El proyecto que busca cambiar las reglas en las elecciones de California: todos deberán mostrar su identificación

En un año electoral en California, las reglas para los comicios podrían cambiar a partir de noviembre. Un proyecto denominado Iniciativa de Identificación Electoral busca crear una enmienda constitucional para exigir a todos los votantes que muestren una identificación con fotografía, además de establecer una verificación de la ciudadanía.

Qué dice el proyecto que busca cambiar las reglas en las elecciones en California

Un grupo partidario ya recolectó 1,3 millones de firmas para presentar la nueva regulación en la boleta de las elecciones de noviembre. El lunes se entregaron cajas con peticiones al Registro Electoral del Condado de Riverside como parte de una solicitud estatal. Ahora, los funcionarios revisarán la validez de los documentos para ver si es incluida en las elecciones generales.

El proyecto que busca cambiar las reglas electorales en California exigiría una verificación de la ciudadanía a los votantes Freepik

En concreto, exigiría a los votantes mostrar una identificación oficial antes de emitir su voto. Además, requeriría que los funcionarios estatales verifiquen la ciudadanía de los votantes registrados y mantengan un censo electoral preciso. Se desarrollaría de la siguiente manera, según su sitio web:

Identificación con fotografía para votar : los votantes proporcionarían un documento emitido por el gobierno para votar en persona o entregarían los últimos cuatro dígitos de una identificación emitida por el gobierno para votar por correo.

: los votantes proporcionarían un documento emitido por el gobierno para votar en persona o entregarían los últimos cuatro dígitos de una identificación emitida por el gobierno para votar por correo. Verificación de ciudadanía: los funcionarios electorales deberán comprobar que solo las personas elegibles estén registradas para votar y recibir papeletas. Se deberá verificar la ciudadanía.

El apoyo al proyecto que busca cambiar las reglas en las elecciones de California

Impulsada por miembros del Partido Republicano en California, la medida que obligaría a los ciudadanos a mostrar su identificación con foto para votar generó repercusiones de todo tipo. Los líderes partidarios expresaron su apoyo y sostuvieron que el estado enfrenta problemas de “integridad electoral”.

“Cuando les demos a los votantes la opción este noviembre, no tengo ninguna duda de que los californianos votarán a favor de la integridad del votante y de la ley de identificación del votante, y que lograremos que se apruebe”, expresó el senador estatal Tony Strickland, republicano por Huntington Beach, citado por ABC News.

En esa línea, el representante estatal de California, Carl DeMaio, presidente de Reform California, argumentó: “Los políticos y los medios de comunicación seguirán negando el hecho de que California tiene problemas reales con la integridad electoral, pero el mensaje del público es alto y claro en apoyo de exigir la identificación de votantes como la mejor manera de restaurar la confianza pública en nuestras elecciones”.

La página de la iniciativa también cita una encuesta de Estrategias de Opinión Pública, realizada a 800 posibles votantes de California, del 19 al 22 de enero de 2025. Los resultados muestran que el 68% apoya la identificación de los votantes para emitir su voto, mientras que el 79% apoya la verificación de ciudadanía para sufragar.

Críticas al proyecto que obligaría a los ciudadanos a mostrar su identificación en las elecciones de California

A pesar de los sondeos citados por el sitio de la iniciativa, no todos están a favor. Jenny Farrell, directora ejecutiva de la Liga de Mujeres Votantes de California, sostuvo que en Estados Unidos “es más probable que te caiga un rayo que hacerse pasar por otro votante y emitir un voto ilegalmente”.

Además, indicó que las leyes estrictas de identificación de votantes pueden afectar desproporcionadamente a los votantes de bajos ingresos, las personas mayores, las personas con discapacidad y las mujeres, cuya identificación podría no coincidir con su registro de votante.

Los críticos del proyecto que busca cambiar las elecciones en California sostienen que el fraude electoral es inusual en EE.UU. Freepik

El Centro Brennan para la Justicia indica que, de aproximadamente 250 millones de votos por correo emitidos en todo el país entre 2000 y 2020, hubo 193 condenas penales por fraude electoral.

Tras la presentación al Registro Electoral del Condado de Riverside, los funcionarios revisarán la validez de las firmas y si son suficientes. Para que el proyecto pueda entrar en la boleta, deben reunir al menos 874.641 apoyos, el umbral legal que exige el gobierno estatal. En caso de que lleguen a este número, los votantes deberán decidir si la aprueban en las elecciones generales.