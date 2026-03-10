¿Adiós bastión republicano en Florida? Qué dicen las últimas encuestas para las elecciones de 2026

Las elecciones primarias en Florida están previstas para el 18 de agosto, de cara a los comicios generales del 3 de noviembre de 2026. Con Ron DeSantis sin posibilidad de ser reelecto, la carrera por la gobernación del Estado del Sol tiene como protagonistas a nuevos líderes republicanos y demócratas.

Qué dicen las últimas encuestas sobre las elecciones primarias en Florida

Los sondeos recopilados por The New York Times más recientes indican que Florida mantiene una tendencia favorable al Partido Republicano, dado que los candidatos principales llevan una ventaja significativa, de entre cinco y 10 puntos, con respecto a los demócratas.

Ron DeSantis no puede ser candidato a la reelección en los comicios de Florida de 2026 Associated Press

El representante Byron Donalds es uno de los candidatos mejor posicionados y lidera la mayoría de las encuestas, con una diferencia de entre cinco y seis puntos.

No obstante, para sorpresa de muchos, dos sondeos situaron al demócrata David Jolly como vencedor en base a la intención de voto por hasta siete puntos.

Byron Donalds se posiciona entre los favoritos en las encuestas de cara a las elecciones en Florida Instagram @byrondonalds

Los resultados de un sondeo de The Public Sentiment Institute realizado el 20 de febrero proyectaron una victoria en las elecciones generales para Jolly, con una ventaja de siete puntos.

El demócrata recibió el 43% de los apoyos en intención de voto, mientras que Donalds obtuvo el 36%. Un 22% se mostró indeciso.

Otro sondeo de la misma institución situó al demócrata con 40% y, en segundo lugar, a James Fishback con un 33%.

El resto de las encuestas posicionaron a los republicanos por encima de los demócratas en intención de voto.

La más significativa fue la de University of North Florida, que destacó a Casey DeSantis con 13 puntos de ventaja, a pesar de que no confirmó oficialmente su candidatura. Asimismo, otro sondeo mostró a Donalds con una ventaja de 12 puntos.

La primera dama de Florida, Casey DeSantis, se posiciona en las encuestas para suceder a Ron DeSantis @caseydesantis

Byron Donalds, el candidato que apoya Donald Trump

El 20 de febrero, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, compartió en Truth Social un mensaje de respaldo al candidato republicano Byron Donalds.

En el comunicado, señaló que el republicano “tiene una voz fuerte” y que trabajaría con él para impulsar la agenda a nivel nacional.

“Luchará para asegurar nuestra frontera, detener la delincuencia migratoria, fortalecer nuestras fuerzas armadas, proteger a nuestros veteranos, restaurar nuestro poder económico, impulsar el dominio energético estadounidense y defender nuestra siempre asediada Segunda Enmienda“, escribió.

El presidente aseguró que trabajaría de manera estrecha con Donalds en caso de ganar los comicios del 3 de noviembre Truth Social/@realDonaldTrump

Otros candidatos a las elecciones primarias republicanas en Florida

El Partido Republicano cuenta con otros candidatos para los comicios previstos para el 18 de agosto en el Estado del Sol.

El excongresista Matt Gaetz pisa con fuerza en los sondeos de opinión. Los líderes Wilton Simpson y Jimmy Patronis también son considerados de cara a las elecciones para liderar el grupo.

El gobernador Ron DeSantis no puede presentar su candidatura para la reelección, dado que al finalizar su mandato se cumplirán dos consecutivos, límite establecido por la legislación estatal.

En tanto, las encuestas destacaron que los temas de agenda en Florida son el costo de la vivienda, el aumento en el precio de los seguros de hogar debido al riesgo creciente de huracanes y la inmigración.