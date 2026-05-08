Actualizaciones recientes del Mundial 2026 y cuáles son las entradas más baratas para ir a un partido en EE.UU.

A semanas del inicio del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, muchos fanáticos aún buscan entradas para los partidos de sus selecciones. Si bien la página web oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) vende boletos, hay pocos disponibles y muchos deben adquirirlos mediante la reventa. Además, los vendedores aseguran que en ciertos estados el precio es menor que en otros.

Cuáles son las entradas más baratas para ir a un partido del Mundial 2026 en EE.UU.

El primer cruce de la Copa del Mundo tendrá lugar el 11 de junio. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio, con la final en el New York New Jersey Stadium, y muchos fanáticos ya tienen sus boletos listos.

Aún quedan entradas disponibles para el Mundial 2026 en EE.UU. Instagram @fifaworldcup

Para quienes aún deben conseguir una entrada, las alternativas comienzan a agotarse. En diálogo con Telemundo, un representante de StubHub señaló que los precios varían poco según el estado y el interés que genere el cruce.

En el caso de los partidos en el área de Los Ángeles, en California, los valores de reventa comienzan en 1467 dólares y llegan a poco más de US$1500. Los encuentros más económicos que se celebrarán en este estado corresponden a Irán contra Nueva Zelanda -el 16 de junio-, Bosnia contra Suiza -18 de junio- e Irán contra Bélgica -21 de junio-.

En contraste, el portavoz de StubHub indicó que en Kansas City se realizarán partidos cuyas entradas son más accesibles. En la página de la plataforma figuran boletos para el enfrentamiento entre Argentina y Algeria a US$778.

Otros duelos que pueden ser menos atractivos para los aficionados tienen un valor menor. Un ejemplo es el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, para el que las entradas más baratas se venden a US$165.

Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en la página web de la FIFA

Las personas que quieran comprar entradas aún disponibles en la página web oficial de la FIFA deben seguir estos pasos:

Crear una cuenta en FIFA e incluir un método de pago.

en FIFA e incluir un método de pago. Elegir el partido que desea ver.

que desea ver. Seleccionar la categoría de asiento.

de asiento. Proceder con la compra y recibir una confirmación una vez completado el pago.

En la página oficial de la FIFA, quedan pocas entradas para el Mundial 2026 a falta de poco más de un mes para su inicio Freepik

Durante esta fase final del programa de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las entradas se venderán por orden de llegada, según disponibilidad. Además, la organización reabrió el Mercado Oficial de Reventa/Intercambio para los poseedores de entradas elegibles el jueves 2 de abril.

Esta plataforma permite a los aficionados que ya no pueden asistir a los partidos vender sus entradas a otras personas en un entorno seguro y autorizado. Esto los protege contra la reventa no autorizada o fraudulenta.

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Las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.

En el torneo que se extenderá desde el 11 de junio al 19 de julio, 11 estadios serán casa de los partidos, de acuerdo con la FIFA: