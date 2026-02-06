Cuesta US$41.990 en EE.UU. y tiene doble motor: así es la nueva versión del auto más vendido de Tesla

El nuevo automóvil de Tesla fue presentado el pasado lunes y es una variación del modelo más vendido de la marca en Estados Unidos, con un precio que se encuentra por encima de la versión Standard.

El precio del nuevo Tesla presentado por Elon Musk

Tesla presentó una nueva variante de tracción total de su SUV Model Y más vendido en el país norteamericano, el cual está a la venta en US$41.990, de acuerdo con Reuters.

El SUV Model Y es uno de los más populares de Tesla en Estados Unidos (Tesla)

El anuncio fue realizado el pasado lunes 2 de febrero de 2026 y es el nuevo modelo AWD, que ahora se encuentra por encima de la versión Standard con una tracción trasera más económica.

Esta pieza llega después de los lanzamientos del estándar Model Y y el sedán Model 3, realizados en octubre de 2025, los cuales tienen un precio de unos US$5000 menos en comparación con los modelos base anteriores.

Las versiones Standard tienen menos equipamiento que otros modelos, una estrategia con la que la compañía Tesla consigue disminuir el precio de entrada, como una táctica rápida y menos costosa que el diseño de vehículos completamente nuevos.

El precio del nuevo Tesla de Elon Musk es de US$41.990 (Tesla)

Además, es una forma en la que la empresa de Elon Musk compensa la pérdida del apoyo gubernamental que consistía en un incentivo de US$7500 en la compra de automóviles eléctricos en Estados Unidos.

Este nuevo lanzamiento también responde a los recortes que la empresa tuvo que hacer en sus autos en otros países, donde Tesla tuvo que reducir los precios alrededor de US$5000 debido a la alta competencia de empresas chinas, europeas y coreanas.

Cómo es el nuevo modelo de Tesla

El nuevo Tesla Model Y AWD tiene el objetivo de ofrecer prestaciones, comodidad y diseño a un costo menor que el de las versiones prémium, de acuerdo con Híbridos y Eléctricos.

Algunas de sus principales características son el sobrecoste de tan solo US$2000 en relación con la versión básica de tracción trasera que permite al usuario acceder a un sistema de doble motor con una inversión de un par de miles de dólares más.

El comportamiento del vehículo puede ser mucho mejor gracias a su tracción total, lo que hace al nuevo modelo como el artículo ideal para los clientes promedio.

El nuevo modelo de Tesla es una opción más accesible para los compradores que quieren algo de calidad y lujo sin pagar por un modelo premium (ARCHIVO-AP Foto/Matt Rourke, Archivo) Matt Rourke - AP

Su motor acelera hasta los 98 kilómetros por hora (60.9 millas por hora) en solo 4,6 segundos, aunque su velocidad máxima es de 201 kilómetros por hora (124.9 millas por hora), lo que también representa una mejora en la aceleración.

Los precios del automóvil lo convierten en uno de los modelos más competitivos, aunque se ha ajustado la capacidad de rango, ya que el modelo RWD ofrece 321 millas (516 km) y el nuevo modelo cuenta con 294 millas (473 kilómetros). Los especialistas aseguran que para los conductores diarios podrá ser imperceptible.

Todos los modelos de Tesla disponibles en EE.UU.

Los Model Y de Tesla son los más populares de la compañía y su precio puede cambiar de acuerdo con las prestaciones de cada modelo.

Por ejemplo, la versión All Wheel Drive tiene un precio de inicio de US$57.490, mientras que el Wheel Drive alcanza los US$39.990.

El Model 3 Rear Wheel Drive cuesta US$36.990 y el Model Premium All Wheel tiene un costo de US$47.490. Cada uno puede tener diferencias importantes respecto al otro y puede ser elegido según lo que quiera el cliente a través del sitio web oficial de la marca.

Los estilos a elegir son el Sedan, SUV o Truck. Una vez escogido el modelo, se comparten especificaciones de los vehículos seleccionados, como la cantidad de pasajeros que caben, así como la capacidad de carga.