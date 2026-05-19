Buenas noticias en California: Newsom confirma 380 casas asequibles para familias y adultos mayores

El gobernador de California, Gavin Newsom, anunció un avance en la creación de más de 380 viviendas asequibles y sostenibles para los habitantes del Área de la Bahía y la ciudad de Coachella, en el Valle de Coachella. El objetivo de la administración es ampliar el acceso a la vivienda mediante el uso de los recursos estatales.

Cómo se financiarán las nuevas viviendas asequibles de California con fondos climáticos

La Oficina del Gobernador anunció los avances en las obras y detalló que parte del financiamiento proviene del programa de Inversiones Climáticas de California. Este esquema utiliza el dinero del sistema Cap-and-Invest, que obliga a grandes emisores contaminantes a comprar permisos por los gases de efecto invernadero que emiten.

La construcción de las viviendas asequibles forman parte del programa de Inversiones Climáticas de California Gobierno de California

Los fondos se destinan a la reducción de los gases, el fortalecimiento de la economía y la mejora de la salud en las comunidades con desventaja. Samuel Assefa, director de la oficina de Uso de la Tierra e Innovación Climática, manifestó: “El Estado prioriza el desarrollo de viviendas muy necesarias, mientras prioriza los objetivos climáticos”.

La ubicación de los complejos se definió por la cercanía con los sistemas de transporte, los centros de enseñanza y otros servicios de utilidad para los residentes. Además, la inversión en estos proyectos busca otorgar estabilidad a las personas.

Dónde estarán las nuevas viviendas asequibles en el Área de la Bahía

La distribución de las viviendas en la región norte del estado comprende tres localidades ubicadas cerca de transporte público, escuelas y servicios clave.

Union City : el proyecto, denominado Lazuli Landing , cuenta con financiamiento estatal de 21,1 millones de dólares .El desarrollo tendrá 81 unidades residenciales para familias con ingresos de entre el 20% y el 80% del ingreso medio del área.

: el proyecto, denominado , cuenta con .El desarrollo tendrá 81 unidades residenciales para familias con ingresos de entre el 20% y el 80% del ingreso medio del área. Redwood City : el complejo Middlefield Junction abrirá 179 apartamentos. El monto de los recursos otorgados por el estado para esta construcción alcanza los US$25,5 millones . Todas las unidades estarán reservadas para personas cuyos ingresos oscilan entre el 15% y el 80% del nivel medio de la región.

: el complejo abrirá 179 apartamentos. El monto de los recursos otorgados por el estado para esta construcción alcanza los . Todas las unidades estarán reservadas para personas cuyos ingresos oscilan entre el 15% y el 80% del nivel medio de la región. Oakland: el desarrollo Longfellow Corner se sitúa a poca distancia de la estación MacArthur del sistema de tren rápido del Área de la Bahía (BART, por sus siglas en inglés). El proyecto recibió una suma de US$18,4 millones y contempla 77 hogares. De ese total, 34 apartamentos estarán destinados a vivienda de apoyo permanente.

El Área de la Bahía contará con complejos en tres puntos importantes destinados a personas con bajos ingresos Unsplash

Casa Sienna en Coachella: el nuevo complejo asequible para adultos mayores

En el Valle de Coachella, el Estado Dorado inició las labores para la creación de Casa Sienna, un complejo de 53 apartamentos destinados a personas de edad avanzada con ingresos en el rango del 30% al 60% del promedio de la zona.

Este sitio representa el primer proyecto de estas características para los ciudadanos de la tercera edad en la localidad y su inversión será de US$7,7 millones.

Los datos locales indican que en el Valle de Coachella existe una situación de crisis por el costo de la renta, donde los habitantes destinan entre el 30% y más del 50% de sus ingresos al alquiler.

Qué mejoras de transporte y servicios incluirán los proyectos de vivienda en California

La inversión estatal también incluye infraestructura de transporte y mejoras urbanas. Los recursos también apoyan la adquisición de vagones para el tren BART, la mejora de la iluminación y la creación de vías para el uso de bicicletas. Además, se contempla la instalación de rampas en las aceras, espacios de estacionamientos accesibles y cruces peatonales de alta visibilidad.

Gustavo Velasquez, director del Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de California (HCD, por sus siglas en inglés), afirmó: “Es emocionante ver tantos proyectos de vivienda asequible en el Área de la Bahía abriendo sus puertas o avanzando hacia su finalización”.

Asimismo, algunos proyectos también ofrecerán a residentes pases de transporte gratuitos o con descuento, junto con programas de formación para el empleo. El enfoque del Estado consiste en la generación de los denominados “barrios saludables” y opciones de movilidad para los residentes.