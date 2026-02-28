Cuándo será Spring Break 2026: el operativo en Miami Beach

Las autoridades de Miami Beach comenzaron a implementar medidas de seguridad más estrictas durante las vacaciones de primavera desde hace un par de años y en una conferencia de prensa compartieron lo que planean para Spring Break 2026.

El operativo que planean en Miami Beach para Spring Break 2026

Las vacaciones de Spring Break 2026 inician el 1° de marzo y se mantienen durante todo el mes, de acuerdo con el condado de Miami Beach.

En ese sentido, el alcalde de Miami Beach, Steve Meiner, discutirá las medidas de seguridad para Spring Break de primavera 2026

Durante la primavera, las playas de “The Magic City” son las protagonistas y estarán llenas de actividades que promueven la salud y el bienestar, como festivales fitness o mindfulness en un ambiente familiar.

Este martes 24 de febrero, las autoridades compartieron las medidas de seguridad que se aplicarán durante el Spring Break 2026 en una conferencia de prensa. Algunas de las más destacadas son:

Tarifas de estacionamiento de US$40 en garajes de South Beach para no residentes. Las tarifas pueden aumentar a US$100 a discreción del administrador municipal.

Lectores de matrículas en las calzadas MacArthur y Julia Tuttle.

Prohibición de música amplificada en la playa sin permiso.

Controles de seguridad en las entradas de la playa de jueves a domingos durante las vacaciones de primavera.

Tarifas de remolque de US$548 para no residentes.

Plan de tráfico implementado por la policía a partir de las 18.00 h en los vecindarios South of Fifth y Flamingo Park.

Restricciones de acceso en algunas calles de la ciudad.

El alcalde de Miami Beach compartió las medidas y restricciones que se aplicarán en la ciudad durante el Spring Break 2026 (Facebook/Steven Meiner Miami Beach Mayor)

Los funcionarios también anunciaron que quienes trabajan en Miami Beach pero no son residentes tendrán a su disposición autobuses gratuitos las 24 horas del día, con frecuencias de salida de 10 minutos, y partirán de los garajes Fifth y Alton, Sunset Harbour y 42nd Street para llevar a los pasajeros hacia el sur.

Qué es el Spring Break y cómo se celebra en Miami

El Spring Break es el nombre que reciben las vacaciones de primavera en Estados Unidos y solían estar relacionadas con fiestas desenfrenadas; sin embargo, esto ha cambiado por disposición de las autoridades en estados como Florida, de acuerdo con BBC News.

Las autoridades de Miami promueven actividades de salud y bienestar para el Spring Break 2026 (Miami Beach Florida)

Las nuevas medidas buscan “romper” con el turismo que tiene lugar cuando las universidades del país norteamericano cierran y los jóvenes estudiantes acuden a playas de Miami, entre otros destinos costeros, en busca del clima cálido del sur.

Cada año la ciudad se enfrenta al control de multitudes, ya que tanto las playas como los restaurantes se encuentran abarrotados durante estas fechas.

Eventos destacados en Miami Beach para el Spring Break

El programa de Spring Break de Miami Beach 2026 busca convertir este destino en “la capital del bienestar y la salud”. Cambia los bares por actividades de gimnasio al aire libre, carreras, paseos en bicicleta, deportes acuáticos, yoga, entre otros programas de recreación.

Algunos de los eventos destacados con los que se celebrarán las vacaciones de primavera de este año son:

Media maratón y 5 km Lifetime 305 el 1° de marzo

Gymreapers Wodapalooza Miami del 12 al 15 de marzo

Juegos ATHX: Miami Beach presentado por Adidas del 21 al 22 de marzo

Miami Premier Pádel 2026 del 22 al 29 de marzo

Hyrox Miami del 3 al 5 de abril

En as vacaciones de primavera 2026 habrá diferentes actividades deportivas, saludables y de bienestar para los vacacionistas que visiten Miami (Miami Beach Florida)

Además, se organizarán otros eventos de bienestar en diferentes partes de la ciudad, como Tai Chi en el Jardín, una vez a la semana desde el 1° de marzo hasta el 29 de abril, eventos de pilates, caminatas semanales por la playa, clases de yoga aéreo para principiantes, etc.

Todos los detalles sobre Spring Break 2026, así como las reglas para mantenerse a salvo, pueden consultarse en el sitio web del evento.