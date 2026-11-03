Elecciones en Estados Unidos 2026, EN VIVO: republicanos vs. demócratas y las últimas noticias de cómo quedan la Cámara y el Senado, voto a voto
Las elecciones de medio término se perfilan como un duro examen para el presidente republicano Donald Trump y su segundo mandato, en un contexto de creciente descontento por el aumento del costo de vida y la impopularidad de la guerra con Irán
Plebiscito para Trump en las elecciones de medio término
Las elecciones de medio término en Estados Unidos se perfilan como un duro examen para el presidente republicano Donald Trump y su segundo mandato, en un contexto de creciente descontento por el aumento del costo de vida y la impopularidad de la guerra con Irán. Los demócratas buscan recuperar el control del Congreso, mientras los republicanos intentan conservar sus ajustadas mayorías. En la Cámara de Representantes, donde se renuevan los 435 escaños, los demócratas necesitan ganar tres bancas netas para alcanzar la mayoría. En el Senado, donde están en juego 35 de los 100 escaños, necesitan sumar cuatro bancas netas para quedarse con el control de la cámara.
El resultado tendrá consecuencias directas sobre los últimos dos años de gobierno de Trump. Si los demócratas recuperan el control de alguna de las cámaras, podrían impulsar investigaciones sobre la gestión, bloquear iniciativas y nominaciones presidenciales e incluso abrir la puerta a nuevos juicios políticos. Además de las disputas por el Congreso, 36 estados elegirán gobernadores, en contiendas que podrían ampliar la presencia territorial demócrata. Entre las principales batallas legislativas figuran las de Carolina del Norte, Georgia, Ohio, Texas y Michigan. Más de 57 millones de estadounidenses ya habían votado anticipadamente hasta el lunes, en unos comicios que también podrían influir en la carrera presidencial de 2028 y que se encaminan a convertirse en los más costosos de la historia.
Inundaciones en Florida obligan a mover centros de votación
Una serie de inundaciones en Florida obligaron a trasladar más de 20 centros de votación, según la División Electoral del estado. El gobernador Ron DeSantis había declarado el estado de emergencia en varios condados de la costa este debido a las inundaciones, que llevaron a las autoridades a cerrar escuelas en varios condados este martes.
La lista de las nuevas ubicaciones de los centros de votación –en los condados de Brevard, Broward, Highlands, Indian River, Martin, Okeechobee, Palm Beach y St. Lucie– puede consultarse en el sitio web del Departamento de Estado de Florida.
Trump destaca su "extraordinaria relación" con Israel en la recta final
En un intento por convencer a los votantes en la recta final de la campaña, Trump destacó su “extraordinaria relación” con Israel como una de las razones por las que considera que Estados Unidos es un país más fuerte. Durante una entrevista con Fox News el martes por la mañana, el mandatario afirmó que “si alguna vez la gente se cansara de mí en Estados Unidos, me mudaría a Israel y me convertiría en primer ministro”. En la misma entrevista, sin embargo, anunció que a partir de 2027 Estados Unidos dejará de proporcionar 4000 millones de dólares en ayuda militar provista cada año a su principal aliado en Medio Oriente, y que optará en su lugar por venderle armas a Tel Aviv.
En su comunicación con el medio, Trump también defendió el desempeño actual de la economía norteamericana y los continuos ataques militares de Washington contra Irán, dos cuestiones impopulares que han complicado los esfuerzos de los republicanos por conservar el control de la Cámara de Representantes y el Senado.
Acusan a un hombre de enviar cartas con polvo a funcionarios antes de las elecciones
Mientras se desarrolla la jornada electoral, las autoridades federales acusaron a un hombre de Oklahoma de enviar cientos de cartas que contenían un polvo blanco no peligroso a funcionarios públicos antes de las elecciones de 2024 y 2026.
El FBI indicó en un escrito judicial hecho público el martes que los polvos resultaron ser levadura o harina, aunque no todas las cartas han sido analizadas por completo. Robin Martin está acusado de difundir un engaño y de enviar por correo comunicaciones amenazantes. Debe comparecer ante el tribunal el martes por la tarde en Oklahoma City.
¿Qué Estados hay que mirar?
La disputa por el control del Senado se concentra en un puñado de estados cuyos resultados podrían definir la ajustada composición de la Cámara alta: Maine, Alaska, Michigan, Iowa, Kansas, Ohio y Texas. Entre las contiendas más observadas, la republicana Susan Collins busca conservar su banca en Maine frente al demócrata Troy Jackson; en Alaska, Dan Sullivan enfrenta a Mary Peltola, en una elección atravesada por la polémica por la presencia de un segundo candidato con el mismo nombre que el senador en la boleta. En Michigan, el demócrata Abdul El-Sayed se mide con el republicano Mike Rogers, mientras que en Iowa Ashley Hinson y Josh Turek protagonizan otra de las disputas más ajustadas.
También concentran atención Kansas, donde los demócratas buscan quebrar 94 años de predominio republicano, y Ohio, donde el republicano Jon Husted enfrenta al exsenador demócrata Sherrod Brown. Texas aparece como otro de los principales focos de atención. El demócrata James Talarico intenta poner fin a tres décadas de predominio republicano frente al fiscal general Ken Paxton, cuya campaña recibió un respaldo financiero de unos 210 millones de dólares. Más allá de la disputa por el Senado, Arizona y California también merecen seguimiento por las posibles demoras en el recuento.
¿Cuándo empezarán a conocerse los resultados?
El tiempo para conocer los resultados de las elecciones de medio término dependerá de la rapidez con que cada estado procese los votos y de la diferencia entre los candidatos. En los estados menos poblados, los primeros resultados suelen conocerse antes de la medianoche, hora del Este (las 2 de la madrugada en la Argentina), mientras que las contiendas más reñidas o aquellas con un elevado volumen de sufragios por correo pueden demorar días o incluso semanas.
Los horarios de cierre de los centros de votación varían según el estado. Los primeros cerrarán a las 18 (20 en la Argentina), en sectores de Indiana y Kentucky, mientras que los últimos lo harán a la 1 de la madrugada del miércoles (3 en la Argentina), en Alaska. Sin embargo, la difusión de las primeras proyecciones tras el cierre de las urnas no implican que los resultados sean definitivos. Los cómputos difundidos durante la noche electoral son extraoficiales y cada estado debe completar posteriormente el recuento y la certificación de los votos.
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