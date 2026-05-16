En la misma cárcel que Maduro: quién es Gerardo Mérida, ex Secretario de Seguridad de Sinaloa y colaborador de Los Chapitos

El caso de Gerardo Mérida sacude la estructura de seguridad de Sinaloa. El general retirado, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública estatal durante poco más de un año, enfrenta acusaciones graves por sus nexos con el crimen organizado. La justicia estadounidense señala que el exfuncionario actuó como centinela de Los Chapitos, la facción del Cartel de Sinaloa dirigida por los hijos de Joaquín “El Chapo Guzmán”.

El escándalo estalló cuando documentos de la Corte de Nueva York revelaron que el exgeneral recibía 100 mil dólares mensuales a cambio de impunidad. Esta situación ocurrió mientras el funcionario estaba al frente de las fuerzas de seguridad locales, un territorio marcado por la violencia constante.

¿Cuáles son los cargos específicos contra Gerardo Mérida en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses acusan a Mérida de recibir sobornos constantes para garantizar un escudo protector a las operaciones del cartel. El exsecretario evitaba la detención de integrantes de la facción y brindaba información privilegiada sobre redadas policiales y operativos de las fuerzas federales. Según el documento judicial, él advirtió a los criminales sobre al menos diez allanamientos, lo cual permitió la evacuación de laboratorios de drogas antes de la llegada de la policía.

Maduro y Flores fueron llevados al Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn Google Maps

¿Cómo se produjo la detención del exfuncionario?

Mérida se entregó voluntariamente a las autoridades estadounidenses el lunes pasado. El exgeneral cruzó la frontera por la Garita de Nogales, en Arizona, donde quedó bajo custodia del Servicio de Alguaciles. A pesar de contar con un amparo federal en México que buscaba frenar su aprehensión y extradición, el exsecretario decidió ponerse a disposición del tribunal federal estadounidense antes de su traslado definitivo al Distrito Sur de Nueva York.

¿Qué otros funcionarios aparecen involucrados en la red de corrupción?

La acusación del fiscal Jay Clayton menciona a otros integrantes de las fuerzas del orden de Sinaloa, entre ellos el vicefiscal Dámaso Castro y diversos mandos policiales. El documento sostiene que a estos funcionarios se les ordenó proteger a Los Chapitos mientras ejecutaban detenciones contra facciones rivales, facilitando así el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetamina a través del territorio bajo su mando.

¿Cuál es la situación actual del exsecretario en la cárcel?

Mérida permanece hoy en el centro de detención de Brooklyn, el mismo complejo penitenciario que albergó a figuras como Ismael El Mayo Zambada y Genaro García Luna. El exmilitar comparte espacio con otros 1251 reos mientras espera el proceso judicial por las acusaciones de corrupción y protección al narcotráfico que pesan sobre su gestión en Sinaloa.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA