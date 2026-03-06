En qué canal pasan a Puerto Rico vs. Colombia: hora y cómo ver en vivo el Clásico Mundial de Béisbol en EE.UU., hoy

Puerto Rico debuta en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 (WBC, por sus siglas en inglés) frente a Colombia, con San Juan como escenario y un contexto que mezcla expectativa deportiva y emoción por el regreso del torneo a la isla. El partido se jugará el viernes 6 de marzo, a las 6.00 p.m. (hora del Este de Estados Unidos), en el Hiram Bithorn Stadium.​

De acuerdo con el calendario oficial, el encuentro se verá en todo Estados Unidos por FS1, dentro de una jornada marcada por la presencia de Cuba, Venezuela, México, República Dominicana y Estados Unidos en distintas franjas horarias.

El choque de Puerto Rico ocupa el primer turno fuerte de la tarde, antes del debut dominicano y del Brasil–EE.UU. por la noche.

En qué canal de EE.UU. pasarán el Puerto Rico vs. Colombia

FS1 será la señal principal para el público estadounidense, con apoyo de FOX Deportes en español según la disponibilidad en cada mercado.

La aplicación de FOX Sports ofrecerá el streaming en vivo para suscriptores de cable y plataformas asociadas, mientras que MLB.com tendrá la cobertura estadística y el seguimiento jugada a jugada.

Para la diáspora puertorriqueña en la Costa Este y otras regiones, el horario de fin de tarde facilita el consumo en bares, restaurantes y reuniones familiares, en un estreno que también tendrá fuerte repercusión en la isla.​

Puerto Rico vs. Colombia en el World Baseball Classic: un estreno con peso simbólico

Puerto Rico vuelve a jugar la fase de grupos en casa por primera vez desde 2013, cuando también recibió al torneo en San Juan.

El equipo dirigido por Yadier Molina llega con el objetivo declarado de romper la barrera de los subcampeonatos de 2013 y 2017 y lograr, por fin, el primer título mundial.​

Colombia enfrentará a Puerto Rico en su debut en el Clásico Mundial de Béisbol (Instagram/Federación Colombiana de Béisbol/Federación de Béisbol Puerto Rico)

Colombia, por su parte, llega como una de las selecciones ascendentes del béisbol latinoamericano, con presencia creciente en las Grandes Ligas y antecedentes competitivos en torneos recientes.

El estreno, así, se perfila como una prueba inmediata del impacto que puede tener la localía boricua en un grupo que también incluye a Cuba, Panamá y Canadá.​

Calendario de Puerto Rico WBC

6 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico vs. Colombia, FS1.

7 de marzo, 6.00 p.m.: Puerto Rico vs. Panamá, FS1.

9 de marzo, 7.00 p.m.: Cuba vs. Puerto Rico, FS1.

10 de marzo, 7.00 p.m.: Canadá vs. Puerto Rico, Tubi.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.