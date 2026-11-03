Elecciones en Estados Unidos 2026, EN VIVO: republicanos vs. demócratas y las últimas noticias de cómo quedan la Cámara y el Senado, voto a voto

Las elecciones de medio término en Estados Unidos se perfilan como un duro examen para el presidente republicano Donald Trump y su segundo mandato, en un contexto de creciente descontento por el aumento del costo de vida y la impopularidad de la guerra con Irán. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras los republicanos intentan conservar sus ajustadas mayorías. En la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños, los demócratas necesitan ganar tres bancas netas para alcanzar la mayoría. En el Senado, donde están en juego 35 de los 100 escaños, necesitan sumar cuatro bancas netas para quedarse con el control de la cámara.

El resultado tendrá consecuencias directas sobre los últimos dos años de gobierno de Trump. Si los demócratas recuperan el control de alguna de las cámaras, podrían impulsar investigaciones sobre la gestión, bloquear iniciativas y nominaciones presidenciales e incluso abrir la puerta a nuevos juicios políticos. Además de las disputas por el Congreso, 36 estados elegirán gobernadores, en contiendas que podrían ampliar la presencia territorial demócrata. Entre las principales batallas legislativas figuran las de Carolina del Norte, Georgia, Ohio, Texas y Michigan. Más de 57 millones de estadounidenses ya habían votado anticipadamente hasta el lunes, en unos comicios que también podrían influir en la carrera presidencial de 2028 y que se encaminan a convertirse en los más costosos de la historia.