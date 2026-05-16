Newsom presenta un nuevo presupuesto: sus propuestas para la salud asequible y la educación en California

El gobernador de California, Gavin Newsom, presentó la revisión de mayo del presupuesto estatal 2026-2027, con la que aseguró que elimina el déficit proyectado y mantiene inversiones en salud, educación y servicios esenciales. La propuesta plantea una reducción de US$1800 millones en gastos del Fondo General.

Cobertura médica en California: el presupuesto propone US$300 millones para asequibilidad

El gobierno estatal sostuvo que la propuesta busca mantener estabilidad fiscal sin aplicar recortes generalizados en programas escolares, asistencia médica y apoyos comunitarios. El documento oficial también señala que California conservará reservas presupuestarias para enfrentar riesgos económicos futuros.

La propuesta incluye US$ 300 millones destinados a medidas de asequibilidad médica, según el comunicado. La administración estatal explicó que el financiamiento busca reducir costos para familias y personas de bajos ingresos y reforzar el acceso a servicios sanitarios en California.

Gavin Newsom puso especial énfasis en la salud y la educación Facebook Gavin Newsom

El gobierno de California señaló que el nuevo plan financiero intenta proteger programas considerados esenciales para familias de bajos ingresos y comunidades vulnerables. La administración de Newsom defendió el uso de reservas estatales para sostener programas prioritarios durante un período de menor crecimiento económico.

El documento oficial explica que California mantendrá casi 30.000 millones de dólares en reservas combinadas para responder ante posibles riesgos fiscales y económicos en los próximos años.

Qué dice sobre la educación el presupuesto de California

La revisión presupuestaria contempla US$5000 millones permanentes para prioridades de educación básica TK-12. La propuesta incluye financiamiento orientado a operación escolar, apoyo académico y programas dirigidos a estudiantes de escuelas públicas en California.

Asimismo, también se destinarían 2400 millones de dóalres a educación especial. La administración estatal indicó que esos recursos respaldarán servicios escolares para estudiantes con discapacidades y necesidades de aprendizaje específicas.

Hay algunos sectores de California a los que no se les inyectará presupuesto Associated Press

Otro de los puntos incluidos en el plan financiero consiste en una inversión de US$500 millones para tutores o especialistas de alfabetización y apoyo en matemáticas. Según la presentación oficial del presupuesto, la medida busca fortalecer habilidades académicas en lectura y cálculo dentro de escuelas públicas del estado.

El reto de California en el presupuesto 2026-2027

El documento presentado por Newsom reconoce que California utilizará parte de sus reservas presupuestarias para enfrentar el déficit proyectado, pero sin aplicar reducciones masivas en servicios públicos esenciales.

Newsom consideró que hay programas que no requieren tanta atención y por ello no se les destinará presupuesto (AP Photo/Meg Kinnard) Meg Kinnard - AP

El gobierno estatal aseguró que el nuevo plan financiero reduce a US$0 el déficit estructural hasta julio de 2028 mediante recortes específicos, control de gastos y uso limitado de reservas presupuestarias. Desde su perspectiva, la propuesta evita medidas amplias de austeridad y mantiene recursos para sectores considerados prioritarios.