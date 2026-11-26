WASHINGTON.– El multimillonario tecnológico Elon Musk prometió regalar dos acciones de SpaceX a cada niño de Estados Unidos, en una iniciativa que representa una donación de casi 18.000 millones de dólares y que podría beneficiar a unos 73 millones de menores de edad en el país.

“Cada niño en Estados Unidos recibirá dos acciones de SpaceX, una de la empresa y otra mía personalmente”, anunció el miércoles Musk en una publicación en X, la red social de la que también es propietario.

Every child in America will receive two SpaceX shares, one from the company and one from me personally — Elon Musk (@elonmusk) November 26, 2026

El empresario –considerado el hombre más rico del mundo– duplicó así una promesa que había realizado en octubre, cuando había anticipado que entregaría una acción a cada menor.

Según explicó, la participación que aportará SpaceX se transferirá el próximo mes, mientras que la que donará personalmente llegará en junio de 2027, cuando venza su período de restricción para vender acciones. Musk no precisó cómo se instrumentará la distribución ni qué requisitos deberán cumplir los beneficiarios.

Una de las empresas más valiosas del mundo

La iniciativa podría estar vinculada a las llamadas “Cuentas Trump”, un programa impulsado por el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump, para que los estadounidenses menores de 18 años puedan participar del mercado bursátil y acumular patrimonio desde una edad temprana. SpaceX informó el miércoles que aportará una acción ordinaria de clase A de nueva emisión a cada cuenta activa del programa y que Musk igualará personalmente esa cantidad.

La Casa Blanca había informado en octubre que se habían abierto casi 70 millones de estas cuentas. Sin embargo, SpaceX no respondió de inmediato a una consulta de Reuters sobre si las acciones prometidas por Musk estarán efectivamente vinculadas a ese mecanismo.

De acuerdo con los datos de cierre del miércoles, cada acción de SpaceX cotizó a 127,44 dólares. Si se toma como referencia la cantidad de menores de 18 años que hay en Estados Unidos, estimada en unos 73 millones por la Oficina del Censo, el valor total de la donación rondaría los 18.600 millones de dólares. La cifra podría variar según la cantidad de beneficiarios efectivos y la cotización de los títulos al momento de la transferencia.

Vista exterior de la sede de SpaceX en Hawthorne, California ROBYN BECK - AFP

Musk recomendó a los futuros destinatarios conservar sus participaciones. En otra publicación en X, sostuvo que SpaceX podría llegar a valer “aproximadamente un millón de veces la economía global actual” si consigue convertir a la humanidad en una especie multiplanetaria y aprovechar incluso una millonésima parte de la energía del Sol.

“Obviamente son objetivos increíblemente difíciles, pero existe un camino para lograrlos”, agregó el empresario, que convirtió la colonización de Marte en uno de los principales objetivos de la compañía.

SpaceX, fundada por Musk en 2002, se convirtió en una de las empresas privadas más valiosas del mundo, con proyectos que abarcan el transporte espacial, los satélites de comunicaciones y el desarrollo de cohetes reutilizables. En junio debutó en bolsa, en una operación que le permitió recaudar unos 85.700 millones de dólares.

La iniciativa podría estar vinculada a las llamadas “Cuentas Trump”, un programa impulsado por el gobierno del presidente norteamericano, Donald Trump Getty Images

Entre sus proyectos más ambiciosos se encuentra Starship, el megacohete diseñado para transportar personas y carga a la Luna y Marte. La nave alcanzó la órbita por primera vez en septiembre, un avance clave para los planes de Musk de establecer una presencia humana permanente en el planeta rojo.

El anuncio también se produce en medio de un creciente debate sobre cómo distribuir los beneficios económicos del desarrollo de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías. En ese contexto, Musk y la compañía Anthropic presentaron recientemente iniciativas muy diferentes para compartir parte de las ganancias del sector.

El patrimonio neto de Musk ronda los 824.000 millones de dólares, según las estimaciones citadas por Reuters. Buena parte de sus iniciativas filantrópicas se canalizaron históricamente a través de la Fundación Musk, que, de acuerdo con distintas informaciones, cuenta con activos superiores a los 14.000 millones de dólares.

Agencias AFP y Reuters