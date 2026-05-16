Vendió su empresa por US$1700 millones y entregó US$240 millones a sus empleados: la historia detrás del gesto

La venta de la fabricante estadounidense Fibrebond por US$1700 millones dejó a cientos de empleados con un plan de bonos de seis cifras, distribuido en cinco años como parte directa del acuerdo. Graham Walker, director ejecutivo y heredero de la compañía, exigió que el 15% del dinero obtenido en la transacción se repartiera entre los trabajadores antes de aceptar la oferta de compra de Eaton.

Graham Walker vendió su compañía y repartió millones entre sus empleados

La historia de Fibrebond comenzó en 1982 en Minden, Louisiana, cuando Claud Walker, padre de Graham Walker, fundó la empresa enfocada en estructuras eléctricas industriales.

Durante décadas, la compañía atravesó incendios, crisis del sector telecomunicaciones y despidos masivos derivados del estallido de la burbuja “dot-com” a inicios de 2000. Sin embargo, la empresa logró mantenerse operativa y posteriormente encontró un nuevo negocio ligado a infraestructura energética para centros de datos.

Los empleados de Walker quedaron impresionados al recibir la noticia Pexels

En 2013, Fibrebond abrió una división especializada en estructuras modulares para sistemas eléctricos de alta complejidad, según The Wall Street Journal. Dos años después, Graham Walker tomó la dirección ejecutiva. Bajo su gestión, la empresa apostó US$150 millones para ampliar capacidad de producción enfocada en el crecimiento global de los centros de datos. Ese movimiento elevó el valor del negocio justo cuando gigantes tecnológicos incrementaron inversiones en infraestructura digital.

Cuando Eaton presentó la propuesta de compra, Walker incluyó su condición obligatoria. Según explicó al periódico estadounidense, no aceptaría la adquisición sin esa cláusula. La medida llamó la atención porque los trabajadores no poseían acciones ni participación accionaria dentro de Fibrebond, algo habitual en acuerdos corporativos de gran tamaño.

El empresario decidió incentivar a sus empleados aún después de vender la compañía Pexels

Cuánto dinero recibió cada empleado tras la compra de Eaton

El fondo total destinado a bonos alcanzó US$240 millones. Dividido entre 540 trabajadores, el promedio quedó cerca de US$443 mil por persona. Sin embargo, The Wall Street Journal explicó que los empleados con más años dentro de Fibrebond obtuvieron cantidades superiores. Parte del dinero se programó en pagos distribuidos durante cinco años para incentivar permanencia laboral tras la transición corporativa.

Uno de los casos citados por el medio estadounidense fue el de Lesia Key, trabajadora con 29 años dentro de la empresa. Walker la citó personalmente para entregarle una carta sellada con el detalle del bono. La mujer rompió en llanto al conocer la cifra. Otros empleados utilizaron el dinero para liquidar hipotecas, financiar estudios universitarios, abrir pequeños negocios o adelantar jubilaciones.

Graham Walker repartió la cifra según la antigüedad de cada trabajador Pexels

Qué pasó después de la venta de Fibrebond

La distribución también tuvo impacto económico en Minden, localidad de Louisiana estrechamente vinculada a Fibrebond. La empresa representaba una de las principales fuentes de empleo de la zona. Según el reporte periodístico, varios residentes comenzaron proyectos personales y compras importantes tras recibir los primeros pagos.

La operación también reforzó la presencia de Eaton en el sector de infraestructura energética vinculada a centros de datos. El crecimiento de la inteligencia artificial, almacenamiento en la nube y demanda energética elevó el interés de grandes corporaciones por fabricantes especializados como Fibrebond. Ese contexto permitió que la empresa familiar alcanzara una valuación multimillonaria después de décadas marcadas por dificultades financieras.