La TSA emite una advertencia para los viajeros: las multas pueden superar los 17.000 dólares

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) se encarga de las inspecciones de viajeros y equipaje en los aeropuertos de EE.UU. Con el aumento de actividades que se acerca por Navidad, la agencia emitió una advertencia sobre las multas por no cumplir con ciertas normas.

La advertencia de la TSA para los viajeros en aeropuertos

A través de las redes sociales de la dependencia, hizo un recordatorio a los pasajeros acerca de su conducta con los oficiales.

En una publicación de X, señaló que la persona que tengan “un comportamiento inapropiado en el control de seguridad o durante el vuelo podrían enfrentarse a sanciones importantes y a un posible proceso penal”.

El mensaje está acompañado de una imagen en la que se puede leer: “Sin amenazas. Sin abuso verbal. Sin violencia física de ningún tipo. Si amenaza, pone en peligro o daña a los oficiales de seguridad del transporte durante la inspección, la TSA aplicará sanciones penales y multas de hasta 13.910 dólares".

Las multas que impone la TSA por violaciones de seguridad

La TSA indica en su sitio web que puede imponer sanciones civiles de hasta US$17.062 por infracción, por persona. Algunas se pueden establecer por incumplir con las reglas relacionadas con artículos prohibidos y otras normas. Asimismo, informa que las multas reiteradas conllevarán penas más severas.

Estas son las sanciones relacionadas con las violaciones de seguridad:

Intentar eludir un sistema, medida o procedimiento de seguridad mediante la ocultación ingeniosa de un líquido, aerosol o gel no explosivo (excepto los permitidos): de US$160 a US$340

Entrar a una zona estéril sin someterse a pruebas de detección: de US$850 a US$5110

Fraude y falsificación intencional: de US$4250 a US$10,230 + referencia criminal.

Uso indebido del medio de acceso al aeropuerto: de US$850 a US$5110

Interferencia con la detección ( agresión con lesiones ): de US$12.900 a US$17.062

): de US$12.900 a US$17.062 Interferencia con la detección ( agresión sin lesiones ): de US$2570 a US$12.900

): de US$2570 a US$12.900 Interferencia con la detección ( no física ): de US$2570 - US$12.900

): de US$2570 - US$12.900 Alterar o interferir, comprometer, modificar, intentar eludir o hacer que una persona altere, interfiera, comprometa, modifique o intente eludir cualquier sistema, medida o procedimiento de seguridad: Monto de la sanción basado en el requisito de seguridad subyacente, lo que quiere decir que la multa está relacionada con la gravedad del requisito de seguridad que se violó.

“El comportamiento peligroso no se tolera”: la advertencia de la FAA a los pasajeros rebeldes

La FAA señala que los incidentes en los que los viajeros de aerolíneas interrumpen los vuelos con un comportamiento amenazante o violento son un problema constante. Ante ellos, precisa que se “tiene una política de tolerancia cero ante el comportamiento rebelde de los pasajeros”.

La agencia destaca que tiene autoridad civil, lo que le permite imponer multas, pero no tiene autoridad para procesar penalmente, aunque los viajeros con conducta indisciplinada pueden ser procesados ​​penalmente.

Explica que estas son las implicaciones de no seguir las reglas dentro del avión: