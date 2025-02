Entrenador de Eagles Nick Sirianni se opone a propuesta de prohibir “tush push”

INDIANAPOLIS (AP) — El entrenador de los Eagles de Filadelfia, Nick Sirianni, se opuso a la propuesta de los Packers de Green Bay, quien pidió prohibir la jugada conocida como “tush push”.

“He visto que dicen que es una jugada automática”, dijo Sirianni el martes en el evento combine de reclutamiento de la NFL. “Casi me siento un poco insultado porque trabajamos muy duro en esa jugada. La cantidad de cosas sobre las que hemos investigado, cómo entrenar esa jugada, los fundamentos... No puedo decirte cuántas veces lo practicamos. Practicamos la jugada porque no es una jugada que sea fácil de entrenar de diferentes maneras. Descubrimos cómo practicarla.

“Trabajamos realmente duro y nuestros chicos son talentosos en esta jugada. Así que es insultante decir que, porque somos buenos en eso, es automático”.

Filadelfia ha utilizado la jugada de manera exitosa con el quarterback Jalen Hurts durante las últimas tres temporadas en situaciones en las que requiere avanzar pocas yardas, incluyendo el Super Bowl LIX, en el que doblegó 40-22 a los Chiefs de Kansas City.

El gerente general de los Packers, Brian Gutekunst, confirmó el martes que el equipo había presentado una propuesta para prohibir la jugada, en la que el quarterback es escoltado por dos o tres compañeros que lo empujan hacia adelante para ayudarlo a ganar las yardas necesarias para un primer down o un touchdown.

El Comité de Competencia de la NFL revisará la propuesta y los propietarios de los equipos podrían votar sobre ella el próximo mes, cuando se reúnan en Florida. La jugada ya se había discutido, pero nunca hubo una propuesta formal para eliminarla.

Varios otros equipos han copiado el uso de la jugada por parte de Filadelfia, incluidos los Bills de Buffalo mientras los Packers han tenido dificultades tanto para detener esta acción como para realizarla.

El presidente y director general de los Packers, Mark Murphy, calificó el “tush push” de “malo para este deporte”, mediante un mensaje publicado en el sitio Web del equipo después de que los Packers fueron eliminados por los Eagles en los playoffs.

El entrenador de los Falcons de Atlanta, Raheem Morris, dijo el martes que no le importaría que la jugada desapareciera, pero el estratega de los Buccaneers de Tampa Bay, Todd Bowles, quien forma parte del Comité de Competencia de la NFL, consideró que el “tush push” no debe ser prohibido.

El entrenador de los Bills, Sean McDermott, quien también es miembro del comité de competencia, mencionó el lunes las preocupaciones sobre la seguridad de los jugadores. McDermott no dijo si estaba a favor de un cambio de regla. El entrenador de los Ravens, John Harbaugh, no tiene problema con ello.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.