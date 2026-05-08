Actualizaciones recientes del Mundial 2026 y cuáles son las entradas más baratas para ir a un partido en EE.UU.
Aunque todavía quedan tickets, la FIFA también habilitó la plataforma oficial de reventa e intercambio
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A semanas del inicio del Mundial 2026, que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá, muchos fanáticos aún buscan entradas para los partidos de sus selecciones. Si bien la página web oficial de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) vende boletos, hay pocos disponibles y muchos deben adquirirlos mediante la reventa. Además, los vendedores aseguran que en ciertos estados el precio es menor que en otros.
Cuáles son las entradas más baratas para ir a un partido del Mundial 2026 en EE.UU.
El primer cruce de la Copa del Mundo tendrá lugar el 11 de junio. El torneo se extenderá hasta el 19 de julio, con la final en el New York New Jersey Stadium, y muchos fanáticos ya tienen sus boletos listos.
Para quienes aún deben conseguir una entrada, las alternativas comienzan a agotarse. En diálogo con Telemundo, un representante de StubHub señaló que los precios varían poco según el estado y el interés que genere el cruce.
En el caso de los partidos en el área de Los Ángeles, en California, los valores de reventa comienzan en 1467 dólares y llegan a poco más de US$1500. Los encuentros más económicos que se celebrarán en este estado corresponden a Irán contra Nueva Zelanda -el 16 de junio-, Bosnia contra Suiza -18 de junio- e Irán contra Bélgica -21 de junio-.
En contraste, el portavoz de StubHub indicó que en Kansas City se realizarán partidos cuyas entradas son más accesibles. En la página de la plataforma figuran boletos para el enfrentamiento entre Argentina y Algeria a US$778.
Otros duelos que pueden ser menos atractivos para los aficionados tienen un valor menor. Un ejemplo es el partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, para el que las entradas más baratas se venden a US$165.
Cómo comprar entradas para el Mundial 2026 en la página web de la FIFA
Las personas que quieran comprar entradas aún disponibles en la página web oficial de la FIFA deben seguir estos pasos:
- Crear una cuenta en FIFA e incluir un método de pago.
- Elegir el partido que desea ver.
- Seleccionar la categoría de asiento.
- Proceder con la compra y recibir una confirmación una vez completado el pago.
Durante esta fase final del programa de venta de entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026, las entradas se venderán por orden de llegada, según disponibilidad. Además, la organización reabrió el Mercado Oficial de Reventa/Intercambio para los poseedores de entradas elegibles el jueves 2 de abril.
Esta plataforma permite a los aficionados que ya no pueden asistir a los partidos vender sus entradas a otras personas en un entorno seguro y autorizado. Esto los protege contra la reventa no autorizada o fraudulenta.
Las sedes del Mundial 2026 en EE.UU.
En el torneo que se extenderá desde el 11 de junio al 19 de julio, 11 estadios serán casa de los partidos, de acuerdo con la FIFA:
- Atlanta Stadium: ubicado en Atlanta, Georgia, con capacidad para 75.000 espectadores. Albergará cinco partidos de la fase de grupos, uno en los dieciséisavos de final, uno en los octavos de final y uno más en las semifinales.
- Boston Stadium: tiene capacidad para 65.000 aficionados y está ubicado en Foxborough, Massachusetts. Será sede de cinco partidos en la zona de grupos, uno en los dieciséisavos de final y otro en los cuartos de final.
- Dallas Stadium (AT&T Stadium): está ubicado en Arlington, Texas. Tiene capacidad para 94.000 espectadores y será el terreno de juego para cinco partidos de la zona de grupos, dos encuentros de los dieciséisavos de final, uno de octavos de final y uno de semifinales.
- Houston Stadium: tiene capacidad para poco más de 72.000 espectadores y será sede de cinco partidos de la zona de grupos, uno de los dieciséisavos de final y un juego de octavos de final.
- Kansas City Stadium: con capacidad para 73.000 espectadores y erigido en Kansas, Missouri. Será la cancha de cuatro partidos en la zona de grupos, uno en los dieciséisavos de final y uno de los cuartos de final.
- Los Ángeles Stadium: se localiza en Inglewood, California, y tiene capacidad para 72.000 espectadores. En el Mundial 2026 será la sede de cinco partidos de la zona de grupos, dos de los dieciséisavos de final y otro de cuartos de final.
- Miami Stadium: con capacidad para 65.000 espectadores y ubicado en Miami Gardens, Florida, será la sede de cuatro partidos de fase de grupos, uno de dieciséisavos de final, uno de cuartos de final y uno por el tercer puesto del Mundial 2026.
- New York, New Jersey Stadium: tiene capacidad para más de 82.000 espectadores y está ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey. Esta cancha albergará cinco encuentros de la fase de grupos, uno de los dieciséisavos de final, uno de los octavos de final y la final de la Copa del Mundo 2026.
- Philadelphia Stadium: ubicado en Philadelphia, Pennsylvania, con capacidad para 69.000 aficionados, será la sede de encuentros de la fase de grupos, con cinco partidos, y de un juego de octavos de final.
- San Francisco Bay Area Stadium: con capacidad para 71.000 aficionados y ubicado en Santa Clara, California, este estadio recibirá a los jugadores de cinco partidos de la fase de grupos y uno más de los dieciséisavos de final.
- Seattle Stadium: este estadio tiene una capacidad máxima de 69.000 espectadores. Será la sede de cuatro partidos de la fase de grupos, uno de los dieciséisavos de final y uno de los octavos de final.
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