Elecciones en EE.UU.: la Corte Suprema se inclina a favor del pedido de Trump para limitar el voto por correo

La Corte Suprema de Estados Unidos mostró escepticismo este lunes sobre una ley del estado de Mississippi que permite un periodo de gracia de cinco días para recibir y contar boletas de voto por correo enviadas hasta el día de la elección. El caso, que llegó a la máxima instancia judicial tras la impugnación de sectores republicanos, plantea un conflicto sobre la interpretación de las normas federales que definen las fechas de los procesos electorales y su relación con las normativas estaduales.

La Corte Suprema de Estados Unidos analiza restringir el voto por correo

Los jueces conservadores de la Corte Suprema de Estados Unidos mostraron este lunes su escepticismo ante una ley de Mississippi que permite contar boletas recibidas hasta cinco días después de las elecciones. El caso, impulsado por la administración de Donald Trump, busca establecer reglas de votación más estrictas a nivel nacional. Los jueces, que poseen una mayoría conservadora de seis contra tres, interrogaron a las partes sobre si la recepción de sufragios después de la fecha oficial de la elección vulnera los principios de control y seguridad democrática.

La ciudadana Felicia Bottom emite su voto por correo en una biblioteca pública en Tampa, Florida AP

El gobierno del presidente Donald Trump presentó su postura a través del procurador general, D. John Sauer, quien calificó la norma de Mississippi como "una medida excesivamente general y permisiva". Además, afirmó que “la recepción oficial se encuentra en el centro definitorio de una elección”. Esta intervención ocurre en un contexto donde el mandatario estadounidense busca eliminar el voto por correo a nivel nacional antes de las elecciones legislativas de noviembre próximo.

Por qué Trump quiere eliminar el voto por correo en EE.UU.

El presidente argumenta que esta modalidad carece de seguridad, a pesar de que los registros oficiales indican que el fraude electoral es poco frecuente en este sistema.

El voto por correo se presenta en dos modalidades principales en Estados Unidos: sistemas automáticos y sistemas de solicitud, cada uno con características específicas que permiten a los sufragantes participar en el proceso electoral sin desplazarse físicamente. Ballotpedia destaca que el sistema que se aplique en cada estado determina los pasos que los votantes deben seguir para acceder a esta modalidad.

Sistemas automáticos : en ocho estados — California, Colorado, Hawái, Nevada, Oregón, Utah, Vermont y Washington — el voto por correo es la modalidad predeterminada. En estos casos, todos los votantes reciben automáticamente una boleta en su domicilio . No es necesario realizar ninguna solicitud previa, ya que las autoridades electorales envían directamente las papeletas a los ciudadanos habilitados. Los sufragantes pueden devolver su boleta ya sea por correo o depositándola en buzones designados para tal fin.

: en ocho estados — — el voto por correo es la modalidad predeterminada. En estos casos, . No es necesario realizar ninguna solicitud previa, ya que las autoridades electorales envían directamente las papeletas a los ciudadanos habilitados. Los sufragantes pueden devolver su boleta ya sea por correo o depositándola en buzones designados para tal fin. Sistemas de solicitud: la mayoría de los estados exige que los votantes pidan específicamente su boleta de voto por correo. En estos casos, el ciudadano debe presentar una solicitud y cumplir con ciertos requisitos. Algunos permiten a cualquier persona acceder a este derecho, mientras que en otros se requiere una justificación o “excusa”, como enfermedad, discapacidad o estar fuera del estado el día de la elección.

Qué dice la ley de Mississippi que analiza la Corte Suprema en Estados Unidos

La ley de Mississippi permite que electores específicos, tales como adultos mayores, ciudadanos con discapacidad o residentes fuera de sus domicilios, envíen su boleta por correo siempre que el sello postal sea anterior al cierre de las urnas. La administración Trump sostiene que estos cinco días adicionales restan legitimidad al proceso y aboga por restricciones más severas, consigna Mississippi Today.

Scott Stewart, abogado encargado de defender la postura de Mississippi, enfrentó preguntas de los magistrados conservadores, quienes consultaron sobre la posibilidad de que estas prácticas generen percepciones negativas sobre la integridad del voto, lo que incluyó dudas sobre la cadena de custodia de las boletas o la capacidad del elector para anular su envío posterior.

Qué pasa si la Corte Suprema falla a favor de restringir el voto por correo

Un fallo en contra de la ley actual podría afectar a cerca de 30 estados y al Distrito de Columbia, territorios que aceptan boletas postales después del día electoral.

El gobierno estatal de Mississippi advirtió ante el Máximo Tribunal que una resolución desfavorable anularía legislaciones similares en todo el país, incluso para los votantes en el servicio militar.

El Partido Republicano y el Comité Nacional Republicano iniciaron esta demanda en 2024 con el objetivo de invalidar el periodo de gracia. Mientras tanto, en el Congreso federal circula un proyecto de ley que impone requisitos de identificación con foto, una propuesta que el presidente Trump intenta ampliar hacia una prohibición total del voto por correo con excepciones muy limitadas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA