Es agente de Real Estate y revela los 7 lugares de EE.UU. donde evitaría comprar una casa en 2026

Fred Loguidice, experto en bienes raíces y fundador de Sell My House Fast, reveló cuáles son los siete lugares de Estados Unidos en los que no es recomendable comprar una casa en 2026. Los factores que tuvo en cuenta para determinar el listado son los impuestos sobre la propiedad y otros gastos que pueden elevar el costo de vida de la ciudad.

Las ciudades de EE.UU. para no comprar una casa en 2026

“Siempre les digo a mis clientes: no solo compran una propiedad, sino que invierten en el futuro de una ciudad. Y en 2026, el futuro de algunas ciudades es un tanto incierto”, dijo Loguidice a GoBanking Rates.

El agente de bienes raíces sostuvo que es importante asegurarse de que el mercado inmobiliario que respalda a la localidad sea “sólido”.

Hay que tener varios factores a tener en cuenta a la hora de elegir una ciudad para comprar una casa en EE.UU. Freepik

En ese marco, la firma financiera elaboró un listado con las siete ciudades de EE.UU. que, preferentemente, los compradores deberían evitar:

Austin, Texas: durante la pandemia, el mercado inmobiliario de esta urbe en la Estrella Solitaria experimentó un fuerte incremento en los precios, los cuales ahora se encuentran estancados. Según el experto, la combinación de estos dos factores derivará en un tope máximo de los costos para el 2026.

El "Cinturón del Óxido" : esta región, que incluye a ciudades como Flint, Michigan; y Youngstown, Ohio; probablemente sufra un estancamiento económico y una disminución de la población el año próximo, por lo que sus unidades no tendrían potencial de revalorización.

Nueva Orleans, Louisiana: las primas de seguros contra inundaciones, cada vez más elevadas, un parque de viviendas antiguo cuya reparación resulta "cada vez más costosa" y una economía local paralizada la convierten en una alternativa poco recomendable.

Nashville, Tennessee: se volvió un destino muy popular, y la alta demanda probablemente provoque un gran aumento en los precios para el 2026.

El "Cinturón del Sol": la zona —en este caso compuesta por ciudades de Florida, Arizona y Texas; corre un riesgo "desorbitado" de que aumenten las facturas de seguros. También espera un crecimiento salarial mínimo.

San Francisco, California: despidos en el sector tecnológico, una disminución de la población y elevados precios de vivienda provocan que la gente no pueda comprar.

San Antonio, Texas: hay una importante disminución de la construcción de nuevas viviendas (un 32%), lo que provoca una mayor competencia por los condominios.

Austin es una de las ciudades de EE.UU. poco recomendadas para comprar una casa en 2026.

Las ciudades de EE.UU. en las que sí se recomienda comprar una casa en 2026

De acuerdo con otro informe de GoBanking Rates, a diferencia de lo que sucede en las ciudades donde existe un incremento en los precios de las propiedades, hay otras que sí tienen factores prometedores para comprar una casa.

Los precios de las propiedades en EE.UU. pueden variar bastante según la ciudad en cuestión

Basándose en declaraciones de diferentes agentes del Real Estate, el sitio mencionado reveló seis urbes en las que sí es recomendable adquirir una vivienda en 2026:

Boston, Massachusetts: el valor promedio de la vivienda es de US$779.777 dólares y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 41,5%.

Charlotte, Carolina del Norte: el valor promedio de la vivienda es de US$401.566 y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 33%.

Omaha, Nebraska: el valor promedio de la vivienda es de US$293.272 y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 33,6%.

Raleigh, Carolina del Norte: el valor promedio de la vivienda es de US$443.820 y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 26,1%.

Westport, Connecticut: el valor promedio de la vivienda es de US$1,91 millones y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 58,2%.

el valor promedio de la vivienda es de US$1,91 millones y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 58,2%. Phoenix, Arizona: el valor promedio de la vivienda es de US$411.916 y el porcentaje de ventas por encima del precio de lista es de 16,5%.