En las redes sociales es común ver hechos impactantes, e incluso que en ocasiones parecen superar a la ficción. Este fue el caso de los pasajeros del metro en la “Gran Manzana” que tuvieron un curioso encuentro con un ser de origen extraño.

Lo que parecía un extraterrestre desvió todas las miradas, llamo la atención del público, e incluso muchos llegaron a tomar videos, fotos, e interactuar con él. Te contamos todo acerca de este extraño suceso.

Este hecho ocurrió luego de que, tanto en la NASA como en el Congreso de Estados Unidos, antiguos militares testificaran sobre el descubrimiento de actividades “no humanas”.

Sin embargo, no todo es lo que parece. La figura extraña de color verdoso que visitó Nueva York al final de la semana pasada parece no estar relacionada con estos hechos que confirman la llegada de extraterrestres a la Tierra. Con una camiseta que decía “Love your mother”, es decir, “Ama a tu madre”, junto a la imagen del planeta Tierra, al parecer recorrió la ciudad y hasta le dio un vistazo a varias vitrinas.

La verdad detrás del video viral

Pero como no todo es lo que parece, resultó ser un excelente maquillaje de efectos especiales para hacer una promoción especial de una película que se encuentra en los cines de Estados Unidos.

El personaje que interpreta es al protagonista de la película Jules, que trata sobre un alien que aterriza en el patio trasero de un hombre que vive en el oeste de Pensilvania, Estados Unidos.

El hombre que se volvió viral

Sin duda, el extraño hecho despertó la curiosidad de más de uno y logró su cometido de promocionar el filme. Ante este descubrimiento, sigue la duda de la llegada de ovnis a la Tierra y solo el tiempo dirá cuando interactuarán con los seres humanos.