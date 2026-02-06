Cuesta US$41.990 en EE.UU. y tiene doble motor: así es la nueva versión del auto más vendido de Tesla
El nuevo automóvil es una variante de tracción total del SUV Model Y, el más buscado por los clientes
- 4 minutos de lectura'
El nuevo automóvil de Tesla fue presentado el pasado lunes y es una variación del modelo más vendido de la marca en Estados Unidos, con un precio que se encuentra por encima de la versión Standard.
El precio del nuevo Tesla presentado por Elon Musk
Tesla presentó una nueva variante de tracción total de su SUV Model Y más vendido en el país norteamericano, el cual está a la venta en US$41.990, de acuerdo con Reuters.
El anuncio fue realizado el pasado lunes 2 de febrero de 2026 y es el nuevo modelo AWD, que ahora se encuentra por encima de la versión Standard con una tracción trasera más económica.
Esta pieza llega después de los lanzamientos del estándar Model Y y el sedán Model 3, realizados en octubre de 2025, los cuales tienen un precio de unos US$5000 menos en comparación con los modelos base anteriores.
Las versiones Standard tienen menos equipamiento que otros modelos, una estrategia con la que la compañía Tesla consigue disminuir el precio de entrada, como una táctica rápida y menos costosa que el diseño de vehículos completamente nuevos.
Además, es una forma en la que la empresa de Elon Musk compensa la pérdida del apoyo gubernamental que consistía en un incentivo de US$7500 en la compra de automóviles eléctricos en Estados Unidos.
Este nuevo lanzamiento también responde a los recortes que la empresa tuvo que hacer en sus autos en otros países, donde Tesla tuvo que reducir los precios alrededor de US$5000 debido a la alta competencia de empresas chinas, europeas y coreanas.
Cómo es el nuevo modelo de Tesla
El nuevo Tesla Model Y AWD tiene el objetivo de ofrecer prestaciones, comodidad y diseño a un costo menor que el de las versiones prémium, de acuerdo con Híbridos y Eléctricos.
Algunas de sus principales características son el sobrecoste de tan solo US$2000 en relación con la versión básica de tracción trasera que permite al usuario acceder a un sistema de doble motor con una inversión de un par de miles de dólares más.
El comportamiento del vehículo puede ser mucho mejor gracias a su tracción total, lo que hace al nuevo modelo como el artículo ideal para los clientes promedio.
Su motor acelera hasta los 98 kilómetros por hora (60.9 millas por hora) en solo 4,6 segundos, aunque su velocidad máxima es de 201 kilómetros por hora (124.9 millas por hora), lo que también representa una mejora en la aceleración.
Los precios del automóvil lo convierten en uno de los modelos más competitivos, aunque se ha ajustado la capacidad de rango, ya que el modelo RWD ofrece 321 millas (516 km) y el nuevo modelo cuenta con 294 millas (473 kilómetros). Los especialistas aseguran que para los conductores diarios podrá ser imperceptible.
Todos los modelos de Tesla disponibles en EE.UU.
Los Model Y de Tesla son los más populares de la compañía y su precio puede cambiar de acuerdo con las prestaciones de cada modelo.
Por ejemplo, la versión All Wheel Drive tiene un precio de inicio de US$57.490, mientras que el Wheel Drive alcanza los US$39.990.
El Model 3 Rear Wheel Drive cuesta US$36.990 y el Model Premium All Wheel tiene un costo de US$47.490. Cada uno puede tener diferencias importantes respecto al otro y puede ser elegido según lo que quiera el cliente a través del sitio web oficial de la marca.
Los estilos a elegir son el Sedan, SUV o Truck. Una vez escogido el modelo, se comparten especificaciones de los vehículos seleccionados, como la cantidad de pasajeros que caben, así como la capacidad de carga.
Otras noticias de Agenda EEUU
Deportaciones masivas. Liberan a niña de Minnesota y a su madre tras casi un mes detenidas en Texas
Atención migrantes. El Super Bowl dice adiós al ICE y confirma que no habrá operativos en el evento
Frío extremo. La lengua de aire ártico que viaja a gran velocidad rumbo a Nueva York y desplomará la temperatura
- 1
Fin de semana XXL de Carnaval en la Ciudad: todo lo que tenés que saber de los corsos, barrio por barrio
- 2
Cómo bajar azúcar en sangre en un minuto: el ejercicio para la glucosa que recomiendan expertos
- 3
El recital del verano: Babasonicos y Zoe Gotusso fueron los protagonistas del festival que se consolida como un clásico bonaerense
- 4
Llamó a la radio y contó su problema de millonario: “Mi marido quiere una casa en Punta del Este”