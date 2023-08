Es argentino, triunfó en Estados Unidos, pero vuelve al país por algo que no negocia: “Son robots”

escuchar

Si bien el sueño de muchos es viajar a Estados Unidos y hacer vida allá de forma permanente y legal, el de este argentino está lejos de ser parecido a ese ideal. Juan Ignacio Zaffalon no rechaza los beneficios que existen en ese país. Por el contrario, supo aprovecharlos, construir su propio negocio y volver a la Argentina para “disfrutar de las cosas de la vida”, como él le llama a comer un asado los domingos con la familia o salir a tomar algo con sus amigos.

Todo aquel que intenta hacerse un nombre en redes sociales de manera orgánica sabe bien que se trata de un trabajo de todos los días, donde no hay atajos, horario, reglas laborales ni vacaciones por ley. En un universo tan vasto como el de las plataformas que hoy en día nos rodean, Zaffalon supo construir su personaje: Nacho de viaje. Entre TikTok e Instagram, hoy tiene más de dos millones de seguidores y el número sigue en ascenso.

En diálogo con LA NACION, Juani, como le llaman sus más allegados, cuenta cómo su vida fue de “menor a mayor” cuando tomó la decisión de emigrar temporalmente. Todo comenzó en 2021, cuando viajó a Estados Unidos bajo el programa au pair, que consiste en cuidar niños a cambio de un pago. El de Zaffalon fue de 200 dólares semanales, que ahorraba por completo, ya que la familia con la que se alojaba le proveía alimento y hospedaje.

El joven reconoce que trabajar como niñero fue parte de su estrategia para poder dedicarse hoy al 100% al mundo digital y, luego de tramitar la visa J-1, emprendió el recorrido. “Mi meta en Estados Unidos era independizarme y hacer efectivamente lo que me gusta, que es trabajar en redes sociales y viajar. En la Argentina estudiaba turismo y creo que eso me ayudó acá cuando empecé a subir contenido en plena pandemia, cuando la gente no podía viajar”, expresa y considera que el tipo de material que publicaba sobre viajes, “en medio de tantos videos de baile”, lo ayudó a destacarse.

Zaffalon relató que durante los dos años que estuvo en Estados Unidos tuvo la oportunidad de recorrer gran parte del país y destaca los beneficios de vivir allá, pero también reflexiona acerca de su futuro y la vida que quiere construir.

Recientemente, el joven anunció a través de sus redes sociales que volvía a su país de origen. De inmediato, muchos comenzaron a preguntarle los motivos de aquella decisión: “¿te fue mal?”, “¿no eres feliz?”, “no te regreses a la Argentina, todo mal acá”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

En el clip, Juani explicó que su visa estaba por vencerse y para él no era una opción permanecer en el país de forma ilegal y tampoco estaba interesado en tramitar el documento en otra categoría. De esa manera, se tomó el tiempo para contar en detalle que había tomado la decisión de regresar a la Argentina y que su etapa en Estados Unidos ya había llegado a su fin.

“La vida acá es linda y es tranquila en el sentido de que vos trabajás y el dinero te rinde para darte tus gustos y viajar. Sacando lo humano, que se extraña siempre, se vive cómodo acá”, le explica a LA NACION el joven, que regresa a una Argentina que muchos que viven afuera añoran, pero que otros rechazan.

“El motivo principal por el que uno se va de la Argentina es por la economía. Acá trabajás y la plata que ganás te rinde. Te podés pagar el alquiler, un buen celular. Si sos en este caso, como yo, influencer de viajes, te podés comprar una buena cámara para editar, te podés sacar un vuelo para viajar y bancarte solo. Hoy, lamentablemente, esto no lo hay en la Argentina y por eso uno busca estar en otro país”, manifiesta.

Mientras avanza al contar las bondades económicas en Estados Unidos como la estabilidad y la seguridad, el joven planea un regreso con un negocio que ya dejó en pie en ese país, PauPau Languages, una escuela de idiomas para aprender inglés y español. Sea que se encuentre en la Argentina o viajando mientras produce contenido para Nacho de viaje, su empresa avanza con él.

Ahora bien, volver a su país es una “caricia para el alma”. “De la Argentina lo que destaco es la calidad humana. El afecto entre las personas, las costumbres que tenemos que en Estados Unidos eso sí que no se ve. La gente acá es muy fría, casi no te saludan. A no ser que estés en un parque de Disney, donde están obligados a verte con buena cara y decirte: ‘Hola, ¿cómo estás?’. La gente no suele ser cariñosa ni afectuosa”, dice con énfasis en lo último.

Pese a que está por iniciar una nueva etapa, no tiene un mal concepto de Estados Unidos. “Yo no diría que un país es mejor que otro, porque cada uno tiene lo suyo y te va a satisfacer dependiendo de las necesidades que vos tengas. Tal vez tenés toda la plata del mundo y vivís tranquilo en la Argentina, o, por el contrario, tenés que salir a buscarla a acá”, continúa y agrega que extraña mucho “los saludos con beso y la buena onda”.

Juani regresaría a Estados Unidos, pero solo de paseo, con una familia ya constituida y a disfrutar de todas las bondades turísticas que ofrece el país de costa a costa.

“Definitivamente, volvería porque es un lindo país para conocer, pero no a vivir. No me gusta como es la sociedad acá, no me gusta el ritmo de vida ni cómo lo hacen. Viven para trabajar, trabajan diez horas al día. Se levantan, desayunan, van al trabajo, regresan, cenan y se van a la cama. Son robots, no disfrutan de las cosas de la vida como nosotros, los argentinos, de comerse un asado con la familia o de salir a tomar algo con los amigos. Muy pocos lo hacen. No es la cultura a la que a mí me gustaría pertenecer”, cierra.