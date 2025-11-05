Cómo queda el nuevo mapa electoral en California: la propuesta que favorece a los aliados de Gavin Newsom

Luego de la aprobación de la proposición 50 en las elecciones del 4 de noviembre, California adoptará un nuevo mapa electoral. La propuesta, impulsada por el gobernador Gavin Newsom, favorece a los demócratas, con el objetivo de conseguir más escaños en el Congreso de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de 2026.

Se aprobó la proposición 50 de Newsom y cambia el mapa electoral de California

La Proposición 50 aprobada en las urnas establece el rediseño de los límites distritales y propone otro equilibrio político en el estado. Con la nueva disposición, cinco distritos que hasta ahora eran republicanos pasarían a ser demócratas, por lo que el cambio significaría cinco nuevos escaños para el partido azul en el Congreso nacional.

Así queda el nuevo mapa electoral de California Captura NBC

De acuerdo con un análisis que realizó NBC, los nuevos límites provocaría que estos distritos pasen de ser republicanos a demócratas:

Distrito 1

Distrito 3

Distrito 22

Distrito 41

Distrito 48

Hasta el momento, los 52 escaños que le corresponden a California se dividen en 43 para los demócratas y nueve para los republicanos. A partir de este nuevo diseño, las cifras podrían quedar en 48 bancas para los demócratas y cuatro para los republicanos tras los comicios de medio término en 2026.

Hasta cuándo dura el mapa electoral de California de la proposición 50

Newsom presentó la iniciativa como un contrapeso a los rediseños electorales que apoyó el presidente Donald Trump en otros estados republicanos, como en Texas. Desde el inicio, la Proposición 50 se dio a conocer como un cambio temporal.

Gavin Newsom impulsó la proposición 50 como un contrapeso a Donald Trump Godofredo A. Vásquez� - AP�

Según indica el sitio web oficial de la propuesta, el nuevo mapa electoral se aplicará en las elecciones intermedias de 2026 y se mantendrá hasta los comicios de 2030. Luego del censo de ese mismo año, la Comisión de Redistribución de Distritos de Ciudadanos de California volverá en 2031 a marcar las pautas y definir los límites de los distritos.

La proposición 50 de Newsom obtuvo un contundente apoyo en California

A pesar de que en un comienzo la medida había encontrado cierta resistencia en los votantes, finalmente el gobernador consiguió obtener la aprobación con un margen contundente. Las elecciones llevadas a cabo el 4 de noviembre arrojaron que el "Sí" a la proposición 50 ganó con el 63,8% de los votos, contra el 36,2% del no.

Con una diferencia de más de dos millones de votos, Newsom obtuvo el respaldo que necesitaba y, de esta manera, podría sumar nuevos escaños para los demócratas en el Congreso de EE.UU.

Newsom obtuvo un contundente apoyo a la proposición 50 en California AP/Archivo

Las elecciones del 4 de noviembre en el Estado Dorado tuvieron un alto nivel de interés a nivel nacional. Más allá del cambio que trae la propuesta en la composición del Capitolio, el resultado de los comicios también fortalece al gobernador y debilita al presidente estadounidense, Donald Trump.

Con una marcada rivalidad política con el republicano, Newsom hace crecer su perfil a nivel nacional. Su triunfo ocurre en un contexto donde el mandatario de California asoma como uno de los posibles candidatos demócratas para la elección presidencial de 2028, dado que no puede ir en busca de un nuevo mandato en el Estado Dorado debido a los límites de las leyes locales.