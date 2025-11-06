El Tata Martino vuelve a la MLS para dirigir al Atlanta United

Un año después de su salida del Inter Miami, el argentino Gerardo Martino regresa a la liga norteamericana (MLS) para entrenar al Atlanta United, equipo al que ya guió hasta el título en 2018.

El Tata, de 62 años, se comprometió con el United hasta el final de la temporada 2027, informó este jueves la franquicia.

"Estamos encantados de dar la bienvenida a Tata nuevamente a Atlanta United", dijo Arthur M. Blank, propietario del United, en un comunicado.

"Tata es un entrenador excepcional que estableció el estándar de excelencia dentro de nuestro club y ayudó a establecer nuestra identidad en la MLS", recordó. "Este momento no se trata de revivir el pasado, sino de mirar hacia adelante y construir una nueva base".

Martino fue el primer entrenador de la historia de la franquicia cuando se incorporó a la MLS en 2017.

Tan solo un año después la condujo al título de liga con un plantel liderado por el venezolano Josef Martínez y el paraguayo Miguel Almirón, con el que se reencontrará ahora.

Tras estas dos exitosas campañas, el argentino abandonó la MLS para dirigir a la selección mexicana.

A mediados de 2023, Martino volvió al fútbol estadounidense para dirigir al flamante Inter Miami de Lionel Messi, a quien ya había entrenado en el Barcelona y la selección argentina.

La etapa de Martino en Miami vivió los mayores logros hasta ahora de la franquicia, incluido su primer título, la Leagues Cup de 2023, y el récord de puntos en una fase regular de la MLS, conseguido en 2024.

Su periplo, sin embargo, terminó de forma abrupta en noviembre de 2024 tras una inesperada eliminación en primera ronda de playoffs, precisamente ante Atlanta.

El argentino explicó su salida del Inter por motivos personales, que no aclaró públicamente, y fue sustituido por su compatriota Javier Mascherano.

En Atlanta reemplazará al noruego Ronny Deila, quien fue destituido en octubre tras dejar al equipo en la penúltima posición de la Conferencia Este.

