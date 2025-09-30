El Toluca de Mohamed y LA NACION chocan en la Campeones Cup del desempate

Viviendo realidades antagónicas, el Toluca que dirige Antonio Mohamed y Los Angeles Galaxy se enfrentan el miércoles por un título de la Campeones Cup que romperá la igualdad en el palmarés entre México y Estados Unidos.

El duelo anual entre los monarcas de la liga norteamericana (MLS) y mexicana se librará en el Dignity Health Sports Park de Carson (California), la cancha del Galaxy, a partir de las 19:30 locales (02:30 GMT del jueves).

Para los locales, este título no oficial es la última oportunidad de rescatar una temporada catastrófica, la peor de un vigente campeón en la historia de la MLS.

Después de 13 años de espera, la franquicia más laureada de Estados Unidos recuperó el trono de la MLS en la final de diciembre, pero en ese camino perdió al español Riqui Puig, su mejor jugador y eje absoluto del ataque.

Sin el mediapunta formado en el Barcelona, lesionado de gravedad en una rodilla, el equipo angelino tardó 17 jornadas en lograr su primera victoria de esta temporada.

A falta de tres fechas para que termine la fase regular, el Galaxy permanece en el último lugar general, con 24 puntos en 31 partidos.

El entrenador Greg Vanney, cuyo contrato fue extendido en mayo en plena crisis, no ha logrado recomponer una de las defensas más frágiles de la MLS.

Sin embargo, en ataque no le faltan piezas de calidad para hacer daño en una final a único partido, como demostró a mediados de año avanzando hasta las semifinales de la Leagues Cup.

La zaga mexicana no podrá descuidarse frente a la amenaza en los extremos del ghanés Joseph Paintsil, autor de un triplete en la primera mitad de la goleada del sábado 4-1 a Kansas City, y el brasileño Gabriel Pec.

El veterano mediapunta alemán Marco Reus, que lleva casi un mes de baja por lesión, podría alistarse también para un choque de importantes implicaciones para la franquicia.

"Con sólo un partido, ganando un título como la Campeones Cup, el Galaxy puede salvar el año", dijo a la AFP el exjugador argentino Diego Valeri, actual analista de la MLS para Apple TV.

"Sería clave para renovar el fuego que había dejado un equipo campeón y rearmarlo para el año que viene", apuntó el Jugador Más Valioso (MVP) de la liga norteamericana en 2017.

- Rivalidad de México y EEUU -

En un marcado contraste, Toluca sí ha mantenido la excepcional forma con la que en mayo conquistó el Clausura 2025, en su primer torneo bajo el mando del experimentado técnico argentino Antonio Mohamed.

Tras acabar con una sequía de 15 años, los Diablos Rojos alzaron después el trofeo de Campeón de Campeones, que enfrenta a los dos monarcas del año en México, y en la actualidad lideran el Apertura después de 11 jornadas.

La ofensiva mexicana, con el brasileño Helinho y el portugués Paulinho como referentes, se está mostrando incontenible, con 18 goles acumulados en los últimos cinco partidos.

Con un tercer trofeo en cuatro meses, el Toluca pondría por encima al fútbol azteca en el palmarés de la Campeones Cup, que actualmente luce un empate a tres títulos con la MLS.

La competencia es parte de la estrecha rivalidad futbolística entre los países vecinos, que ambas ligas han institucionalizado a través de eventos conjuntos como la Leagues Cup y el Juego de las Estrellas.

"Me parece que estos roces internacionales vienen muy bien, sobre todo para la MLS (...) Estos partidos sirven para empezar a achicar la brecha", dijo Valeri sobre esta asociación sin equivalente en otras grandes ligas.

"Entiendo que a veces existe algo de saturación, pero a mí me gusta", afirmó. "Y es obvio que estos partidos tienen un sabor, un picante".

Posibles alineaciones:

LA Galaxy: Novak Micovic - Mauricio Cuevas, Maya Yoshida, Mathias Jörgensen, Julián Aude - Edwin Cerrillo, Elijah Wynder (o Marco Reus), Diego Fagúndez - Joseph Paintsil, Gabriel Pec y Miguel Berry. DT: Greg Vanney.

Toluca: Luis García - Diego Barbosa, Bruno Méndez, Federico Pereira, Jesús Gallardo - Marcel Ruiz, Franco Romero, Héctor Herrera, Alexis Vega - Helinho y Paulinho. DT: Antonio Mohamed.

