Es estadounidense y necesitaba ir al dentista, pero viajó a Tijuana para hacer el tratamiento y se ahorró US$4250

La atención médica en Estados Unidos tiene precios muy elevados. En 2023, el gasto promedio en salud fue de más de US$14 mil por persona. Estas cifras llevan, en ciertos casos, a que los usuarios busquen otras alternativas, como viajar a México para tratarse con sus médicos y, de esa manera, pagar menos.

El caso de la estadounidense que fue al dentista en México

Una ciudadana estadounidense compartió en TikTok su experiencia al viajar a Tijuana para someterse a un tratamiento dental en marzo de este año. A través de su cuenta “@handerplants”, reveló que la razón detrás de su visita a México partió de la cotización que recibió por parte de un dentista en Estados Unidos.

“Me dijo un dentista que debía pagar US$4500 por un tratamiento para mis dientes. Yo le dije ‘No me jo..., me voy a México’”, explicó la joven sobre las razones detrás de su viaje al país latinoamericano.

Tras conocer el precio, se contactó con dentistas de Tijuana para recibir información sobre el mismo tratamiento ofrecido en EE.UU. Estos le comentaron que podían realizarle el procedimiento por US$800, por lo que accedió al instante.

Los dentistas mexicanos le comentaron que la joven no necesitaba gran parte de los tratamientos recetados por los especialistas en Estados Unidos FOTO ilustrativa: PIXABAY

La joven emprendió su viaje exprés hasta Tijuana para encontrarse con los especialistas. Al realizarle una primera evaluación, le comunicaron que gran parte del trabajo sugerido en los EE. UU., incluida una limpieza profunda, era innecesario. Por tanto, solo le cobraron US$250 por otro tipo de tratamiento.

“Ellos dijeron que no necesitaba ni la mitad de los tratamientos que me dijeron en Estados Unidos. Uno de ellos era la limpieza profunda”, recordó la joven.

Cómo fue la experiencia de la joven en Tijuana

Luego de realizarse su tratamiento en Tijuana, la estadounidense destacó los servicios de sus dentistas. Incluso, anticipó que volvería para realizarse otros tratamientos dentales.

La joven gastó 250 dólares por sus tratamientos dentales en México TikTok/@handerplants

“Me fue muy bien y lo recomiendo. Excelente servicio y volveré otra vez. Nunca tuve esta experiencia en Estados Unidos”, sostuvo.

Los costos de los tratamientos odontológicos en Estados Unidos y México

Los valores odontológicos en EE.UU. son más altos en comparación con Tijuana, México. Según un estudio de Care Credit, el costo promedio de un examen dental de rutina en el país norteamericano -que incluye una limpieza dental y radiográficas- varía entre US$50 y US$350, a diferencia de México, que es de US$200.

Con respecto a otros tratamientos, los precios aproximados se clasifican de esta manera, de acuerdo con estimaciones de otros estudios como Previa Dental y Dental Alvarez:

Dentadura postiza : US$1000 en Estados Unidos, US$500 en México.

: US$1000 en Estados Unidos, US$500 en México. Extracciones diente completo : US$177 en Estados Unidos, US$80 en México. Estos valores se modifican en función del tipo de extracción.

: US$177 en Estados Unidos, US$80 en México. Estos valores se modifican en función del tipo de extracción. Ortodoncia (Brackets metálicos): US$6343 en Estados Unidos y US$2500 en México.

US$6343 en Estados Unidos y US$2500 en México. Ortodoncia (alineadores invisibles) : US$5108 en Estados Unidos y US$4500 en México.

: US$5108 en Estados Unidos y US$4500 en México. Carillas : entre US$800 y US$1000 y en Estados Unidos, US$500 en México.

: entre US$800 y US$1000 y en Estados Unidos, US$500 en México. Injerto: entre US$800 y US$2000 en Estados Unidos; entre US$400 y US$1000 en México.

Con estos valores estimados, se refleja un ahorro de entre el 50% y el 70% en tratamientos dentales realizados en México en comparación con los costos en Estados Unidos.