Buenas noticias de la TSA: este aeropuerto de Florida implementa la campaña Familias al Volar

En julio de este 2025, la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) lanzó la campaña Familias al Volar (o en movimiento), para mejorar la experiencia de los padres que viajan con niños. Como parte de las buenas noticias, recién se anunció que un aeropuerto de Florida implementará la iniciativa.

El aeropuerto de Florida que implementa la campaña Familias al Volar

En un comunicado, la agencia informó que el Aeropuerto Internacional de Tampa puso en funcionamiento carriles familiares exclusivos. Con este sistema, reconocen los desafíos únicos que los padres e hijos pueden enfrentar cuando viajan y minimizan el estrés mientras mantienen el nivel de seguridad.

La TSA lanzó la campaña Familias al Volar en el Aeropuerto Internacional de Tampa Aeropuerto Internacional de Tampa

Por su parte, el recinto dio a conocer que la campaña ya está operativa en cada una de las cuatro zonas de embarque del aeropuerto.

Kirk Skinner, director de Seguridad Federal de la TSA, señaló: “Entendemos que viajar en avión puede ser un desafío, especialmente para los padres que llevan cochecitos, bolsas de pañales y niños pequeños”.

Agregó que Familias al Volar ofrece filas de seguridad exclusivas para padres con niños menores de 12 años, lo que crea un proceso de revisión más eficiente y accesible. “Nuestro objetivo es que los viajes en avión sean seguros, inteligentes y de apoyo para las familias”.

La iniciativa es uno de los varios programas que la TSA ha implementado para este verano con el objetivo de mejorar la hospitalidad en sus 435 aeropuertos en todo el país. Hace unos meses también dio a conocer la campaña “Sirva con Honor, Viaje con Facilidad”, que reconoce el servicio del personal militar y sus familias, al ofrecer acceso rápido a través de las filas PreCheck en aeropuertos selectos.

Los aeropuertos que actualmente cuentan con carriles exclusivos Aeropuerto Internacional de Tampa

El apoyo de la TSA para las familias

Los carriles para familias pueden ayudar a reducir la congestión en otros pases de seguridad, lo que resulta en una mayor eficiencia y una mejor experiencia de viaje para todos los viajeros. La agencia también ofrece:

No separar a los niños de sus padres/tutores.

Permitir el paso por el puesto de control de cochecitos, portabebés y asientos para automóviles y elevadores, pero deben ser revisados ​​con rayos X.

Se han implementado procedimientos de detección modificados para reducir la probabilidad de que la persona sea cacheada.

Al viajar en familia y tener los adultos el indicador TSA PreCheck en la tarjeta de embarque, los niños menores de 17 años pueden usar el beneficio sin necesidad de tener su propio Número de Viajero Conocido (KTN).

Los pasajeros con discapacidades o afecciones médicas que requieran asistencia adicional pueden comunicarse con TSA Cares al (855) 787-2227 al menos 72 horas antes de su vuelo.

La campaña ofrece filas de seguridad exclusivas para familias con niños menores de 12 años TSA

Los aeropuertos que cuentan con carriles exclusivos para familias

Además del Aeropuerto Internacional de Tampa, en Florida, actualmente se cuentan con carriles exclusivos para Familias al Volar en:

Aeropuerto Internacional de Charleston (Carolina del Sur)

Aeropuerto Internacional Charlotte Douglas (Carolina del Norte)

Aeropuerto Internacional Daniel K. Inouye (Honolulú)

Aeropuerto Internacional de Jacksonville (Florida)

Aeropuerto John Wayne, Condado de Orange (Santa Ana, California)

Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín (San Juan, Puerto Rico)

Aeropuerto Internacional Will Rogers de OKC (Oklahoma City, Oklahoma)

Aeropuerto Internacional de Orlando (Florida)

Aeropuerto Internacional TF Green de Rhode Island (Rhode Island)

Aeropuerto Internacional de Salt Lake City (Utah)

La TSA dio a conocer que planea expandir estos carriles para familias a otros aeropuertos del país. La agencia invita a los interesados en hacer uso de los pases exclusivos a buscar las señales en los puntos de control de la TSA de los aeropuertos participantes o dirigirse con los agentes de control designados para ayudar.