Elecciones USA 2026: la estrategia de los aliados de Newsom para triunfar en bastiones republicanos

Las elecciones de Estados Unidos entran en su etapa decisiva con los demócratas en búsqueda de ampliar el mapa electoral y triunfar en territorios donde el Partido Republicano conserva una ventaja histórica. Desde Kansas hasta Texas, además de Michigan, Kentucky, Maine, Carolina del Norte y Ohio, Gavin Newsom y otros referentes opositores intentan convertir el malestar económico en una oportunidad.

Newsom y los demócratas frente al factor Trump antes de las elecciones

La recta final hacia las elecciones de medio término del 3 de noviembre comenzó después del Día del Trabajo. En distintos puntos del país norteamericano, los opositores consideran que el descontento de los votantes puede abrir oportunidades que hasta hace poco parecían difíciles.

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Según el análisis de CNN, un ejemplo es Kansas, donde el senador republicano Roger Marshall decidió lanzar un anuncio de ataque contra su rival demócrata Adam Hamilton, un movimiento poco habitual para un candidato en ejercicio que compite por la reelección.

La candidatura de Hamilton partía desde una posición desfavorable. Kansas no tiene un demócrata en el Senado desde hace casi un siglo y el presidente Donald Trump ganó el estado por al menos 14 puntos en cada una de sus campañas.

Sin embargo, el candidato asegura que comenzó a percibir un cambio en el estado de ánimo de los ciudadanos. Durante una entrevista citada por el medio, Hamilton relató el caso de un hombre de 79 años que le entregó un recibo de gasolina y le explicó que el costo era la razón por la que pensaba votar por él.

Diversos análisis indican un cambio significativo en las tendencias electorales de Texas e Iowa que favorece a los candidatos demócratas Imagen creada con IA

Desde los suburbios de Filadelfia hasta el Valle Central de California, los candidatos opositores intentan aprovechar el malestar con la economía para competir en zonas que tradicionalmente fueron difíciles para el partido.

El factor Newsom aparece dentro de este clima político como parte de una ofensiva más amplia de figuras demócratas contra la estrategia electoral de Trump.

El gobernador de California se refirió a la decisión del presidente de convertirse en protagonista de las elecciones intermedias y se burló de sus planes de recorrer el país norteamericano durante los últimos 30 días de campaña.

Greg Abbott y Gina Hinojosa se enfrentan por la gobernación de Texas en 2026. Las encuestas recientes muestran al republicano por delante, aunque la demócrata acortó la distancia y mantiene competitiva la contienda Fotomontaje editado con IA / X Greg Abbott y Gina Hinojosa

“Será espectacular”, dijo Newsom el sábado a periodistas en Carolina del Norte, según CNN, al referirse sarcásticamente a la gira anunciada por Trump. Después agregó que se trata de un presidente que es “históricamente impopular”.

Los bastiones republicanos se convierten en objetivos demócratas

La dimensión de la ofensiva se observa especialmente en el Senado. Los demócratas consideran que sus principales posibilidades están en Maine, Carolina del Norte y Ohio, mientras que también exploran escenarios más difíciles en Alaska, Iowa y Texas.

Para alcanzar la mayoría de la Cámara Alta, los demócratas necesitarían obtener cuatro nuevos escaños, mientras mantienen bajo control varias bancas que actualmente ocupan y que también enfrentan contiendas complicadas.

Los candidatos opositores buscan disputar escaños en territorios tradicionalmente republicanos, desde Kansas y Texas hasta Kentucky y Ohio Freepik

Devan Barber, director ejecutivo del Comité de Campaña Senatorial Demócrata, sostuvo en un comunicado citado por CNN que el partido cuenta con seis oportunidades ofensivas principales.

La Cámara de Representantes ofrece un mapa todavía más extenso. Los demócratas incorporan distritos cada vez más conservadores a su lista de objetivos, incluso aquellos donde Trump obtuvo victorias contundentes.

En el sexto distrito congresional de Kentucky, por ejemplo, el presidente ganó por 15 puntos en 2024, pero el candidato demócrata Zach Dembo considera que el costo de vida puede convertirse en una cuestión decisiva que le permita llevarse el escaño.

Figuras demócratas nacionales se involucran en las elecciones 2026

Las figuras que se movilicen para respaldar a los candidatos pueden fortalecer sus propias posiciones dentro de sus partidos de cara a las elecciones presidenciales de 2028, según el análisis de CNN.

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En ese sentido, se destacan nombres como el exsecretario de Transporte Pete Buttigieg, quien tiene previsto visitar al menos seis estados durante septiembre; el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, que se prepara para participar en campañas legislativas mientras busca su propia reelección; y la exvicepresidenta Kamala Harris, quien también prevé moverse por EE.UU. para respaldar a candidatos.