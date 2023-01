Ella es de EE.UU., él de México y tuvieron un percance en su primera cita que solucionaron de la mejor manera

escuchar

Carlos y Sondra se volvieron virales por su amor, que supera los límites de las fronteras y nacionalidades. La joven es ciudadana de Estados Unidos y él es de origen mexicano. Su historia comenzó de una manera muy extraña, pero a partir de ese momento nunca más se separaron. Debido a las constantes particularidades y choques culturales vividos, decidieron incursionar como tiktokers y ahora comparten todo sobre su relación en esa red social. Esta semana, lejos de demostrar las diferencias entre sus costumbres o creencias, revelaron cómo se conocieron y cuál fue la complicación que vivieron en su primera cita.

A través de la cuenta @jc_209m, los novios contaron que su primer contacto fue por redes sociales. Carlos la invitó a salir y Sondra aceptó de inmediato. Lo que no imaginaban es que se enfrentarían a que el mexicano no hablaba inglés. Desde que pasó por su casa para llevarla a cenar, la estadounidense supo que no iban a poder comunicarse: “Me respondió con tanto acento... Pero yo pensé: ‘Ah, me gusta’”, reconoció.

Ambos estuvieron por varias horas en un restaurante para intentar conocerse. Sin embargo, el idioma fue un impedimento para tener una charla fluida. Así las cosas, no vieron otra alternativa que utilizar las herramientas tecnológicas a su favor: “Pasamos casi toda la noche nada más hablándonos con el traductor”, mencionó Carlos.

El accidente que lo cambió todo

Lejos de ver con una mirada negativa la diferencia cultural que había entre ellos, la tomaron como algo divertido. Ambos se interesaron en seguir conociéndose y salieron por un par de ocasiones más. No obstante, un día el mexicano tuvo un aparatoso accidente que lo dejó en cama. Sin mencionar más detalles, el creador de contenido relató que sufrió quemaduras de tercer grado en las piernas.

Lo peor de la situación es que estaba solo, ya que su familia vivía en otro estado del país norteamericano. En ese sentido, se le ocurrió fue pedirle ayuda a Sondra. No tenía a nadie más a quién llamar, pero la joven fue bondadosa y lo llevó de inmediato al hospital: “Se hizo pasar por mi prometida”, relató Carlos en el mismo video.

Como la mujer sabía que el mexicano estaba solo, le ofreció quedarse en su casa. De esta manera, Carlos vivió junto a ella y sus padres durante dos meses. Sondra lo cuidó mientras él estaba en reposo debido a las heridas: “Lo que hizo por mí no tiene precio. Todos los días me limpiaba las quemaduras, me higienizaba y todo lo que necesitara... No tengo yo como agradecerles a estas personas lo que hicieron por mí”, expresó el joven.

La pareja compró su primera casa y ahora está en busca de su primer bebé, según lo que ambos dijeron en TikTok @jc_209m/TikTok

Una vez que el tiktoker se recuperó, regresó a Carolina del Norte para estar con su familia. Sin embargo, no estaba dispuesto a viajar sin “su gringa”, como él la llama con cariño. Esos dos meses les sirvieron a ambos para darse cuenta de que eran el uno para el otro. En consecuencia, decidieron mudarse juntos y continuar con su relación. Hoy llevan casi dos años de romance y piensan casarse pronto, según comentaron en varios de sus videos.

