmente, el patriarca enfrenta un juicio. Durante el proceso decide defenderse a sí mismo, pero el juez lo declara culpable.

Como consecuencia, el magistrado lo envía a hacer trabajos comunitarios junto a otros detenidos. Pero la situación da un giro radical cuando aparece con vida el cocodrilo Captain Jack.

Esto modifica el resultado del caso. Las autoridades retiran los cargos contra la familia. Sin embargo, el magistrado establece una condición final. Quedan libres, pero reciben una advertencia clara: los Simpson no pueden volver a entrar al estado de Florida.