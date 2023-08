Ganó tres millones de dólares en la lotería de Mega Millions y se diferencia de muchos al decir qué hará con el dinero

escuchar

Un mecánico diésel que trabaja en motores marinos ganó la lotería Mega Millions este año y se llevó tres millones de dólares. A pesar de que muchos piensan que tener tanta suerte cambia el estilo de vida, para este residente de Lakeville, Massachusetts, el futuro está muy claro. Según expresó, no está listo para abandonar todo y dedicarse a los lujos.

Paul Little compró un boleto para el sorteo del martes 17 de enero de este año. Aunque no consiguió llevarse el pozo total, le atinó a casi todos los números, excepto a uno. Con esa suerte, se volvió merecedor de un premio de un millón de dólares. Sin embargo, como había agregado la opción de Megaplier, el total se multiplicó a US$3 millones, antes de impuestos.

“Hoy estoy muy emocionado porque es real, con el cheque en la mano”, dijo Little al cobrar su premio, según un comunicado que compartió recientemente la lotería: “Mi agradecimiento es a todas las personas que me ayudaron a llegar a este punto. Son muchas las que han trabajado por mí para verme hoy aquí, y se agradece enormemente”.

Mientras cobraba su recompensa, Little se describió feliz y también imaginó lo que haría al tener todo ese dinero en su cuenta. Antes de comenzar a soñar, enfatizó que no piensa dejar de trabajar: “Lo primero es que creo que podré lograr muchas cosas que antes no. Eso es emocionante. Espero poder usar este dinero no solo para ayudar a mi familia, sino a otras personas. Una de las primeras cosas que voy a hacer es pagar la hipoteca de mi casa”.

Sube el pozo de la lotería Mega Millions para este viernes (AP Foto/Gene J. Puskar)

El hombre reclamó sus ganancias en la sede de la Lotería del Estado de Massachusetts en Dorchester. El premio lo ganó acertando los cinco primeros números mientras jugaba a la opción Megaplier. En ese juego, dejó todo en manos de la suerte, dado que optó por una selección automática de números. La combinación que le dio el éxito fue: 02, 12, 18, 24 y 39.

Para poder jugar a la lotería Mega Millions cada boleto cuesta US$2. Sin embargo, también se puede añadir la opción Megaplier por uno más. Así, Little logró que la cantidad se triplicara. Esta es una posibilidad válida para todos los premios, excepto el mayor. La tienda en la que se vendió el ticket, Lakeville Market & Liquors de Lakeville, recibió una bonificación de US$30.000 por la venta del billete.

Mega Millions sube a 1350 millones de dólares

Este viernes se juega el sorteo Mega Millions en punto de las 23 horas del este de Estados Unidos. La expectativa está alta debido al gran pozo mayor, que tras una última actualización aparece en el sitio web con un total de US$1350 millones, con una opción en efectivo de US$659,5 millones antes de impuestos.

Sube la lotería Mega Millions para este viernes Mega Millions/YouTube

Para poder jugar, los participantes eligen seis números de dos grupos separados, cinco diferentes del 1 al 70 para las bolas blancas y otro del 1 al 25 para la Mega Ball dorada. Se gana cuando se logran descifrar los seis.

