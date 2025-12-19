Es cubano, intentó abordar un avión en Las Vegas con un boleto dudoso y no lo dejaron volar
El migrante enfrenta cuatro cargos federales y deberá comparecer ante el juez en febrero de 2026
Un ciudadano cubano quiso abordar un avión en Las Vegas, Nevada, con un boleto que no parecía estar en regla y, tras protagonizar un violento episodio, fue acusado de agredir a agentes de seguridad federal. Ahora enfrenta un complejo frente legal y migratorio en Estados Unidos.
La tarjeta de embarque estaba emitida a nombre de otra persona
El hecho tuvo lugar el 3 de noviembre en el Aeropuerto Internacional Harry Reid, cuando Jhon Raúl Vizcaíno Ramírez, residente en Las Vegas, intentó acceder a la zona segura de embarque de pasajeros.
Según informó la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés), el cubano presentó una tarjeta de embarque que despertó sospechas durante el control de seguridad.
De acuerdo con el comunicado oficial, el documento estaba emitido a nombre de otra persona e intentó avanzar hacia el área restringida de todas formas.
El violento episodio en el aeropuerto de Las Vegas: abofeteó a un agente
En el momento en que los oficiales aeroportuarios le solicitaron una identificación válida, se negó a entregarla. “Cuando otro agente de control se negó a devolverle la tarjeta de embarque, Ramírez abofeteó al agente”, detalló la TSA.
Tras el ataque inicial, el incidente fue reportado al Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas, cuyos agentes acudieron al lugar para reducirlo.
Pero Vizcaíno Ramírez ofreció resistencia al arresto. “Durante el altercado, Ramírez dio dos patadas a un agente y otra a un agente de seguridad del transporte que estaba ayudando a detenerlo”, precisó la agencia federal.
FOX 5 señaló que el cubano habría intentado utilizar la tarjeta de embarque de una mujer para acceder a un vuelo de Southwest Airlines.
Qué dicen las autoridades sobre su situación migratoria
El caso no se limita al episodio de violencia en el aeropuerto. Según las fuentes oficiales, Vizcaíno Ramírez no posee estatus migratorio legal en Estados Unidos.
La TSA informó que el hombre fue detenido inicialmente por la Patrulla Fronteriza el 27 de octubre de 2022, cerca de Yuma, Arizona, luego de ingresar de manera irregular al país norteamericano desde México.
“Debido a la falta de espacio en los centros de detención, fue puesto en libertad”, indicó el comunicado. Desde entonces, habría permanecido de forma irregular en territorio estadounidense.
En este contexto, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) emitió una orden de detención en su contra, lo que abre la posibilidad de que sea puesto a disposición de esa agencia una vez finalizados los procesos penales federales.
Claves legales del caso y los cargos federales que enfrenta el cubano
Una publicación del Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) señala que Vizcaíno Ramírez enfrenta múltiples cargos federales. Entre ellos figuran:
- Dos acusaciones por interferir con el personal de control de seguridad.
- Dos cargos por agresión, resistencia u obstrucción contra personas que prestaban asistencia a funcionarios federales.
El cubano ya compareció ante una corte federal la semana pasada y su juicio con jurado fue programado para el 9 de febrero de 2026. El proceso estará a cargo del juez jefe del Tribunal del Distrito de Estados Unidos, Andrew P. Gordon.
