Es exazafata y vendió todo para ser la primera persona en embarcarse en un crucero por tres años

Una mujer de Florida que se jubiló como azafata decidió dejar toda su vida en tierra para vivir en un crucero por tres años. Aunque esta alternativa parecía arriesgada, se deshizo de sus propiedades para disfrutar del dinero que había logrado con su esfuerzo en lo que más le apasiona: viajar. La experiencia le permitirá visitar diferentes países en todo el mundo y estar en altamar por cientos de noches y días. “Conocer gente nueva es un gran atractivo para mí, soy joven de corazón”, afirmó antes de su aventura, que comenzará el próximo noviembre.

Meredith Shay afirmó en una columna para el medio británico The Guardian que había esperado durante toda su vida cumplir este sueño. Como asistente de vuelo, siempre disfrutó de estar sobre los aires y conocer otras culturas. Sin embargo, admitió que prefiere el mar que el avión, por eso quiso se sumó al crucero de varios años.

La mujer decidió alejarse de los cielos y dedicarse a un viaje de tres años en altamar Unsplash

“Mi lema en la vida siempre ha sido experimentar, aprender y luego crecer. Cuando me enteré de un crucero en todo el mundo que abarcaría 135 países y atracaría en 375 destinos, pensé que era la oportunidad perfecta para vivir mis valores. Fui la primera persona en inscribirse”, describió.

Shay se jubiló en 1989. A partir de ese momento, se ha dedicado a explorar sitios desconocidos. Además, no tiene hijos, lo cual le permite viajar sin restricciones, al menos desde su consideración. Si bien esta no es la primera vez que emprende una aventura de muchos días, no había vivido nada que se comparara con este crucero. “Pasé dos meses y medio viajando de Mongolia a Jordania, pero este será el más largo, por mucho. No me desconcierta: una vez que me embarco en un viaje, podría continuar para siempre”.

La exazafata dio detalles de cuáles son los destinos que disfrutará durante los próximos tres años, entre ellos Singapur, Shanghái, Seychelles, las Maldivas, México y el Caribe. Además, está emocionada por conocer “todos esos lugares a los que nunca podría llegar por mí misma”, como una pequeña isla frente a la costa de Colombia.

Otro de los aspectos que más le emociona es ser testigo de cómo ha cambiado el mundo desde la última vez que hizo viajes de larga distancia. “Tengo muchas ganas de ver Namibia. He estado en otros países africanos, pero nunca allí. En 1989, estaba en Seychelles. La isla en la que me quedé ya no existe, así que tengo muchas ganas de volver para ver cómo ha cambiado la región y hablar con la gente sobre sus experiencias”, expresó en el medio citado.

El crucero le permitirá conocer varios países @traveljenn/Instagram

Un cambio radical en su vida

Respecto al precio del viaje, la mujer detalló que hay camarotes que cuestan alrededor de US$32.998 por un año, en el rango más económico. No obstante, en su caso prefirió algo mucho más lujoso, para tener más comodidad. Pagó un total -por los tres años- de US$562.000 por un camarote en el séptimo piso, con balcón incluido: “Soy una adulta y necesito la comodidad adicional. Invertí bien durante mi vida y tengo dinero para gastar. A medida que me acerco a mis años de madurez, no puedo llevarme el dinero y no tengo dependientes, entonces, ¿por qué no gastarlo en algo que amo, como es viajar y conocer gente nueva?”.

Aun así, compartió que prefería vender todas sus pertenencias antes de salir: “Es una gran sensación no estar agobiado por las cosas y hay una cierta libertad en ello. Antes de irme, venderé mi auto y guardaré algunas posesiones preciadas. Cuando zarpemos de Miami, será el comienzo de una nueva vida”.

